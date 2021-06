Ford triệu hồi 134 xe Ecosport vì lỗi ống dầu hệ thống phanh

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 13:30 PM (GMT+7)

Đợt triệu hồi lần này có tất cả 134 chiếc xe Ford EcoSport 2021 để kiểm tra, điều chỉnh khoảng cách giữa các ống dẫn dầu phanh của bộ điều khiển thủy lực hệ thống phanh.

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa phê duyệt chương trình triệu hồi đối với Ford EcoSport 2021 để kiểm tra và điều chỉnh khoảng cách giữa các ống dẫn dầu phanh của bộ điều khiển thủy lực hệ thống phanh. Số lượng xe Ford EcoSport triệu hồi là 134 chiếc, sản xuất từ ngày 23/2 - 26/2/2021 do Ford Việt Nam lắp ráp và phân phối.

Phía Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết các kỹ thuật viên đã thực hiện theo đúng quy trình. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm sử dụng thiết bị nên trong quá trình lắp ống dầu phanh vào bộ điều khiển thủy lực có thể không đảm bảo đủ khe hở tại các điểm bắt chéo nhau giữa các ống dầu phanh, dù đã hoàn tất siết đúng lực siết các đầu ống dầu.

Do đó áp lực tại các ống dầu thay đổi do có sự thay đổi vị trí của đường dầu nên có thể gây ra hiện tượng tiếp xúc tại điểm mắc chéo nhau giữa các ống dầu phanh của bộ điều khiển thủy lực (HCU - Hydraulic Control Unit) và trong quá trình vận hành xe do không đáp ứng đúng các thông số kỹ thuật thiết kế trong quá trình sản xuất.

Theo đó, khe hở tại các điểm mà các ống dầu phanh kim loại này đi ngang qua nhau quá nhỏ sẽ có thể bị tiếp xúc/cọ xát sau một thời gian dài vận hành gây ra những tiếng kêu do va chạm giữa các ống thủy lực với nhau và có thể gây nên sự rò rỉ dầu từ các đầu nối với cụm thủy lực.

Sự thất thoát dầu phanh và thay đổi áp suất trong đường ống dẫn dầu có thể gây nên hoạt động không bình thường (cảm biến sẽ báo trên đồng hồ táp lô ) và mất an toàn cho xe khi hiệu quả phanh bị giảm. Trong số này có 10 chiếc đã bán cho khách hàng, 24 chiếc đang trưng bày tại các đại lý và 100 chiếc đã lắp ráp xong tại nhà máy. Thời gian bắt đầu chiến dịch triệu hồi từ ngày 25/6/2021 và dự kiến kết thúc vào ngày 25/6/2024. Mỗi xe sẽ mất khoảng 0,5 giờ để kiểm tra và thay thế bộ phận bị lỗi.

Ford Việt Nam khuyến cáo khách hàng vì quyền lợi và an toàn của chính mình và hành khách đi cùng cần nhanh chóng mang xe tới đại lý ủy quyền của Công ty Ford Việt Nam để được kiểm tra khe hở giữa các ống dầu phanh của bộ điều khiển thủy lực.

