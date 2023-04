Đánh giá Hyundai SantaFe: Tiện nghi hơn, mạnh mẽ hơn

Thế hệ thứ tư của Hyundai Santa Fe được giới thiệu vào tháng 1/2019 ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực từ người tiêu dùng. Tiếp nối thành công đó, Hyundai Thành Công nhanh chóng ra mắt phiên bản nâng cấp Hyundai SantaFe từ tháng 5/2021.

Tuy chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Hyundai Santa Fe thay đổi rất nhiều từ thiết kế, khung gầm và khả năng vận hành, tiếp tục cạnh tranh với Ford Everest, Mazda CX-8, Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, VinFast LUX SA trong phân khúc xe 7 chỗ tại Việt Nam.

Tổng quan ngoại thất và phong cách thiết kế

Tuy chỉ là bản nâng cấp giữa vòng đời nhưng Hyundai SantaFe đã sử dụng khung gầm hoàn toàn mới N-Platform tương tự các mẫu xe Hyundai hiện nay. Kích thước tổng thể theo chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.785 x 1.900 x 1.685 (mm).

So với bản tiền nhiệm, Hyundai Santa Fe dài hơn 15mm, rộng hơn 10mm và cao hơn 5mm. Chiều dài trục cơ sở giữ nguyên ở mức 2.765mm đảm bảo không gian bên trong đủ rộng rãi. Khoảng sáng gầm xe 185mm tương đương với các đối thủ.

Thiết kế ngoại thất trên Hyundai SantaFe hoàn toàn lột xác. Xe vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế "điêu khắc dòng chảy" độc quyền, nhưng các chi tiết trên xe được mở rộng ra, tăng kích thước. Một số chi tiết được trau chuốt, dập nổi sắc nét hơn. Với nhiều người, thiết kế chính là một trong những điểm ăn tiền nhất trên Hyundai SantaFe.

Ở phần đầu xe, Hyundai SantaFe nổi bật hơn với lưới tản nhiệt có hoạ tiết vân sóng hoàn toàn mới, mạ crom sang trọng trên các bản cao cấp và dùng nhựa đen trên các bản tiêu chuẩn. Nắp capo dập nổi 4 đường gân lớn vuốt dọc về phía trước, vừa tăng tính khí động học cho xe khi vận hành, vừa ăn nhập với tổng thể.

Điểm nhấn khác biệt nhất ở khu vực này là bộ đèn định vị chạy ban ngày Daytime Running Light DRL tạo hình T-Shaped, khẳng định phong cách hoàn toàn khác biệt của SantaFe. Phần thân xe Hyundai SantaFe vẫn giữ kiểu form như bản cũ nhưng được nâng cấp một số chi tiết mới. Đầu tiên là bộ mâm dạng 5 chấu hợp kim, kích thước 18-inch cho bản tiêu chuẩn và 19 inch cho 2 bản cao cấp nhất.

Thiết kế mâm xe mới giúp tổng thể Hyundai Santa Fe bề thế, cứng cáp hơn. Chạy dọc thân xe là đường gân dập nổi khoẻ khoắn. Phần khung cửa sổ được mở rộng hơn, đặc biệt là ở khu vực hàng ghế thứ ba, giúp người ngồi trong xe có tầm nhìn thoáng.

Tương tự phần thân, đuôi xe của SantaFe giữ nguyên form nhưng thay đổi một số chi tiết. Đầu tiên là cụm đèn hậu thanh mảnh ôm gọn sang hai bên, phần độ hoà LED 3D hoàn toàn mới tăng tính nhận diện cho xe. Nối liền cụm đèn hậu là một dải LED, thiết kế tương tự các mẫu xe châu Âu.

Trên phiên bản cũ, chi tiết này là dải crom và đã có rất nhiều người dùng thay bằng dải đèn LED xi nhan. Điều này cho thấy Hyundai Thành Công đã rất lắng nghe khách hàng, bổ sung kịp thời những trang bị được yêu thích. Bên cạnh đó, xe cũng có đèn báo lùi tích hợp trên đuôi lướt gió. Ống xả của xe được giấu kín dưới gầm.

