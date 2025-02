Đây là 3 mẫu sedan hạng B đáng mua nhất với giá dưới 410 triệu đồng

Các mẫu xe trong phân khúc này có kích thước từ 2500 mm đến 2600 mm và giá bán dao động từ 380 triệu đồng đến 1,069 tỷ đồng. Nhưng nếu có tài chính dưới 410 triệu đồng, dưới đây là một số lựa chọn mà người tiêu dùng có thể quan tâm.

Mitsubishi Attrage

Mitsubishi Attrage nổi bật là mẫu sedan hạng B có giá rẻ nhất với mức giá niêm yết từ 380 triệu đến 490 triệu đồng cho 3 phiên bản: 1.2 MT, 1.2 CVT và 1.2 CVT Premium. Cụ thể, bảng giá xe Mitsubishi Attrage tham khảo trong tháng 02/2025 tại Việt Nam như sau: 1.2 MT (380 triệu đồng), 1.2 CVT (465 triệu đồng), 1.2 CVT Premium (490 triệu đồng).

Mitsubishi Attrage là lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một chiếc xe tiết kiệm nhiên liệu, nhỏ gọn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và an toàn. Với thiết kế hiện đại cùng các trang bị tiên tiến, xe đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như các chuyến đi xa. Kích thước của mẫu xe này lần lượt là 4305 x 1670 x 1515 mm, với khoảng sáng gầm xe 170 mm và chiều dài cơ sở 2550 mm.

Mitsubishi Attrage được trang bị động cơ xăng 1.2L MiVEC cho công suất tối đa 78 mã lực và mô-men xoắn cực đại 100 Nm. Một trong những ưu điểm nổi bật của mẫu sedan này là khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Xe có hai tùy chọn hộp số, bao gồm CVT và số sàn 5 cấp, giúp người mua dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp với nhu cầu của mình.

KIA Soluto

KIA Soluto nổi bật với mức giá khởi điểm từ 386 triệu đồng. Mẫu xe này đã có mặt trên thị trường Việt Nam từ lâu và nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhờ vào thiết kế đơn giản, tiện nghi và tính năng an toàn cao. Giá bán của KIA Soluto trong tháng 2/2025 được niêm yết như sau: MT (386 triệu đồng), MT Deluxe (418 triệu đồng), AT Deluxe (439 triệu đồng) và AT Luxury (449 triệu đồng).

KIA Soluto không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi thiết kế hiện đại mà còn nhờ vào không gian nội thất rộng rãi, với ghế ngồi thoải mái và chất liệu bọc nỉ hoặc da tùy theo phiên bản. Hàng ghế sau có thể gập lại giúp mở rộng khoang hành lý khi cần thiết. Kích thước tổng thể của xe là 4.300 x 1.710 x 1.460 mm, với chiều dài cơ sở 2.570 mm và khoảng sáng gầm 150 mm nên rất phù hợp cho nhu cầu sử dụng cá nhân.

Về khả năng vận hành, KIA Soluto được trang bị động cơ Kappa 1.4L cho công suất tối đa 95 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 133 Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này không chỉ mang lại hiệu suất mạnh mẽ mà còn tiết kiệm nhiên liệu, đi kèm với hộp số sàn 5 cấp và hộp số tự động 4 cấp.

Mazda2

Mazda2 nổi bật với thiết kế hiện đại và tính năng tiện nghi phong phú. Mẫu xe này không chỉ thu hút người tiêu dùng bởi vẻ ngoài bắt mắt mà còn nhờ vào hiệu suất vận hành ổn định. Đặc biệt, Mazda2 đã từng vượt qua các đối thủ như Vios và Accent để trở thành mẫu sedan hạng B bán chạy nhất trong một tháng. Giá bán của Mazda 2 dao động từ 408 triệu đến 508 triệu đồng, với ba phiên bản: 1.5 AT, 1.5 Luxury và 1.5 Premium.

Với thiết kế góc cạnh và tinh tế, Mazda2 không chỉ mang lại vẻ đẹp mà còn thể hiện sự mạnh mẽ. Kích thước 4.340 x 1.695 x 1.470 mm nhỏ gọn của xe với khoảng sáng gầm 143 mm và chiều dài cơ sở 2.570 mm giúp xe dễ dàng di chuyển trong các khu đô thị đông đúc, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Động cơ của Mazda2 sử dụng công nghệ SkyActiv-G 1.5L cho công suất tối đa 110 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng/phút. Xe được trang bị hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 6 cấp, mang đến trải nghiệm lái êm ái và hiệu quả.