Những bước “tiến hóa” đột phá của gia đình sedan giá rẻ Hyundai Accent

1. Hyundai Accent đời đầu (1994 - 1998)

Hyundai Accent ra mắt lần đầu vào năm 1994 như một chiếc xe nhỏ gọn, giá cả phải chăng và thực tế. Với hiệu suất đáng tin cậy, thiết kế ngoại thất cổ điển và nội thất tiện dụng, Accent nhanh chóng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cả người lái trẻ và gia đình nhỏ.

Accent đời đầu cung cấp nhiều trang bị an toàn như kiểm soát hành trình và hệ thống chống bó cứng phanh. Động cơ xe lọa 1.3 Gsi, cho công suất tối đa 84 mã lực. Accent đời đầu có các phiên bản hatchback 3 và 4 cửa giúp người dùng dễ dàng lựa chọn.

2. Hyundai Accent đời thứ 2 (1999 - 2005)

Với sự bước vào của thiên niên kỷ mới, Hyundai đã giới thiệu thế hệ thứ hai của mẫu xe này, mang đến những cải tiến rõ rệt về thiết kế và hiệu suất.

Ngoại thất trở nên tinh tế và cuốn hút hơn, trong khi chất liệu nội thất được nâng cấp đáng kể. Bên cạnh đó, xe được trang bị động cơ mạnh mẽ và tiết kiệm nhiên liệu, trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho những người lái xe mong muốn sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất và tính kinh tế.

Thiết kế cải tiến với lưới tản nhiệt và đèn pha góc cạnh, Accent 1999 có 2 biến thể hatchback và sedan. Nội thất rộng rãi hơn, động cơ 1.3L hoặc 1.5L kết hợp với hộp số tự động 4 cấp. Phiên bản 2003 có thêm động cơ Turbo-diesel 1.5L.

3. Hyundai Accent đời thứ 3 (2005 - 2011)

Thế hệ thứ ba của mẫu xe này đánh dấu một bước chuyển mình lớn về thiết kế, khi Hyundai áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại và mạnh mẽ hơn.

Ngoại thất trở nên khí động học và nổi bật, trong khi nội thất được trang bị công nghệ tiên tiến cùng chất lượng hoàn thiện vượt trội.

Trải nghiệm lái xe cũng được cải thiện rõ rệt, giúp mẫu xe này trở thành một đối thủ đáng gờm trong phân khúc. Accent đời này có động cơ 1.4L, 1.6L và diesel 1.5L CRDi, cùng các tùy chọn số tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

4. Hyundai Accent đời thứ 4 (2011- 2017)

Ở thế hệ thứ tư, Hyundai tiếp tục phát triển mẫu xe, giữ vững bản sắc đặc trưng đồng thời bổ sung những nét thiết kế mới mẻ.

Trọng tâm chuyển sang nâng cao chất lượng vật liệu nội thất và tích hợp thêm nhiều tính năng công nghệ hiện đại, như màn hình cảm ứng và hệ thống âm thanh nâng cấp. Accent 2011 có các tiện nghi như sưởi kính chiếu hậu và cửa sổ trời.

Hiệu suất động cơ cũng được cải thiện, mang lại khả năng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn và trải nghiệm lái mượt mà hơn. Đến phiên bản nâng cấp 2014, Accent có động cơ Kappa 1.4L, hộp số sàn 6 cấp và đèn pha LED.

5. Hyundai Accent đời thứ 5 (2017 - 2022)

Thế hệ thứ năm của Hyundai Accent là phiên bản tiên tiến nhất từ trước đến nay, với thiết kế ngoại thất táo bạo và nội thất hiện đại, tràn ngập công nghệ. Việc ra mắt động cơ tăng áp mới mang lại hiệu suất mạnh mẽ đồng thời duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu xuất sắc.

Các hệ thống an toàn tiên tiến cũng giúp mẫu xe này trở thành một trong những chiếc xe an toàn nhất trong phân khúc của nó. Accent đời thứ 5 được "lột xác" với thiết kế hiện đại, thân xe nhẹ hơn và tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn. Nội thất cải tiến với màn hình TFT 5 inch và các tính năng an toàn tiên tiến.

6. Hyundai Accent đời thứ 6 (2023-nay)

Vào ngày 13 tháng 2 năm 2023, Hyundai ra mắt mẫu xe thế hệ thứ sáu tại Ấn Độ, mang tên Verna, với ngôn ngữ thiết kế mới "Sensuous Sportiness" (Thể thao nhạy cảm) lấy cảm hứng từ Elantra và các mẫu xe khác như Kona, Staria và Sonata.

Mẫu xe này được trang bị động cơ xăng 1,5 lít, với hai tùy chọn: công suất 115 PS và mô-men xoắn 144 Nm, hoặc động cơ tăng áp 1,5 lít với công suất 160 PS và mô-men xoắn 253 Nm. Accent thế hệ thứ sáu cũng đã được ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5/2024, với ba phiên bản: Tiêu chuẩn, Cao cấp và Đặc biệt.