Tổng quan nội thất

Tại thời điểm ra mắt vào năm 2019, khoang nội thất của Hyundai Santa Fe được nhiều người đánh giá là đẹp nhất phân khúc xe 7 chỗ. Đến nay sau 2 năm trình làng, hãng xe Hàn tiếp tục nâng tầm trải nghiệm của khách hàng.

Tổng thể phần taplo của Hyundai Santa Fe vẫn được thiết kế theo dạng 3 tầng, trải dài theo phương ngang tạo thành kết cấu khung vòm liền mạch. Khu vực này sử dụng chất liệu chủ yếu là da mềm, nhựa cao cấp và mạ crom.

Để nổi bật hơn, hãng xe Hàn kết hợp hai tông màu đen và nâu da bò tinh tế. Phần cột A tích hợp cửa gió điều hoà, thiết kế gọn gàng, không ảnh hưởng đến tầm quan sát của người ngồi hàng ghế đầu. Các cửa gió điều hoà trên taplo làm theo phương ngang ăn nhập với tổng thể, mạ viền crom.

Hyundai SantaFe trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, có lỗ thông khí, cảm giác cầm khá đầm tay. Các phím bấm tích hợp gồm có đàm thoại rảnh tay, tăng giảm âm lượng, ga tự động cruise control, cảnh báo chệch làn đường...và hai lẫy chuyển số +/- phía sau. Với một số người thì điều đáng tiếc là phiên bản 2021 vẫn chưa có chế độ ga thích ứng Adaptive Cruise Control.

Cụm đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật của xe trên các phiên bản tiêu chuẩn của Hyundai SantaFe dạng analog, kết hợp với 1 màn hình TFT ở chính giữa. Còn trên các bản cao cấp thì hãng xe Hàn sử dụng màn hình digital 12.3 inch có thể thay đổi màu nền theo từng chế độ lái. Chi tiết này hứa hẹn sẽ mang lại những trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ cho người dùng.

Một điểm thay đổi lớn nữa trên SantaFe chính là bệ điều khiển trung tâm. Chia sẻ chung thiết kế với mẫu xe đàn anh Hyundai Palisade, khu vực này của SantaFe trải dài từ cửa gió điều hoà xuống bệ tỳ tay với một loạt nút bấm tích hợp như chỉnh điều hoà, sưởi ghế, chỉnh chế độ địa hình….

Người dùng sẽ phải mất một khoảng thời gian để làm quen dần. Đặc biệt, SantaFe đã loại bỏ cần số truyền thống và thay bằng các phím bấm P, R, N, D, tiếp tục mang đến một cảm giác mới cho người lái.

Một trong những nâng cấp nổi bật ở trang bị tiện nghi là tất cả phiên bản SantaFe đều sử dụng chung màn hình giải trí 10,25inch (bản cũ 8-inch) dạng Fly-Monitor đặt nổi trên táp-lô trung tâm. Đặc biệt, màn hình mới sử dụng hoàn toàn bằng cảm ứng, hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple Carplay kèm định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam.

Bên cạnh đó, cả 6 phiên bản của Hyundai SantaFe đều trang bị hệ thống 10 loa Harman-Kardon bao gồm 4 loa cánh, 2 loa treble, 3 loa trên taplo và 1 loa sub hơi. Đi kèm với đó là ampli rời tích hợp bộ xử lý DSP công nghệ Clari-Fi & Quantum Logic độc quyền mang đến trải nghiệm âm thanh trung thực. Đây là một nâng cấp rất đáng giá vì hệ thống 6 loa trên bản cũ chỉ dừng lại ở mức trung bình.

Hệ thống điều hoà của Hyundai SantaFe tự động 2 vùng độc lập, có cửa gió cho hai hàng ghế sau. Đặc biệt, cửa gió ở hàng ghế thứ ba có nút chỉnh riêng, độc lập với hệ thống chính. Về tiện nghi hỗ trợ người lái, hãng xe Hàn trang bị “tận răng". Đầu tiên là hệ thống đèn pha tự động bật/tắt và gạt mưa tự động. Tiếp đến là nút bấm khởi động Start/Stop, gương chiếu hậu chống chói tự động đi đêm không bị loá.

