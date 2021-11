Đâu là ưu điểm của các dòng xe SUV 7 chỗ nhập khẩu tại Việt Nam

Chủ Nhật, ngày 07/11/2021 10:00 AM (GMT+7)

Hiện tại những mẫu xe SUV 7 chỗ nhập khẩu đang là sự ganh đua của các thương hiệu đến từ Đức, Mỹ và Nhật.

Với sự góp mặt của tân bình Volkswagen Teramont lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam vào cuối tháng 9 vừa qua. Mẫu xe này nhanh chóng được đặt lên bàn cân so sánh với 2 mẫu xe trong phân khúc này là Toyota Land Cruiser Prado và Ford Explorer.

Sau khi ra mắt Volkswagen Teramont trở thành một đối thủ “nặng ký” khi đặt lên bàn cân cùng với Toyota Land Cruiser Prado và Ford Explorer. Trong khi đó, Thaco cũng đã công bố sẽ bán mẫu xe cùng phân khúc là Kia Telluride nhưng phải đến cuối năm 2022 mới triển khai bán hàng. Dòng xe Hyundai Palisade được cho là đang tìm hiểu thị trường và vẫn chưa rõ kế hoạch cụ thể.

Lợi thế của các mẫu xe trong phân khúc này rất rõ ràng và nó cũng tương xứng với giá trị mà mỗi chủ nhân bỏ ra để sở hữu một chiếc xe đa năng, lý tưởng cho gia đình có điều kiện. Không gian nội thất thực sự rộng rãi thoải mái cho 7 người lớn cùng với nhiều đồ đạc hành lý đi kèm, đặc tính vận hành mạnh mẽ đáng tin cậy và linh hoạt trên nhiều điều kiện địa hình, có nhiều trang bị tiện ích cao cấp, công nghệ an toàn tiên tiến.

Từng mẫu xe đến từ mỗi thương hiệu lại có những ưu nhược điểm khác nhau, thiết kế và công nghệ đặc thù riêng. Điều này cũng dẫn tới việc khách hàng phải đắn đo suy nghĩ trước khi đưa ra quyết định chọn mua mẫu xe nào cho phù hợp!

Volkswagen Teramont và Toyota Land Cruiser Prado

Đối thủ cùng phân khúc cạnh tranh trực tiếp với Teramont tại Việt Nam là Ford Explorer – bởi lẽ đều là dòng xe SUV 7 chỗ cỡ lớn cấu trúc khung thân liền khối unibody hướng tới tính tiện nghi cao cấp. Explorer cũng được Ford nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và bán chính hãng tại Việt Nam từ năm 2017. Lúc ban đầu, xe có giá 2,18 tỷ đồng mà về sau này mức giá được khuyến mại giảm xuống còn 1,999 tỷ đồng.

Nhưng hiện tại, Explorer đang rơi vào khúc “giao thời”, khi mà mẫu đang bán là mẫu cuối vòng đời thế hệ cũ và chỉ còn lại một số lượng ít xe nhằm “đẩy” hàng tồn, cũng là chuẩn bị cho việc ra mắt mẫu Explorer thế hệ mới. Nếu không có dịch bệnh covid-19, có lẽ Ford đã sẵn sàng tung Explorer thế hệ mới ra thị trường Việt Nam sớm hơn. Đa phần người tiêu dùng thông minh sẽ không chọn mua xe vào thời điểm “giao mùa” này để tránh việc chọn một sản phẩm bị lỗi mốt. Điều này vô tình lại trở thành một lợi thế cho Teramont trong thời điểm hiện nay, khi một lượng khách ở phân khúc sẽ đổ dồn sự quan tâm sang Teramont.

Ford Explorer và Volkswagen Teramont

Với Toyota, mẫu xe thực sự cùng trong phân khúc này là chiếc Highlander nhưng không được phân phối chính hãng ở Việt Nam. Thay vào đó, có thể xem chiếc Toyota Land Cruiser Prado cũng là một “đối thủ” với Teramont do có kích thước gần tương đồng, cấu hình 7 chỗ và mức giá cũng chênh lệch nhau không nhiều lắm.

