Đây là mẫu xe RAM 1500 phiên bản Rebel chính hãng đầu tiên tại Việt Nam

Thaco Auto vừa giới thiệu dòng xe bán tải Ram 1500 mới tại thị trường Việt Nam với hai phiên bản Rebel và RHO. Ở thế hệ này, mẫu bán tải cỡ lớn thương hiệu Mỹ được thay đổi cấu hình động cơ và nâng cấp nhiều trang bị công nghệ, hướng đến nhóm khách hàng thuộc phân khúc cao cấp.

Thay đổi đáng chú ý nhất trên Ram 1500 mới là việc thay thế động cơ V8 truyền thống bằng động cơ xăng Hurricane I6, dung tích 3.0L Twin Turbo. Khối động cơ thế hệ mới này được thiết kế nhằm tối ưu hiệu suất, đồng thời giảm lượng phát thải và lượng tiêu thụ nhiên liệu.

Tuy cùng dung tích xi-lanh, thông số đầu ra của hai phiên bản có sự khác biệt rõ rệt: Phiên bản Ram 1500 Rebel: Đạt công suất tối đa 420 mã lực và mô-men xoắn cực đại 635 Nm. Ở phiên bản Ram 1500 RHO: Đạt công suất tối đa 540 mã lực và mô-men xoắn cực đại 707 Nm.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp cùng hệ dẫn động hai cầu (4x4), tích hợp nhiều chế độ lái hỗ trợ off-road. Khung gầm của xe được cấu tạo từ 98% thép cường lực. Riêng phiên bản hiệu năng cao RHO được trang bị thêm hệ thống giảm xóc thích ứng Bilstein® Black Hawk® e2 để tăng độ ổn định thân xe khi vận hành ở tốc độ cao hoặc trên địa hình phức tạp.

Ram 1500 Rebel mới có kích thước tổng thể dài 5.903 mm và rộng 2.062 mm, lớn hơn thế hệ tiền nhiệm. Ngoại thất xe sở hữu lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong, cụm đèn pha LED tích hợp tính năng tự động điều chỉnh pha/cốt thông minh, đèn hậu LED hình chữ C và tem nhận diện phiên bản ở hông xe. Xe sử dụng mâm hợp kim 18-inch sơn đen cùng lốp đa địa hình All-Terrain, có tấm chắn gầm mở rộng và bệ bước phía sau. Phiên bản này có 6 tùy chọn màu sắc ngoại thất.

Không gian bên trong xe nổi bật với vô-lăng D-cut bọc da phối màu đỏ - đen, màn hình kỹ thuật số 12-inch sau vô-lăng và ghế ngồi bọc da chỉnh điện (tích hợp nhớ vị trí, sưởi và làm mát). Hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình trung tâm Uconnect® 14,5-inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, đi kèm một màn hình 10,25-inch độc lập dành cho hành khách phía trước và hệ thống âm thanh Harman Kardon® 19 loa. Hàng ghế sau của xe có thể điều chỉnh độ ngả bằng điện.

Phiên bản Ram 1500 RHO có kích thước lớn hơn Rebel với chiều dài 5.936 mm và chiều rộng 2.235 mm, đi kèm 3 tùy chọn màu ngoại thất. Mặt trước xe có khe hút gió trên nắp capo được mở rộng để tăng khả năng làm mát động cơ.

Về tính đa dụng, phiên bản RHO được trang bị hệ thống hộc chứa đồ RamBox® dung tích 207 lít (có tính năng giữ nhiệt và thoát nước) bố trí ở thành thùng xe. Thùng xe phía sau hỗ trợ tải trọng lên đến 1.043 kg, tích hợp nguồn điện 115V/400W và nắp thùng đóng/mở bằng điện.

Bên trong cabin, ngoài các trang bị tương tự bản Rebel như màn hình trung tâm 14,5 inch, màn hình phụ 10,25 inch và âm thanh 19 loa, bản RHO được bổ sung thêm các tiện ích cao cấp hơn bao gồm: Ghế trước tích hợp thêm chức năng massage / Hệ thống sạc không dây kép cho thiết bị di động và cửa sổ trời toàn cảnh kép.

Về an toàn, Ram 1500 mới sở hữu gói công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng (Stop & Go), hỗ trợ giữ làn đường, phanh an toàn chủ động cảnh báo va chạm, cảnh báo người lái mất tập trung, nhận diện biển báo giao thông và hệ thống 6 túi khí. Riêng phiên bản RHO được tích hợp thêm hệ thống camera toàn cảnh 360 độ.

Tại thị trường Việt Nam, dòng xe Ram được Thaco Auto phân phối chính hãng qua hệ thống Stellantis Brand House tại Hà Nội, TP.HCM và Bình Dương. Khách hàng Việt khi mua xe mới được áp dụng chính sách bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km, cùng gói cứu hộ 24/7 (RSA) và các dịch vụ hỗ trợ di động liên quan.