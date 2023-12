Đại lý "xả kho" Hyundai Elantra, giảm giá tới 70 triệu đồng

Theo tư vấn bán hàng, Hyundai Elantra bản Tiêu chuẩn có số VIN 2022 đang được một số đại lý chào bán với giá 529 triệu đồng, tương đương mức giảm 70 triệu đồng so với giá niêm yết (599 triệu đồng).

Với giá bán 529 triệu đồng, ​​Hyundai Elantra trở thành mẫu xe có giá tốt nhất phân khúc sedan cỡ C ở thời điểm hiện tại, thậm chí còn thấp hơn mẫu xe phân khúc dưới là Hyundai Accent AT Đặc biệt với giá đề xuất 542 triệu đồng.

Nếu so với các đối thủ phân khúc sedan hạng C, mức giá của 529 triệu đồng của Hyundai Elantra bản Tiêu chuẩn sản xuất 2022 cũng thấp hơn Kia K3 1.6 MT (549 triệu đồng), Mazda3 1.5L Deluxe (579 triệu đồng) và thấp hơn nhiều so với Honda Civic (giá khởi điểm 730 triệu đồng) hay Toyota Corolla Altis (khởi điểm 725 triệu đồng).

Tuy nhiên, đây chỉ là chương trình của một số đại lý còn tồn kho Hyundai Elantra MT số VIN 2022, số lượng xe cũng không nhiều. Với bản Tiêu chuẩn sản xuất 2023, mức giảm chỉ dao động 15-20 triệu đồng. Ngoài chương trình giảm giá của đại lý, khách hàng mua Elantra còn được hưởng thêm chính sách ưu đãi 50% phí trước bạ của Chính phủ có hiệu lực đến hết 31/12/2023.

Hyundai Elantra sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.675 x 1.825 x 1.440 (mm), trục cơ sở dài 2.720 mm và khoảng sáng gầm ở mức 150 mm. Bản Tiêu chuẩn chỉ được trang bị đèn pha (bật/tắt tự động), đèn định vị ban ngày halogen. La-zăng 15 inch, trong khi các bản cao cấp hơn sử dụng mâm 16 - 18 inch.

Nội thất Hyundai Elantra nổi bật với màn hình giải trí 10,25 inch đi kèm dàn âm thanh 4 loa, đồng hồ lái tích hợp màn hình đa thông tin 4,2 inch. Toàn bộ ghế ngồi bọc nỉ, có cửa gió điều hòa cho hàng ghế sau. Vô-lăng trên xe không phải loại bọc da, không tích hợp nút bấm ga tự động (Cruise Control) nhưng vẫn có nút bấm media và đàm thoại rảnh tay. Bù lại, xe được trang bị tính năng khởi động động cơ từ xa và tùy chọn chế độ lái.

Tính năng an toàn trên Elantra bản MT Tiêu chuẩn có 2 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, camera lùi, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử và cảm biến áp suất lốp. Hyundai không trang bị cảm biến lùi, một trang bị cần thiết đối với nhiều khách hàng cho trang bị này.

Cung cấp sức mạnh cho Hyundai Elantra Tiêu chuẩn là động cơ xăng Gamma 1.6L MPI, hút khí tự nhiên, sản sinh công suất cực đại 125 mã lực và mô-men xoắn 155 Nm. Khối động cơ trên kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

