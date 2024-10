Đánh giá Toyota Vios: Sedan hạng B hút khách bậc nhất, giá từ 458 triệu đồng

Trong tháng 9/2024 vừa qua, Toyota Vios đã ghi nhận doanh số bán ra gần 2.000 chiếc, tiếp tục khẳng định vị thế là mẫu ô tô ăn khách bậc nhất của Toyota tại Việt Nam. Doanh số ấn tượng này cho thấy Vios có nhiều ưu thế nổi trội, cuốn hút người tiêu dùng.

Về ngoại thất

Toyota Vios theo đuổi phong cách thiết kế mượt mà, các tấm ốp phẳng, chỉ điểm xuyết đôi chút đường gân dập nổi. Dáng xe thon gọn, với kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.425 x 1.730 x 1.475 mm. Chiều dài cơ sở của xe là 2.550 mm. Kích thước như vậy của Vios nhỉnh hơn so với đối thủ Kia Soluto và Hyundai Accent, đảm bảo không gian nội thất khá rộng rãi. Nhưng không vì thế mà Vios kém đi sự linh hoạt khi di chuyển trong môi trường đô thị đông đúc.

Điểm đổi mới rõ nét của Toyota Vios 2024 chính là phần đầu xe góc cạnh, tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ. Cụm đèn pha LED dạng bóng chiếu với thiết kế bắt mắt, khả năng chiếu sáng tuyệt vời và tiết kiệm năng lượng. Lưới tản nhiệt được thiết kế mới, không theo cấu trúc hình thang trước đây, mà thay vào đó là chi tiết nối liền nắp ca-pô và được mở rộng sang hai bên đầu xe. Cản trước cũng được thiết kế lại mang dáng vẻ mới mẻ hơn.

Thân xe có những đường gân dập nổi khéo léo, tôn thêm nét khỏe khoắn mà vẫn giữ được nét trơn tru của xe. Vành bánh xe loại hợp kim cỡ 15-inch thiết kế khỏe khoắn với các la-zăng nghệ thuật và có các đường viền đứt đoạn tạo nên nét độc đáo cho Vios. Phần đuôi xe được thiết kế dập nổi ở hai bên cản sau, cùng cản dưới tạo cảm giác vững chãi. Bộ đèn hậu LED được chăm chút, lịch lãm, tạo dáng hình đôi mắt rất cuốn hút.

Về nội thất

Thuộc phân khúc hạng B nhưng trang bị nội thất của Vios mang đến sự tinh tế và hiện đại đáng khen ngợi. Khoang lái được trang bị nhiều tiện nghi với vô-lăng bọc da thiết kế 3 chấu có tích hợp các nút bấm điều khiển. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ Analog, bên cạnh đó là màn hình trung tâm 9 inch trên phiên bản Vios 1.5G CVT và màn hình 7 inch trên các phiên bản Vios 1.5E CVT và Vios 1.5E MT.

Hàng ghế trước của xe có kiểu dáng thể thao, điểm xuyết các họa tiết cách điệu trẻ trung và chất liệu bằng da đục lỗ thoáng khí đem lại cảm giác êm ái và thoải mái cho người ngồi. Hàng ghế sau có bố trí tựa tay với khay đựng cố đem tới sự thoải mái và tiện nghi cho hành khách trong chuyến đi.

Xe có thiết kế hệ thống âm thanh 6 loa với bản 1.5G và 4 loa cho các phiên bản khác được bố trí thông minh, đem lại trải nghiệm âm thanh sống động. Hệ thống điều hòa có khả năng làm mát nhanh và sâu giúp người ngồi thấy dễ chịu. Ở hàng ghế sau của Vios còn được bố trí 2 cổng sạc USB rất tiện lợi. Hàng ghế này có thể gập 60:40 linh hoạt tạo không gian chứa đồ rộng rãi khi cần thiết.

Động cơ và trang bị an toàn

Toyota Vios 2024 trang bị động cơ 2NR-FE 4 xy lanh thẳng thàng, công nghệ Dual VVT-i giúp nâng cao hiệu suất vận hành và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu. Khối động cơ này đạt công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4.200 vòng/phút. Đi kèm với đó là hộp số vô cấp CVT và số sàn 5 cấp, cùng hệ thống dẫn động cầu trước, mang đến sự vận hành êm ái.

Khối động cơ này đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 5, tiêu thụ nhiên liệu trung bình ở khu vực đô thị là từ 7,62-7,74 lít/100 km, còn ở môi trường ngoài đô thị là từ 4,67-5,08 lít/100 km, trong khi ở môi trường đường hỗn hợp là từ 5,77-6,02 lít/100 km.

Trên xe có nhiều trang bị an toàn, giúp người sử dụng thấy tự tin và an tâm. Điển hình là các trang bị: camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến sau, hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp EBS, hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC, hệ thống kiểm soát lực kéo TRC, hệ thống chống bó cứng phanh, cùng các túi khí an toàn, và một số trang bị khác.

Các phiên bản và giá bán

Toyota Vios 2024 phân phối 3 phiên bản khác nhau: Toyota Vios E MT, Toyota Vios E CVT, và Toyota G CVT. Xe cũng có đa dạng các màu sắc: Đỏ, Bạc, Đen, Nâu ánh vàng, Trắng, và Trắng ngọc trai.

Bảng giá niêm yết và lăn bánh tạm tính của Toyota Vios 2024 như sau:

Mẫu xe Giá niêm yết (Triệu đồng) Giá lăn bánh tạm tính (Triệu đồng) Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Vios 1.5E MT 458 535 526 507 Vios 1.5E CVT 488 568 559 540 Vios 1.5G CVT 545 632 621 602

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Đánh giá chung

Toyota Vios 2024 là dòng sedan hạng B có nhiều ưu thế. Trước hết, ngoại hình Vios rất bắt mắt, trên xe lại có nhiều trang bị an toàn và được nâng cấp ở nhiều chi tiết. Cùng với khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm xăng, Vios mới hiện nay còn có giá bán khá dễ chịu.

