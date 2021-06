Peugeot kích cầu khách hàng Việt, mua xe bộ đôi SUV tặng xe tay ga Pháp

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 16:30 PM (GMT+7)

Bộ đôi Peugeot 3008 và 5008 đang được ưu đãi lớn lên đến 67 triệu đồng, động thái này nhằm giải phóng xe tồn kho và đón nhận phiên bản mới sắp được ra mắt.

Tin đồn về Peugeot 3008 phiên bản mới sắp ra mắt tại Việt Nam đã có từ lâu. Thời gian gần đây, nhiều showroom liên tục triển khai khuyến mại nhằm xả kho bản cũ, mức giảm tiền mặt lên tới 70 triệu đồng đối với mẫu xe 3008 có số VIN 2020, còn xe sản xuất 2021 được áp mức giảm tiền mặt 40 triệu đồng kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Một số đại lý của Peugeot đang tung ra khuyến mãi dành cho khách hàng khi mua các phiên bản 3008 AT và AL được giảm lần lượt 30 triệu và 40 triệu đồng. Các phiên bản 5008 AT và AL đều được giảm 60 triệu đồng. Quà tặng thêm là một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá khoảng 15 triệu đồng.

Tham khảo thực tế tại các đại lý, giá bán tại đây giảm thêm nhiều so với mức giảm được công bố trên fanpage. Các bản 3008 AT và AL được giảm lần lượt 47 triệu và 57 triệu đồng, trong khi hai bản 5008 được giảm 67 triệu đồng.

Đặc biệt, khách hàng mua xe 5008 thời điểm này còn được tặng thêm xe máy Django trị giá 68 triệu đồng (không được đổi ra tiền mặt), kèm theo một số quà tặng từ đại lý. Hiện giá bán của dòng xe Peugeot 3008 AT và AL có giá niêm yết là 979 triệu và 1,069 tỷ đồng. Giá sau giảm chỉ còn 932 triệu và 1,022 tỷ đồng.

Lô xe Peugeot 3008 thế hệ mới xuất hiện tại nhà máy THACO tại Chu Lai (Quảng Nam).

Còn ở dòng xe Peugeot 5008 AT và AL đang có giá niêm yết là 1,099 tỷ và 1,249 tỷ đồng, giảm còn 1,032 tỷ và 1,182 tỷ đồng. Gần đây, hình ảnh lô 3008 bản nâng cấp facelift được chụp lại ở kho của THACO rò rỉ đã ngầm xác nhận việc mẫu mới sắp ra mắt. Ngoài 3008 thì 5008 cũng có thể có bản facelift trong lần này. Nếu so sánh, mức giá 3008 và 5008 mới có thể sẽ không chênh lệch nhiều so với mức giá niêm yết của bản cũ.

Quà tặng xe tay ga Peugeot Django.

Theo nhiều chuyên gia đưa ra dự đoán mẫu crossover sẽ sớm được ra mắt tại thị trường Việt Nam trong tháng này. Giá bán chính thức và phiên bản cụ thể chưa được tiết lộ. Động thái ra mắt mẫu xe 3008 sẽ là bàn đạp để THACO tiếp tục ra mắt mẫu xe 5007 và 508 thế hệ mới tại thị trường trong nước.

Nguồn: http://danviet.vn/peugeot-kich-cau-khach-hang-viet-mua-xe-bo-doi-suv-tang-xe-tay-ga-phap-50202128616292913.htm