Elon Musk lại "gây bão" khi hứa hẹn tung demo "ô tô bay" trước cuối năm nay

Trong lần xuất hiện mới nhất trên podcast ngày 31/10 của diễn viên hài Joe Rogan, tỷ phú Elon Musk đã một lần nữa khiến cả thế giới công nghệ "dậy sóng" khi tuyên bố ông dự định trình diễn (demo) một nguyên mẫu "ô tô bay" trước khi năm 2025 kết thúc.

Cuối năm nay sẽ có bản demo ô tô bay từ Tesla?

Đây không phải là lần đầu tiên Elon Musk nói về giấc mơ ô tô bay (vốn đã được ông đề cập từ ít nhất là năm 2014). Lời hứa hẹn lần này xuất hiện khi Rogan hỏi về tình trạng của Tesla Roadster thế hệ thứ hai – mẫu xe thể thao đã được hứa hẹn trong nhiều năm nhưng liên tục lỡ hẹn kể từ mốc ban đầu là năm 2020.

Sau một khoảng lặng dài, Musk nói: "Chúng ta đang tiến gần đến... việc trình diễn nguyên mẫu. Một điều tôi có thể đảm bảo là buổi demo sản phẩm này sẽ không thể nào quên. Không thể nào quên".

Trước sự bối rối của Rogan, ông Musk cuối cùng cũng hé lộ về bản chất của chiếc xe, ngầm xác nhận nó có khả năng bay: "Nó có công nghệ điên rồ... Kiểu như, nó có phải là một chiếc xe hơi không? Tôi không chắc. Nó trông giống một chiếc xe hơi", ông Musk nói. "Hãy nói thế này. Nó còn điên rồ hơn bất cứ thứ gì của James Bond... nếu bạn lấy tất cả những chiếc xe của James Bond và kết hợp chúng lại, nó còn điên rồ hơn thế".

Tuy nhiên, lời hứa của tỷ phú Musk ngay lập tức vấp phải sự hoài nghi lớn từ giới quan sát. Vị CEO của Tesla có một lịch sử dài về việc "tung" ra các ý tưởng và nguyên mẫu đầy tham vọng nhưng lại thất bại khi đưa vào thực tế.

Nhiều người còn nhớ ý tưởng về Hyperloop (hệ thống tàu siêu tốc), cuối cùng lại "thu nhỏ" thành một đường hầm Loop ở Las Vegas, nơi những chiếc xe Tesla thông thường di chuyển ở tốc độ chậm do con người lái. Hay như mẫu Cybercab tự hành hai chỗ đã được demo hơn một năm nhưng vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy ngày phát hành.

Bản thân "ô tô bay" cũng đối mặt với những thách thức pháp lý và kỹ thuật khổng lồ. Bất kỳ phương tiện nào chở hành khách trên không đều cần người có bằng phi công. Ngay cả khi nó là một phương tiện tự hành cất cánh thẳng đứng (VTOL) – điều được coi như là bản chất thực sự nhiều "ô tô bay" – nó sẽ đối mặt với các vấn đề về hậu cần và điều phối không lưu.

Ý tưởng ô tô bay của Elon Musk liệu có thành sự thật?

Vị tỷ phú nhấn mạnh rằng ông "hy vọng" sẽ kịp ra mắt nó "trước cuối năm nay." Câu hỏi được đặt ra là: Liệu đây có phải là một cuộc cách mạng công nghệ thật sự, hay chỉ là một màn trình diễn hào nhoáng nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi doanh số xe Tesla đang gặp khó khăn?