Mới đây, ngày 25/10/2021, Toyota Việt Nam đã giới thiệu mẫu Prado VX phiên bản mới, được bổ sung thêm một số tiện nghi trang bị và tính năng an toàn. Trước nâng cấp, Prado có giá bán 2,379 tỷ đồng thì nay mẫu nâng cấp mới có giá tăng lên mức 2,548 tỷ đồng (2,559 tỷ đồng với màu trắng ngọc trai) và nhiều nhiều trang bị tiện nghi cao cấp và hỗ trợ an toàn

Một số khác biệt về trang bị, tiện nghi và an toàn giữa hai mẫu xe:

Tham số Volkswagen Teramont Toyota Land Cruiser Prado VX Đèn pha LED projectorLED projector LED projector Đèn mở rộng góc chiếu khi vào cua Có Không Tự động cân bằng góc chiếu pha cao Không Có Đèn sương mù Không Có Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic Có Không Bảng đồng hồ Kỹ thuật số analog Màn hình trung tâm cảm ứng 8 inch 9 inch Điều khiển cử chỉ Gesture Control Có Không Đèn nội thất Ambient Light Có Không Hệ thống điều hòa 3 vùng độc lập, lọc không khí 3 vùng độc lập Phanh tay Điện tử Cơ khí Cửa sau Mở lên trên, đóng mở điều khiển điện Mở ngang, đóng mở bằng tay Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA Có Không Camera hỗ trợ Camera lùi Camera 360 độ Hệ thống âm thanh 6 loa JBL 14 loa Hỗ trợ và an toàn chủ động ABS, ESC, ASR, BA, EDTC ABS, EBD, VSC, BA, TRC, Hỗ trợ đổ dốc HDC Có Không Phản ứng thông minh sau va chạm ICRB Có Không Cảnh báo tiền va chạm PCS Không Có Cảnh báo chệch làn đường LDA Không Có Cảnh báo điểm mù BSM Không Có Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau RCTA Không Có

Unibody và Body-on-Frame

Thứ đầu tiên mà khách hàng phải để ý giữa Teramont và Prado là khác nhau về cấu trúc nền tảng, có vai trò như nền móng cấu trúc, dẫn tới khác biệt lớn về chất lượng vận hành và mục đích sử dụng. Volkswagen Teramont vốn dĩ được hướng đến dòng xe tiện nghi cao cấp cho gia đình nên sử dụng cấu trúc khung thân liền unibody. Trong khi đó, Toyota phát triển Prado với thiên hướng đi địa hình Offroad nên sử dụng cấu trúc khung thân rời body-on-frame.

Chênh lệch lớn về sức mạnh và hiệu suất

Cũng chính vì do cấu trúc body-on-frame, mặc dù Prado có kích thước nhỏ hơn so với Teramont nhưng trọng lượng bản thân lại nặng hơn 85kg. Động cơ I4 2.7L của Prado dù dung tích lớn hơn nhưng lại yếu hơn đáng kể so với động cơ I4 2.0L của Teramont, cụ thể là yếu hơn 64 mã lực và 104Nm. Cộng dồn lại các yếu tố khiến chiếc Prado phải mất tới hơn 13 giây để tăng tốc 0-100km/h, trong khi Teramont chỉ mất 8,6 giây để làm điều tương tự. Với Teramont, nhờ ứng dụng công nghệ tăng áp turbo, dù dung tích động cơ nhỏ nhưng lại đạt được lực kéo và công suất cao, vòng tua động cơ duy trì ở mức thấp, đem lại sự dễ chịu ngay cả khi tăng tốc.

Hộp số trên Teramont là tự động 8 cấp, cho khả năng chuyển số êm ái mượt mà, dễ chịu cho các hành khách ngồi trong xe. Với Prado, hộp số là loại tự động 6 cấp trong khi Teramont là hộp số 8 cấp cũng góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu. Mức tiêu hao nhiên liệu trung bình kết hợp của Teramont ở mức 10 lít/100km, trong khi chiếc Prado tiêu hao 11,85 lít/100km. Nếu đi lại thường xuyên trong đô thị, Teramont còn tiết kiệm hơn nữa với mức tiêu hao 11,7 lít/100km, trong khi của Prado là 15,34 lít/100km.

Như vậy là nhìn một cách toàn diện, hiệu quả sử dụng năng lượng của Teramont tốt hơn so với Prado.

Phong cách thiết kế

Xét về thiết kế ngoại hình, Teramont thiết kế đơn giản của xe châu Âu với chất xe Mỹ khỏe khoắn vuông vức. Nhưng không thể phủ nhận rằng chiếc SUV của Volkswagen đem đến một làn gió tươi mới, diện mạo năng động hiện đại.

Nếu lựa chọn Prado, cho dù phiên bản mới được giới thiệu song đó vẫn là một thiết kế tổng quan đã cũ khi thế hệ hiện tại của Prado (thế hệ thứ 4) có mặt trên thị trường từ năm 2009. Prado mang đậm phong cách xe SUV của Toyota với ngoại hình cũng không kém phần mạnh mẽ, cơ bắp. Dù sao, phần thiết kế còn phụ thuộc vào sự “hợp gu” của từng khách hàng.

