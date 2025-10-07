Điều ít ai biết về số phận pin xe điện sau khi ngừng hoạt động

Những bộ pin này thường nặng hàng trăm kg và được xem là trái tim của mọi chiếc EV nhằm giúp chúng di chuyển êm ái trên đường. Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, dung lượng của chúng giảm dần do quá trình sạc và xả. Thay vì trở thành chất thải, hầu hết pin EV hiện nay được tái sử dụng hoặc tái chế để thu hồi các vật liệu quý giá như lithium, niken và coban.

Tái chế pin EV là cách mà các công ty đang hướng đến.

Sự chuyển đổi này đặt ra nhiều thách thức cho các nhà sản xuất khi hàng triệu EV được đưa ra thị trường. Liệu cơ sở hạ tầng tái chế có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng? Việc tái sử dụng và tái chế các vật liệu quan trọng có thực sự củng cố cam kết bảo vệ môi trường của ngành công nghiệp EV hay không?

Quy trình tái chế pin EV

Pin EV có thể tái chế, và quy trình này ngày càng trở nên tinh vi hơn. Khi pin hết tuổi thọ, các cơ sở chuyên dụng sẽ tháo dỡ chúng, tách các thành phần chính như lithium, coban, niken và đồng để đưa trở lại chuỗi cung ứng. Những kim loại này không chỉ được sử dụng để sản xuất pin mới mà còn cho các ứng dụng công nghiệp khác nhằm bảo tồn tài nguyên và giảm thiểu tác động môi trường.

Mặc dù nhựa chỉ chiếm một phần nhỏ trong pin, nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cách điện và bảo vệ. Việc thu hồi nhựa trong quá trình tái chế giúp giảm thiểu chất thải, mặc dù giá trị kinh tế của nhựa không cao như kim loại.

Vẫn có những thách thức đối với việc tái chế pin EV.

Tầm quan trọng của các vật liệu thiết yếu

Bên trong mỗi cell pin EV là một hỗn hợp các kim loại thiết yếu như lithium, niken, coban và mangan. Việc khai thác những kim loại này không chỉ tốn kém mà còn liên quan đến nhiều vấn đề về môi trường và đạo đức. Do đó, tái chế chúng trở thành một chiến lược quan trọng để đảm bảo tương lai bền vững cho EV.

Nhiều công ty đã dẫn đầu trong lĩnh vực tái chế pin EV. Công ty Redwood Materials tại Mỹ, do đồng sáng lập Tesla JB Straubel thành lập, đã thu hồi hơn 95% vật liệu từ pin đã qua sử dụng. Tại Canada, Li-Cycle đã phát triển mô hình “Spoke & Hub” để xử lý pin hiệu quả. Ở Châu Âu, Umicore là công ty tiên phong trong lĩnh vực này với tỷ lệ thu hồi cao.

Tái sử dụng pin cũ

Pin EV được coi là cạn kiệt khi dung lượng giảm xuống còn khoảng 70-80%. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể được tái sử dụng cho các ứng dụng ít đòi hỏi hơn. Mặc dù ý tưởng “tái sinh” pin EV chưa được triển khai rộng rãi, một số nhà sản xuất ô tô và nhà cung cấp năng lượng đã thử nghiệm sử dụng pin đã qua sử dụng trong các hệ thống lưu trữ năng lượng.

Chi phí tái chế cao, trong khi pin lithium-ion ngày càng rẻ khiến việc tái chế càng thêm phần khó.

Tuy nhiên, kinh tế vẫn là một rào cản lớn, đặc biệt khi pin lithium-ion mới hiện nay rẻ hơn, làm giảm động lực tài chính để tái sử dụng pin cũ. Để biến ý tưởng này thành hiện thực cần có sự điều chỉnh về chi phí và phát triển các hệ thống tiêu chuẩn.

Tương lai của tái chế pin EV

Khi EV ngày càng phổ biến, việc tái chế pin EV sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự bền vững. Các quy trình hiện tại đã thu hồi hầu hết các vật liệu quan trọng, nhưng tương lai hứa hẹn sẽ có những phương pháp tái chế sạch hơn và hiệu quả hơn. Các nhà nghiên cứu đang tìm cách giảm năng lượng cần thiết để xử lý pin đã qua sử dụng và phát triển các kỹ thuật tái chế mới.

Một hướng đi khác là thiết kế pin với mục tiêu tái chế giúp quá trình này trở nên nhanh chóng và hiệu quả hơn. Mục tiêu cuối cùng là tạo ra một hệ thống năng lượng tuần hoàn thực sự, giảm thiểu lãng phí và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.