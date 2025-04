Chọn Mitsubishi Xpander hay Hyundai Stargazer X để chạy dịch vụ?

Mitsubishi Xpander tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu về doanh số. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Hyundai Stargazer X với mức giá cạnh tranh và nhiều trang bị an toàn tiên tiến đã tạo ra một lựa chọn mới hấp dẫn cho người tiêu dùng.

Mitsubishi Xpander hiện đang phân phối 4 phiên bản, bao gồm MT, AT, AT Premium và Cross, với phiên bản AT Premium có giá 658 triệu đồng. Trong khi đó, Hyundai Stargazer X cung cấp 3 phiên bản, với phiên bản cao cấp có giá 599 triệu đồng, thấp hơn gần 60 triệu đồng so với Xpander AT Premium. Điều này khiến người dùng suy nghĩ hơn thua giữa các hai xe, đặc biệt đối với những muốn mua xe để chạy dịch vụ.

Thiết kế bên ngoài

Cả Mitsubishi Xpander và Hyundai Stargazer X Cao cấp đều theo đuổi ngôn ngữ hiện đại, kết hợp giữa các đường nét mạnh mẽ và những đường cong mềm mại. Mitsubishi Xpander nổi bật với thiết kế Dynamic Shield mang đến vẻ ngoài năng động, trong khi Hyundai Stargazer X thu hút với những đường gân dập nổi cá tính và sự thanh thoát trong thiết kế.

Khi so sánh về trang bị ngoại thất, Hyundai Stargazer X thể hiện sự vượt trội với hệ thống đèn LED hiện đại, tính năng tự động bật/tắt thông minh, bộ la-zăng 17 inch ấn tượng và phanh đĩa trên cả 4 bánh mang lại hiệu suất phanh vượt trội. Điều này tạo ra lợi thế rõ rệt cho cánh tài xế so với Mitsubishi Xpander AT Premium khi mẫu xe này chỉ sử dụng phanh đĩa cho 2 bánh trước.

Không gian nội thất

Khi bước vào khoang cabin của Hyundai Stargazer X sẽ ngay lập tức nhận thấy sự khác biệt rõ rệt so với đối thủ Mitsubishi Xpander AT. Không chỉ mang đến thiết kế hiện đại, Stargazer X còn sở hữu không gian nội thất thông minh, chú trọng vào tính thực dụng mà các tài xế dịch vụ đặc biệt quan tâm.

Hyundai đã khéo léo bố trí nhiều vị trí để đồ tiện lợi xung quanh xe, từ hộc để cốc đến ngăn chứa đồ trên cửa. Mọi vật dụng cá nhân như chai nước, điện thoại hay các món đồ nhỏ đều có chỗ đặt gọn gàng và khoa học. Ngược lại, không gian nội thất của Mitsubishi Xpander dù rộng rãi nhưng lại chưa tối ưu về mặt bố trí, khiến hành khách có thể cảm thấy hơi bí và thiếu những vị trí để đồ hợp lý, gây bất tiện trong quá trình sử dụng.

Sự khác biệt này cho thấy bước tiến rõ rệt của các hãng xe Hàn Quốc trong việc thấu hiểu và đáp ứng nhu cầu thực tế của xe dịch vụ. Nội thất của Stargazer X không chỉ rộng rãi mà còn được thiết kế thông minh mang lại trải nghiệm thoải mái cho mọi hành khách. Sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế hiện đại và tính thực dụng đã giúp Stargazer X ghi điểm mạnh mẽ, trở thành đối thủ đáng gờm của Xpander AT Premium.

Không chỉ dừng lại ở thiết kế, Hyundai Stargazer X còn chinh phục những tín đồ công nghệ với hàng loạt trang bị hiện đại. Màn hình hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto cho phép dễ dàng đồng bộ với smartphone, sử dụng các ứng dụng quen thuộc như nghe nhạc, dẫn đường hay gọi điện một cách an toàn và tiện lợi. Thêm vào đó, tính năng sạc không dây tiện dụng giúp người dùng nạp năng lượng cho thiết bị chỉ bằng cách đặt điện thoại lên vị trí sạc, loại bỏ nỗi lo về dây cáp lằng nhằng.

Sự xuất hiện của những công nghệ tiên tiến này trên Stargazer X khẳng định nỗ lực của Hyundai trong việc mang đến cho khách hàng trải nghiệm công nghệ hàng đầu, sánh ngang với các mẫu xe sang. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của những người yêu thích sự hiện đại và tiện nghi.

Khả năng vận hành

Cả Hyundai Stargazer X Cao cấp và Mitsubishi Xpander AT Premium đều được trang bị động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước mang đến khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Tuy nhiên khi đi sâu vào chi tiết, Hyundai Stargazer X cho thấy sức mạnh vượt trội hơn với động cơ sản sinh công suất tối đa 113 mã lực và mô-men xoắn cực đại 144 Nm, trong khi Xpander AT Premium chỉ đạt 104 mã lực và 141 Nm.

Trang bị an toàn

Trong phân khúc xe đa dụng MPV, các nhà sản xuất thường chú trọng vào thiết kế, tiện nghi và giá cả để tối ưu hóa lợi nhuận. Điều này cũng dẫn đến việc trang bị an toàn thường bị xem nhẹ, khiến nhiều người tiêu dùng lo ngại.

Khác với xu hướng chung, Hyundai Stargazer X Cao cấp đã tạo nên sự khác biệt khi tập trung vào các công nghệ an toàn tiên tiến. Điển hình là gói công nghệ Hyundai SmartSense bao gồm nhiều tính năng nổi bật như: hệ thống cảnh báo va chạm phía trước (FCA); hệ thống hỗ trợ giữ làn đường (LKA); hệ thống cảnh báo điểm mù (BCW/BCA); hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm khi lùi xe (RCCA); hệ thống đèn pha thích ứng (AHB).

Sự xuất hiện của gói Hyundai SmartSense trên Stargazer X Cao cấp không chỉ mang lại sự an tâm cho người dùng mà còn nâng cao tiêu chuẩn an toàn cho toàn bộ phân khúc MPV. Hyundai đã chứng minh rằng an toàn không phải là yếu tố xa xỉ mà là điều cần thiết và xứng đáng được đầu tư trên mọi chiếc xe.

Mặc dù thị trường xe Việt Nam trong phân khúc MPV chạy dịch vụ đã có nhiều mẫu xe với kiểu dáng và trang bị đa dạng, Hyundai Stargazer X đang nổi lên như một lựa chọn sáng giá. Mẫu xe này hội tụ nhiều ưu điểm như thiết kế ngoại thất hiện đại, không gian nội thất thực dụng, trang bị công nghệ phong phú, tính năng an toàn hàng đầu và mức giá rất hợp lý. Điều này giúp Hyundai Stargazer X dễ dàng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong phân khúc xe bán chạy nhất hiện nay.