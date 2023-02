Hyundai Elantra 2023 tại Việt Nam vừa mở bán đã bị triệu hồi

Theo thông báo của Cục Đăng kiểm, có tổng cộng 357 chiếc Hyundai Elantra cần được kiểm tra và lắp đặt nắp bảo vệ bộ căng dây đai an toàn ghế trước. Các xe này được sản xuất từ 1/9 - 25/10/2022 tại nhà máy Hyundai Thành Công (huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), bao gồm bốn model có số loại S3-2.0 MPI - 6AT, S1-1.6 MPI - 6AT, S2-1.6 MPI - 6AT GL và S4-1.6 T-GDI - 7DCT. Đây là những chiếc Elantra thuộc thế hệ mới nhất tại Việt Nam, ra mắt khách hàng trong nước từ tháng 10/2022.

Trước đó, vào hồi tháng 5/2022, Hyundai cũng đã triệu hồi khoảng 239.000 xe Accent và Elantra với lý do tương tự tại Mỹ.

Bộ căng dây an toàn là một thiết bị để quấn đai an toàn ngay tức thì khi va đập vừa xảy ra và giữ cho người lái và hành khách tránh bị va đập. Trên các xe Hyundai Elantra 2023 nằm trong diện bị ảnh hưởng, khi xảy ra va chạm và ngòi nổ túi khí được kích hoạt, áp suất trong bộ tạo khí của bộ căng dây an toàn ghế trước tăng lên đột ngột.

Trong một số trường hợp áp lực đường ống bị quá tải, một số linh kiện bên trong bộ tạo khí có nguy cơ bung ra khiến các mảnh linh kiện có thể văng ra, gây nguy hiểm cho người ngồi trong xe. Do đó, để bảo đảm an toàn cho khách hàng, cần lắp thêm nắp bảo vệ tăng cứng trên bộ căng dây an toàn.

Hyundai Thành Công sẽ tiến hành khắc phục miễn phí lỗi kể trên thông qua các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền trên toàn quốc, từ nay đến hết 10/1/2050, với thời gian khắc phục lỗi cho mỗi xe khoảng 40 phút.

