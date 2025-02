Đây là bộ ba sedan giá bình dân đáng mua nhất đầu năm 2025

Toyota Vios

Toyota Vios 2025 có ba phiên bản: E MT, E CVT và G CVT, với giá từ 458 triệu đến 545 triệu đồng. Đáng chú ý ở chỗ, so với phiên bản cũ, giá Vios 2025 giảm từ 10-14 triệu đồng.

Vios mới giữ nguyên nền tảng DNGA, nhưng thiết kế đầu xe được tái tạo thể thao, mạnh mẽ hơn. Đèn LED projector mới, lưới tản nhiệt rộng và hốc đèn sương mù được sơn đen.

Nội thất nâng cấp với màn hình trung tâm 9 inch, kết nối Apple CarPlay/Android Auto và ghế bọc PU. Không gian rộng rãi, khoang hành lý hơn 500 lít.

Sức mạnh của Toyota Vios 2025 đến từ khối động cơ 1.5L, công suất 106 mã lực. Trên xe có các tính năng an toàn nổi bật như cảnh báo va chạm và hỗ trợ đánh lái.

Hyundai Accent

Hyundai Accent 2024 mang thiết kế thể thao, mạnh mẽ với nhiều trang bị hiện đại, cải thiện khả năng cách âm so với các đối thủ cùng phân khúc. Xe có 4 phiên bản: 1.5MT, 1.5AT, 1.5AT Đặc biệt và 1.5AT Cao cấp, cùng 7 màu sắc tùy chọn. Giá đề xuất xe dao động từ 425-546 triệu đồng.

Kích thước xe dài 4.535 mm, rộng 1.765 mm, cao 1.475 mm, trục cơ sở 2.670 mm. Thiết kế lưới tản nhiệt mới, đèn chiếu sáng halogen projector cho bản 1.5 MT và 1.5 AT, còn bản Đặc biệt và Cao cấp là đèn LED. Mâm thép có kích cỡ 15 inch. Phần đuôi xe Accent mang phong cách Fastback thể thao.

Nội thất đơn giản với vô lăng 2 chấu và màn hình đa thông tin 3,5 inch. Sức mạnh xe đến từ động cơ 1.5L 113 mã lực. Riêng phiên bản MT sử dụng hộp số sàn 6 cấp, còn các phiên bản khác sử dụng hộp số tự động.

Các tính năng an toàn trên Accent gồm: ABS, ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và 2 túi khí. Các phiên bản Đặc biệt và Cao cấp có thêm nhiều tính năng an toàn hơn. Điển hình như: camera lùi, cảm biến đỗ xe, cảm biến áp suất lốp, ga tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và nhiều tính năng khác.

All New Mazda2

All New Mazda2 mới tại Việt Nam có thiết kế ngoại thất tương tự phiên bản Thái Lan và Nhật Bản, với những thay đổi nổi bật ở lưới tản nhiệt, cản trước và vành xe.

Một số phiên bản có mặt ca-lăng kín, giống xe điện. Kích thước xe không thay đổi nhiều (4340 x 1695 x 1470 mm). Đầu xe được thiết kế giống Mazda 3 với lưới tản nhiệt đầy đặn và đèn LED mỏng, tạo cảm giác rộng rãi. Cản trước mới giúp xe trông cân đối hơn. Mâm xe 15 inch 8 chấu tạo ấn tượng. Đuôi xe có đèn LED nối liền với thân xe và không gian cốp 440L.

Nội thất được nâng cấp với chất liệu tốt, giảm tiếng ồn, và ghế ngồi cải tiến cho sự thoải mái. Xe trang bị hệ thống giải trí Mazda Connect, kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Sức mạnh xe đến từ khối động cơ Skyactiv-G 1.5L, công suất 110 mã lực, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và chế độ lái thể thao.

All New Mazda2 có nhiều trang bị an toàn, điển hình như: ABS, EBD, BA, ESS, DSC, TCS, HLA, khóa cử tự động khi vận hành, hệ thống cảnh báo chống trộm và nhiều trang bị khác. Hiện tại All New Mazda2 được phân phối với 5 phiên bản khác nhau, giá bán niêm yết dao động từ 408-544 triệu đồng.