Kích thước và không gian nội thất

Teramont có kích thước lớn hơn đáng kể so với Prado. Trục cơ sở của Teramont lớn hơn 18,8cm, chiều dài lớn hơn 25,7cm và rộng hơn 10,5cm so với Prado. Điều này cũng dẫn tới không gian nội thất của Teramont rộng rãi thoải mái hơn Prado. Không chỉ có chiều rộng nội thất ở cả 3 hàng ghế tốt hơn, khoảng để chân hàng ghế 2 và 3 của Teramont cũng tốt hơn Prado lần lượt là 8,9cm và 11,2cm. Nghĩa là hành khách ngồi ở hàng ghế 2 và 3 của chiếc Volkswagen đều rộng và thoải mái hơn so với chiếc SUV của Toyota. Đây là lợi thế đáng kể của Teramont khi sử dụng xe chở đủ người cả 3 hàng ghế trong những chuyến đi hành trình dài.

Chưa dừng lại ở đó, dung tích không gian chứa đồ đạc (dựng 3 ghế- gập ghế hàng 3- gập ghế hàng 2 và 3) của Teramont và Prado lần lượt là (583-1.571-2.741)lít và (328-1.322-1.833)lít. Các con số thể hiện khả năng chứa hành lý đồ đạc của Teramont vượt trội so với Prado.

Ngoài ra, Teramont còn tiện ích hơn khi có tới 17 vị trí đựng lý và nhiều hộc chứa đồ khác, trong khi của Prado ít hơn hẳn.

Khả năng Off-road

Cấu trúc body-on-frame khiến nhiều người lầm tưởng rằng Prado đi địa hình rất tốt, nhưng thực tế không hẳn vậy. Sẽ thực sự tốt cho Prado khi được trang bị một động cơ đủ mạnh, ví dụ như phiên bản máy xăng V6 (dung tích 3.5L hoặc dung tích 4.0L) hoặc bản máy dầu 2.8L, cho công suất 204 mã lực và mô men xoắn 500Nm ở các thị trường nước ngoài. Phiên bản Prado bán tại Việt Nam được trang bị máy xăng I4, dung tích 2.7L, đây là động cơ yếu nhất của Prado và nó làm giảm tiềm năng Offroad của dòng xe này.

Sử dụng cấu trúc nền tảng unibody cũng không có nghĩa là Teramont không đi được trên các địa hình offroad. Trái lại, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian chủ động Active 4MOTION của Teramont còn được thiết kế lập trình sẵn các chế độ địa hình như Snow (đường tuyết), Offroad hay Offroad Individual (cài đặt cá nhân). Ngoài ra, khoảng sáng gầm của Teramont (235mm) gần như cao nhất phân khúc. Động cơ của Teramont cho sức kéo tương đối thoải mái để có thể đi trên rất nhiều địa hình, trừ những địa hình gồ ghề phức tạp do hạn chế về biên độ dao động trục đứng của bánh xe trong hốc bánh – một đặc thù của kiểu xe unibody.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật cơ bản giữa hai mẫu xe:

Thông số Volkswagen Teramont Toyota Land Cruiser Prado VX Giá bán 2,349 tỷ đồng 2,548 tỷ đồng Trục cơ sở 2.978 mm 2.790 mm Dài x Rộng x Cao (mm) 5.097 x 1.990 x 1.777 4.840 x 1.885 x 1.890 Khoảng sáng gầm 235 mm 215 mm Trọng lượng không tải 2.060 kg 2.145 kg Động cơ Xăng I4 2.0 TSI tăng áp Turbo, chuẩn Euro 5 Xăng I4 2.7L hút khí tự nhiên, chuẩn Euro 4 Công suất 220 mã lực @4500-6200 vòng/phút 164 mã lực @5200 vòng/phút Mô-men xoắn 350 Nm @1600-4400 vòng/phút 246 Nm @3900 vòng/phút Hộp số Tự động 8 cấp Tự động 6 cấp Tăng tốc 0-100km/h 8,6 giây Hơn 13 giây Vận tốc tối đa 190 km/h 160 km/h Hệ dẫn động 4 bánh AWD (4MOTION) biến thiên chủ động 4 bánh 4WD (H2, H4, L4) Chế độ on-road Normal, Sport, Eco, Individual Chế độ off-road Snow, Offroad, Offroad Individual Treo trước/sau MacPherson/Đa liên kết Wishbone kép/Đa liên kết Hệ thống lái Trợ lực điện biến thiên tốc độ Trợ lực thủy lực biến thiên tốc độ Lốp trước - sau 255/50R20 265/55R19 Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa Đĩa/Đĩa Tiêu hao nhiên liệu trung bình kết hợp 10 lít/100km 11,85 lít/100km Tiêu hao nhiên liệu trung bình đô thị 11,7 lít/100km 15,34 lít/100km

Nguồn: http://danviet.vn/dau-la-uu-diem-cua-cac-dong-xe-suv-7-cho-nhap-khau-tai-viet-nam-50202171195921449.htm