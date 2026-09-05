Ford vừa hé lộ thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận hợp tác cùng Geely tại Tây Ban Nha. Theo đó, mẫu crossover cỡ C hoàn toàn mới của thương hiệu Mỹ sẽ được phát triển trên nền tảng kiến trúc điện thông minh toàn cầu GEA (Global Intelligent Electric Architecture) do tập đoàn xe Trung Quốc cung cấp.

Thỏa thuận hợp tác chiến lược này giúp Geely vận hành dây chuyền sản xuất tại nhà máy Valencia của Ford — nơi đã phải hoạt động dưới 25% công suất thiết kế trong nhiều năm qua. Mẫu xe điện EX2 dự kiến sẽ là sản phẩm đầu tiên của Geely xuất xưởng tại đây.

Chủ tịch Tập đoàn Ô tô Geely, ông An Thông Tuệ (An Conghui), đã chính thức xác nhận việc Ford sẽ khai thác khung gầm GEA cho dòng sản phẩm mới của mình. Đây là nền tảng đang được Geely áp dụng trên mẫu xe thuần điện EX5 và dòng Plug-in Hybrid Starray.

Dù chia sẻ hệ khung gầm với các đối tác Trung Quốc, Ford khẳng định mẫu SUV mới sẽ sở hữu thiết kế ngoại thất đậm chất đua địa hình "rally-bred" đặc trưng, giúp người dùng dễ dàng phân biệt với EX5 hay Starray. Nền tảng GEA cho phép mẫu crossover mới cung cấp các tùy chọn hệ truyền động đa dạng (multi-energy) bao gồm cả bản Hybrid và thuần điện (EV).

Ford vừa hé lộ thêm thông tin chi tiết về thỏa thuận hợp tác cùng Geely tại Tây Ban Nha.

Theo thỏa thuận ban đầu, nhà máy của Ford tại Valencia sẽ lắp ráp hai mẫu xe năng lượng mới (NEV) cho Geely từ năm 2028. Bên cạnh đó, liên doanh này cũng dự kiến sản xuất 3 mẫu xe đa năng lượng mang thương hiệu Ford.

Mẫu SUV bí ẩn dùng khung gầm GEA này sẽ được xuất xưởng song song với một dòng SUV mới thuộc thương hiệu Bronco (sử dụng nền tảng khung gầm riêng của Ford) dự kiến chào sân vào năm 2028. Đại diện Geely đánh giá sự hợp tác này là cột mốc quan trọng giúp gã khổng lồ Trung Quốc củng cố vững chắc sự hiện diện tại thị trường Châu Âu.