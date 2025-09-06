Chuyện thật như đùa với pin xe điện làm bằng “gỗ”

Các chuyên gia tại Đại học Công nghệ Graz (Áo) đang nghiên cứu việc sử dụng gỗ trong vỏ pin tiên tiến trang bị trên những chiếc xe điện trong tương lai. Gỗ được kết hợp với các tấm thép mỏng tạo ra một cải tiến đáng kể trong các bài kiểm tra an toàn, khả năng biến dạng và chống cháy nổ. Trong một số trường hợp, sự kết hợp này thậm chí còn vượt trội hơn so với vỏ nhôm truyền thống.

Gỗ có thể được đưa vào thiết kế pin xe điện trong tương lai.

Trưởng nhóm nghiên cứu, Florian Feist, cho biết: “Chúng tôi đã loại bỏ nhôm vì nó tiêu tốn nhiều năng lượng để sản xuất. Thay vào đó, chúng tôi sử dụng một lớp vỏ thép rất mỏng với các khoang chứa gỗ được hàn trực tiếp vào lõi gỗ”. Cấu trúc độc đáo này giúp hấp thụ chấn động, mang lại lợi thế bảo vệ trong các vụ va chạm. Theo Feist, nhóm đã “rất ngạc nhiên về khả năng hoạt động tốt của thiết kế này trong các thử nghiệm mô phỏng va chạm”.

Một cải tiến khác là việc sử dụng nút bần, vốn có khả năng chống cháy hiệu quả, giúp bảo vệ phần còn lại của xe. Các thử nghiệm nhiệt độ khắc nghiệt cho thấy sản phẩm của họ hoạt động tốt hơn so với phiên bản của Tesla. Nhóm nghiên cứu đã xem xét tác động môi trường của việc sử dụng nước, đất và năng lượng, cùng với ô nhiễm sản xuất phụ để xác định tính khả thi của sáng kiến này.

Ngoài ra, một nghiên cứu của Đại học Harvard (Mỹ) công bố năm 2021 cho thấy việc giảm khí thải có thể cứu sống hàng ngàn sinh mạng. Tại Graz, các chuyên gia đang xem xét khả năng sử dụng gỗ tái chế trong các dự án nhà ở cải tạo và thử nghiệm khả năng tái chế của gỗ, nút chai và thép. Feist nhấn mạnh: “Nhà ở này có chất lượng tốt hơn tiêu chuẩn của thị trường”.

Các chuyên gia vẫn đang nỗ lực cải thiện khả năng bảo vệ môi trường cho xe điện.

Được biết, ngoài Graz, nhiều nơi khác cũng đang nghiên cứu về vỏ pin. Tại Hàn Quốc, các nhà khoa học đang thử nghiệm việc biến đổi cấu trúc của xe điện thành pin, trong khi tại Đức, Viện Công nghệ Máy công cụ và Tạo hình Fraunhofer đang tìm cách cải tiến quy trình sản xuất nhằm giảm thiểu tác động môi trường.

Mặc dù những đột phá về vỏ pin có thể không nổi bật như nghiên cứu về bộ pin, nhưng một lớp vỏ nhẹ hơn, an toàn hơn và ít tốn kém hơn có thể giúp cải thiện chất lượng xe điện. Việc chuyển sang xe điện không chỉ giúp giảm chi phí di chuyển mà còn giảm ô nhiễm không khí. Theo dữ liệu của giới chức Mỹ, chủ sở hữu xe điện tiết kiệm khoảng 1.500 USD (39,6 triệu đồng) mỗi năm cho chi phí nhiên liệu và dịch vụ, đồng thời ngăn chặn hàng ngàn kg khí thải độc hại.