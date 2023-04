Bộ đôi siêu xe Ferrari nhận được giải thưởng Red Dot cao quý nhất

Là một trong những giải thưởng quan trọng và uy tín nhất trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp, Giải thưởng Red Dot Awards tôn vinh sự xuất sắc và đổi mới trong công việc của các nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Giải thưởng này bắt đầu có từ năm 1955 và lễ trao giải được tiến hành bằng một buổi lễ đặc biệt, lễ trao giải năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 19/6 tại Essen (Đức). Từ năm 2015 đến nay, Ferrari đã chiến thắng tổng cộng 26 giải thưởng Red Dot – một con số mà chưa có bất kỳ thương hiệu xe hơi nào khác với tới được trong lịch sử 69 năm của Giải.

Trong 9 năm trở lại đây, mỗi năm ban giám khảo đều trao những giải thưởng cao nhất “Best of the Best” cho những chiếc xe mang biểu tượng của Ferrari. Sau FXX- K, 488 GTB, J50, Portofino, Monza SP1, SF90 Stradale và Ferrari Daytona SP3, đến lượt Ferrari Purosangue và Ferrari Vision Gran Turismo sẽ được công nhận trong năm nay vì những thiết kế xuất sắc của chúng.

Mẫu xe Ferrari Purosangue được vinh danh Red Dot: Best of the Best trong hạng mục Thiết kế Sản phẩm, trong khi Ferrari Vision Gran Turismo được ban giám khảo thống nhất bình chọn Red Dot: Best of the Best ở hạng mục Sản phẩm Sáng tạo.

Ferrari Purosangue đã tạo ra một phân khúc hoàn toàn mới cho phép Maranello mở ra những tiền lệ và viễn cảnh chưa từng có. Nhờ kiểu dáng hiện đại, nó là một chiếc xe đa năng, dễ dàng kết hợp sự thoải mái vô song với cảm giác lái phấn khích vốn là đặc trưng của tất cả mọi chiếc xe Ferrari.

Biệt danh ‘Purosangue’ (Ngựa nòi) diễn đạt một cách hoàn hảo về thiết kế của xe: kiểu dáng trau chuốt và ngoại thất thể thao tiếp nối và điều chỉnh một cách hợp lý từ thiết kế truyền thống của những chiếc xe bốn cửa, bốn chỗ khác trên thị trường và kết hợp hài hoà liền mạch với cabin sang trọng tạo ra không gian và sự thoải mái tuyệt vời cho người ngồi. Purosagnue không chỉ là một chiếc xe đặc biệt nhanh và linh hoạt – nó còn là chiếc xe bốn chỗ đầu tiên của Ferrari với không gian đảm bảo cho tất cả mọi người có một trải nghiệm đặc biệt thoải mái khi đi trên xe.

Thiết kế của Ferrari Vision Gran Turismo được hình thành dựa trên ý tưởng về một khối tốc độ được bao trùm lên các đường nét và hình khối góc cạnh, sắc bén, làm nổi bật các bề mặt tự nhiên. Những kết cấu này khi đặt cùng nhau mang lại hiệu ứng đối lập nhưng vô cùng hài hoà khi các bề mặt uốn lượn ở cả ngoại thất và nội thất phối hợp với các đường nét gãy gọn và sắc sảo để tạo ra một chiếc xe toát lên một cá tính rất dễ nhận biết.

Một chiếc xe có thiết kế tập trung vào khái niệm khí động học dựa trên hai luồng dẫn khí dọc thân xe được cấp bằng sáng chế của Ferrari có tác dụng điều hướng gió từ phía trước gầm xe xung quanh cabin và qua hai bên.

Ngoài ra, một giải thưởng Red Dot khác đã được trao cho 296 GTS, chiếc xe mui xếp đầu tiên từ Maranello được trang bị động cơ V6 plug-in hybrid. Sự công nhận này tiếp tục nhấn mạnh giá trị của công việc đang được thực hiện bởi trung tâm thiết kế Ferrari Styling Centre do Flavio Manzoni đứng đầu, nơi thiết kế những giải pháp hiện đại không chỉ nâng tầm những chiếc xe Ferrari mà còn làm chúng trở nên thực sự độc đáo và không hề ảnh hưởng đến mối quan hệ tương hỗ giữa kiểu dáng và công năng vốn là trọng điểm trong DNA của Ferrari.

