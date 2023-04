Đánh giá nhanh Honda CR-V, mẫu xe hướng về an toàn cho người dùng Việt

Về kích thước, CR-V không có sự thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Ở bản nâng cấp CR-V có đến tận 3 lựa chọn dành cho khách hàng. Phiên bản E tiêu chuẩn sử dụng bóng halogen, hai bản G và L còn lại được trang bị cụm đèn công nghệ LED, cả 3 phiên bản đều được trang bị đèn định vị ban ngày dạng LED dễ nhận diện trên đường.

Nhìn từ sau bên hông, cảm thấy CR-V không còn là xe dành cho người đứng tuổi nữa, nó có phần trẻ và dễ tiếp cận với giới trẻ hơn nhờ bộ mâm 18 inch 5 chấu kiểu mới giúp xe ra chất SUV hơn so với thế hệ trước. Bên cạnh đó, cụm đèn hậu có sự thay đổi nhỏ được sơn màu tối cho cảm giác mạnh mẽ hơn.

Ở phiên bản nâng cấp giữa dòng đời, CR-V được bổ sung thêm tính năng sạc không dây Qi, cái hay của nó là có thể bật tắt thủ công cực kỳ tiện lợi. Trải nghiệm thực tế thì hiệu năng sạc không dây của CR-V chỉ ở mức tạm được không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm.

Phía bên trái và trên vô lăng có thêm nhiều nút bấm để kích hoạt các tính năng an toàn của hệ thống Honda SENSING. Ngoài ra, CR-V còn được trang bị hệ thống mở cốp rảnh tay. Hệ thống này giúp người sử dụng xe dễ dàng mở cốp khi đang phải bê hay cầm nắm nhiều thứ trên tay qua hình thức đá vào dưới cản sau của xe.

Vô lăng của CR-V nói riêng và của Honda nói chung thường có phần tốt hơn so với các xe trong cùng phân khúc, họa may có xe Mỹ mới có thể so được.

Hệ thống an toàn Sensing

Hữu hiệu nhất là hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS) cảnh báo người lái khi phát hiện vật cản phía trước và nếu tài xế không có dấu hiệu phanh xe tự động phanh để hạn chế tối đa thiệt hại. Di chuyển trong thành phố, bất chợt có người đi bộ băng ẩu qua đường, xe lập tức đưa ra phản ứng tức thời, ra tín hiệu cảnh báo rồi phanh gấp nếu như không nhận thấy sự can thiệp của người lái.

Khi di chuyển trên đường trường, người lái có thể sử dụng chức năng kiểm soát hành trình thích ứng để việc lái xe chở nên nhàn hơn rất nhiều, nhưng chiếc xe vẫn được đặt trong tình trạng kiểm soát an toàn cao nhất. Hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng của Honda rất giá trị bởi nó hoạt động ở cả dải tốc độ thấp.

Ở hệ thống giảm thiểu lệch làn (RDM), người lái sẽ bật tính năng tránh lệch làn bằng nút bên cạnh vô lăng và điều khiển trên màn hình giải trí. Trải nghiệm thực tế cho thấy, vô lăng sẽ rung lên và cảnh báo trên màn hình thông số hành trình trong quá trình xe di chuyển lệch làn nhưng người lái chưa chủ động đánh lái trở lại. Hệ thống này giúp chiếc xe đi đúng làn đường.

Trong khi đó, hệ thống duy trì làn đường (LKAS) tính toán khoảng cách của xe với vạch kẻ đường hai bên để hỗ trợ đưa xe vào giữa làn đường giúp đảm bảo an toàn.

Hệ thống thực sự phát huy hiệu quả khi di chuyển trên những cung đường quanh co, nhiều khúc cua, người lái phải điều chỉnh vô lăng liên tục, gây mệt mỏi. Và có thể, nếu người lái lơ đãng, không tập trung liên tục được vào vô lăng, hệ thống sẽ hỗ trợ đánh lái để xe đi giữa làn đường.

