So kè Toyota Vios và Kia Soluto, giá từ 386 đến 545 triệu đồng

Với xu hướng bùng nổ doanh số các dòng xe sedan hạng B có giá bán hấp dẫn ở thị trường Việt Nam trong các năm gần đây, Toyota Vios và Kia Soluto nhận được nhiều đánh giá tích cực. Trong tháng 8/2024, Vios dẫn đầu phần khúc sedan hạng B của Toyota với 1010 chiếc được bán ra. Còn Soluto của Kia tuy không thể so sánh về doanh số với Vios nhưng lại mang nhiều điểm sánh cạnh với đối thủ này từ Toyota.

So sánh về ngoại thất, phải nói ngay rằng, cả Toyota Vios và Kia Soluto đều có ngoại hình đẹp, đậm chất phong cách sedan. Trong đó Vios 2024 mang một diện mạo trẻ trung, cá tính, thể hiện rõ nhất từ phần đầu xe góc cạnh hoàn toàn mới mẻ. Phía trên đầu xe và hai cạnh bên lồng vào nhau tạo hiệu ứng 3D mạnh mẽ.

Ngôn ngữ thiết kế mới cũng được áp dụng trên nhiều đường cong mềm mại tạo dấu ấn khác biệt. Trên thân xe Toyota Vios còn có các đường dập nổi chạy dọc thân xe tạo cảm giác khỏe khoắn, kết nối tổng thể hoàn chỉnh giữa phần đầu xe và các chi tiết ở đuôi xe. Cụm đèn trước và sau loại công nghệ LED thiết kế sắc nét, mang lại cảm giác thể thao và lịch lãm.

Vành xe loại hợp kim 15 inch khỏe khoắn cùng đường dân dập nổi theo khung bánh xe tạo nên nét trẻ trung độc đáo. Trong khi phần đuôi xe cũng có phần dập nổi ở hai bên cản sau, kết hợp với cản dưới có màu sắc cách điệu tạo nên sự vững chãi hơn cho xe.

Thân xe thon dài, với kích cỡ dài x rộng x cao lần lượt là 4.425 x 1.730 x 1.475 mm, chiều dài cơ sở là 2.550 và độ sáng gầm xe 133 mm. Bán kính quay vòng tối thiểu của xe là 5.1 mét, giúp cho cho Vios trở nên cơ động hơn ngay cả khi vận hành trên đường đông đúc.

Kia Soluto cũng không kém cạnh về mặt thiết kế. Đầu trước xe Kia Soluto với thiết kế lưới tản nhiệt mang phong cách mũ hổ tạo nên nét đặc trưng cho dòng xe hơi đến từ nhà sản xuất Hàn Quốc. Xe có hốc gió được kéo dài tăng độ mạnh mẽ, kết hợp với hai bóng đèn sương mù nhỏ có độ thẩm mỹ cao mà vẫn đảm bảo khả năng chiếu sáng trong thời tiết cực đoan với mưa nặng hạt và sương mù.

Thân xe có những đường gân dập nổi kéo dài từ vòm bánh trước tạo cảm giác thể thao. Phía sau Kia Soluto được đánh giá có những điểm tương đồng với Kia Rio, với thiết kế hơi xuôi xuống tạo thành một khối chắc chắn. Các nét bo tròn tinh tế trên đuôi xe tạo nên nét nổi bật khi nhìn từ phía sau xe.

Kia Soluto có các kích thước tương ứng nhỏ hơn, nhưng chiều dài cơ sở lại lớn hơn một chút so với Vios. Vành bánh xe của Soluto cỡ 14-inch cũng nhỏ hơn so với vành xe Vios. Mặc dù vậy, nhìn chung hai mẫu xe này ngang ngửa nhau về mặt kích thước và thiết kế nhấn mạnh tới yếu tố thon gọn, lịch lãm.

Về nội thất, Toyota Vios 2024 có sự tùy chỉnh theo từng phiên bản, nâng cấp dần từ cơ sở tới cao cấp. Khoang lái xe nổi bật với vô-lăng với thiết kế 3 chấu quen thuộc, có bọc da mang lại sự bám chắc và cảm giác êm ái khi cầm lái.