Màn hình HUD (Head Up Display) hiển thị tốc độ xe lên kính lái, giúp tài xế quan sát trực quan hơn. Cảnh báo áp suất lốp tích hợp vào màn hình hiển thị thông số kỹ thuật, giúp người lái nắm bắt tình trạng 4 lốp, dễ dàng phát hiện khi có sự sụt giảm.

Phanh điện tử sử dụng nhẹ nhàng, đi kèm giữ phanh tự động Auto Hold rất hữu dụng với đường xá ở Việt Nam. Khi bật Auto Hold, xe tự động dừng mà người lái không cần đạp phanh hay kéo phanh tay.

Động cơ và các tính năng an toàn

Hyundai SantaFe có 2 tùy chọn động cơ, bao gồm: động cơ xăng Smartstream Theta III, dung tích 2.5L, cho công suất tối đa 180 mã lực và mô men xoắn cực đại 232Nm. Ngoài ra, xe còn có tùy chọn động cơ dầu Smartstream, dung tích 2.2L, cho công suất tối đa 202 mã lực tại 3.800 vòng/phút cùng Momen xoắn cực đại 441 Nm ngay từ 1.750 vòng/phút.

Trong đó, các bản máy xăng sẽ sử dụng hộp số tự động 6 cấp, còn máy dầu dử dụng hộp số tự động 8 cấp ly hợp kéo 8DCT. Hai bản tiêu chuẩn dùng hệ dẫn động cầu sau, 4 bản cao cấp dùng hệ dẫn động 4 bánh thông minh HTRAC.

Tất cả các phiên bản đều trang bị hệ thống Drive Mode với 4 chế độ: Eco - Comfort - Sport - Smart. Trong đó, chế độ Eco giúp tiết kiệm nhiên liệu, chế độ Comfort mang đến sự êm ái khi vận hành, Sport tăng phấn khích khi trải nghiệm trên cao tốc và Smart là tinh chỉnh phù hợp với thói quen của người lái. Ngoài ra, các phiên bản dẫn động 4 bánh còn có thêm 3 chế độ địa hình Terrain Mode là: Snow (Tuyết), Sand (Cát) và Mud (Bùn đất). Kết hợp với khung gầm mới, SantaFe cho khả năng vận hành đầm chắc hơn bản tiền nhiệm.

Hyundai SantaFe là một trong những mẫu xe trang bị an toàn nhiều nhất phân khúc, gồm có: Hệ thống an toàn 6 túi khí / Hệ thống phanh ABS/ EBD/ BA / Hệ thống kiểm soát lực kéo TCS / Hệ thống ổn định chống trượt thân xe VSM / Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hệ thống hỗ trợ xuống dốc DBC / Hệ thống cảnh bảo điểm mù BCW / Hệ thống cảnh báo lùi phương tiện cắt ngang RCCA / Hệ thống thống khóa an toàn thông minh SEA / Hệ thống cảnh báo người ngồi hàng ghế sau ROA / Cảm biến trước/sau

Ngoài ra, 2 bản cao cấp còn được bổ sung gói công nghệ an toàn Smart Sense bao gồm: Hệ thống hỗ trợ đỗ xe chủ động / Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường LFA / Đèn pha thích ứng Adaptive High Beam AHB / Hệ thống giám sát & phòng tránh va chạm điểm mù BVM & BCA / Hệ thống phòng tránh va chạm với người đi bộ

Đánh giá nhanh

So với bản tiền nhiệm, Hyundai SantaFe thực sự đã lột xác hoàn toàn. Thiết kế mới phá cách và hiện đại hơn, khoang nội thất tiện nghi nâng tầm trải nghiệm, động cơ tinh chỉnh kết hợp với khung gầm mới. Đây thực sự là một lựa chọn rất đáng cân nhắc cho nhu cầu mua xe 7 chỗ hiện nay. Nếu bạn đang cần một mẫu xe cá tính, nhiều tiện nghi và vận hành vượt trội thì hãy lái thử SantaFe.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-gia-hyundai-santa-fe-tien-nghi-hon-manh-me-hon-a603688.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/anh-gia-hyundai-santa-fe-tien-nghi-hon-manh-me-hon-a603688.html