Tìm hiểu thông tin CR-V, nhiều người e ngại rằng động cơ 1.5L tăng áp có phần bị yếu và có phần chưa mang lại cảm giác phấn khích khi cầm lái. Tuy nhiên, CR-V có công suất nó lên tới 188 mã lực, cao nhất trong phân khúc, đủ để người lái vi vu lượn lờ thư thả trong phố đông và tăng tốc mạnh mẽ lâng lâng cùng cảm xúc phấn khích với những chuyến đi xa trên đường trường.

Ngoài ra, điểm thú vị trong hệ thống Honda Sensing là tính năng đèn pha tự động thích ứng (AHB), tự động chuyển đổi giữa đèn chiếu gần và đèn chiếu xa và ngược lại tùy thuộc vào tình trạng giao thông. Khi di chuyển vào cung đường tối, hệ thống sẽ tự động bật đèn chiếu xa.

Nếu bất chợt phía đối diện cho xe đi ngược chiều, hệ thống sẽ tự động chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần. Đây là một tính năng văn minh cần được trang bị cho ô tô tại Việt Nam.

Động cơ

Honda CR-V được trang bị khối động cơ VTEC, dung tích 1.5L tăng áp, cho công suất 188 mã lực và mô-men xoắn cực đại 240 Nm. Ưu điểm của động cơ này là cho mô-men xoắn cực đại ngay từ dải vòng tua thấp, tăng tốc tốt ngay cả khi người lái chỉ cần đạp nhẹ chân ga. Và mức tiêu hao trung bình chỉ 6,9L/100km.

Cảm giác lái vẫn luôn là thế mạnh của Honda CR-V. Điều này tiếp tục được duy trì trên thế hệ mới. Xe cho cảm giác di chuyển rất êm ái nhưng không hề bồng bềnh nhờ hệ thống treo đầm chắc, linh hoạt và mềm mại. Khi chạy trên những quãng đường quanh co thì khả năng vận hành của xe càng được khẳng định, cảm giác yên tâm, chắc chắn và tự tin vẫn được đảm bảo ngay cả ở những đoạn đường quanh co hay khi sang làn.

Mặc dù vậy, điểm trừ là khi chạy trong đường thành phố hoặc khu dân cư với tốc độ tối đa 50km/h, mặc dù đã được cài đặt khoảng cách phù hợp nhưng thực tế, xe lại duy trì khoảng cách xa hơn.

Đánh giá nhanh

Nhìn chung, bản nâng cấp giữa vòng đời của Honda CR-V không có quá nhiều thay đổi. Tuy nhiên với việc được bổ sung thêm gói trang bị an toàn Honda Sensing ngay cả trên bản tiêu chuẩn, mẫu xe gầm cao nay càng trở nên "đáng đồng tiền bát gạo", thêm sức mạnh để cạnh tranh không khoan nhượng với các đối thủ khác trong cùng phân khúc.

Tuy nhiên, Honda CRV 2022 sẽ là chiếc SUV đáng mua hơn nữa nếu được trang bị thêm hệ thống 360 độ để tạo thuận tiện và đảm bảo an toàn hơn khi đỗ xe hoặc di chuyển ở đô thị chật hẹp. Lợi thế xe Nhật cùng cấu hình 5+2 chỗ, lối thiết kế thực dụng và nam tính.

Honda CR-V có thể sẽ không dễ dàng trong việc bứt phá doanh số trước những cái tên vốn hấp dẫn hơn về mặt công nghệ và giá bán như Kia Seltos, Mazda CX-5, tuy nhiên mẫu xe vẫn đủ sức để duy trì được sự ổn định về mặt doanh số, đặc biệt là với những khách hàng vốn chú trọng nhiều đến cảm giác lái khi tìm mua một chiếc SUV.

Điểm trừ lớn nhất nằm ở khả năng cách âm của xe. Khi di chuyển ở tốc độ cao, người dùng sẽ bị làm phiền bởi tiếng gió và tiếng lốp vọng vào bên trong khoang cabin.