Với bản cao cấp, vô lăng của Vios được tích hợp nhiều tính năng điều khiển như điều chỉnh âm thanh, kết nối Bluetooth và màn hình trung tâm. Sau vô lăng là màn hình tự phát sáng tăng khả năng hiển thị các thông số, hỗ trợ người lái và mang lại trải nghiệm vận hành tuyệt vời. Màn hình hiển thị đa thông tin hỗ trợ người lái và mang lại trải nghiệm vận hành tuyệt vời.

Hàng ghế trước của Vios có thiết kế thể thwo với những họa tiết cách điệu bắt mắt. Hàng ghế sau có tựa tay kèm theo khay đựng cốc mang lại sự thoải mái, tiện nghi. Hàng ghế sau còn có khả năng gập 60:40 linh hoạt tạo không gian chứa đồ rộng rãi khi cần thiết. Trong xe trang bị hệ thống điều hòa làm lạnh nhanh và mát sâu. Hệ thống âm thanh 6 lao được bố trí thông minh trong không gian xe. Trên xe còn có hệ thống sạc với các vị trí thuận tiện cho mọi hành khách gồm 2 cổng USB ở hàng ghế sau.

Nội thất của Kia Soluto cũng mang đặc trưng của dòng sedan hạng B, đáp ứng vừa đủ cho nhu cầu sử dụng. Các trang bị nội thất cũng được tùy chỉnh theo từng phiên bản, với chất liệu ghế ngồi bọc da hoặc nỉ. Ghế lái xe có thể tùy chỉnh độ cao và tựa đầu. Vô-lăng 3 chấu bọc da êm ái có tích hợp nhiều nút điều khiển. Màn hình cảm ứng 7-inch và hệ thống âm thanh 6 loa.

Chiều dài cơ sở của Kia Soluto lớn nên đem lại không gian nội thất rộng rãi và thoáng đãng, tuy không thể so sánh với Toyota Vios hay Honda City. Nhưng khoảng không để duỗi chân của hàng ghế sau của Soluto khá thoáng. Xe cũng có khoang hành lý rộng 475 lít, giúp cho việc để đồ đạc trong mỗi lần di chuyển được thoải mái.

Động cơ của Toyota Vios.

Về sự vận hành và giá bán, Toyota Vios có ưu điểm nổi bật với động cơ 2NR-FE 4 xy lanh thẳng hàng, trang bị công nghệ Dual VVT-i đem lại hiệu suất vận hành nổi bật. Với khối động cơ này, Vios 2024 có khả năng đạt công suất tối đa 106 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 140 Nm tại 4200 vòng/phút.

Sức mạnh như trên của Vios vượt trội so với đối thủ Kia Soluto. Trong thực tế, Kia Soluto được trang bị động cơ xăng loại Kappa 1.4L, 4 xi lanh thẳng hàng, nhưng chỉ đạt công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Cả Vios và Soluto đều có nhiều trang bị đảm bảo cho quá trình vận hành được an toàn. Vios có các trang bị điển hình như: camera hỗ trợ đỗ xe, cảm biến, hệ thống đèn báo phanh khẩn cấp (EBS), hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC), v.v. Ngoài ra xe còn có các hệ thống an toàn bị động như túi khí, khóa an toàn trẻ em, v.v.

Ở góc độ này, Vios tiếp tục ưu trội hơn Soluto của Kia. Xe Soluto của nhà sản xuất Hàn Quốc có các trang bị an toàn tiêu biểu gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hệ thống phân bổ lực phanh (EBD), dây đai các hàng ghế, túi khí, tự động khóa cửa khi vận hành, cảm biến hỗ trợ đỗ xe sau, camera lùi…v.v.

Tất nhiên, về mặt giá bán, Kia Soluto lại tỏ ra hấp dẫn hơn Toyota Vios. Hiện nay, Soluto có 4 phiên bản được phân phối tại Việt Nam, với giá niêm yết thấp nhất là 386 triệu đồng và cao nhất là 449 triệu đồng. Trong khi đó, Toyota Vios có 3 phiên bản được phân phối tại thị trường Việt Nam, với giá niêm yết thấp nhất là 458 triệu đồng và cao nhất là 545 triệu đồng.

Nhìn chung, cùng phân khúc sedan hạng B, cả Toyota Vios và Kia Soluto đều có thiết kế đẹp mắt, trang bị cơ bản cực ổn, đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày của gia đình. Giá bán của Soluto rẻ hơn rất nhiều so với Vios. Nhưng Vios lại ưu trội hơn về các trang bị nội thất và an toàn.

