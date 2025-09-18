Chiến lược ngược đời: Ô tô mới ồ ạt ra mắt bất chấp tháng cô hồn

Xe mới cấp tập ra mắt khách Việt ngay trong tháng Ngâu

Tháng 7 âm lịch (hay còn gọi là tháng Ngâu, tháng cô hồn) luôn là thời gian thấp điểm nhất của thị trường ô tô Việt Nam. Nhiều khách hàng e ngại chuyện mua sắm tài sản lớn trong tháng này khiến doanh số rơi xuống mức đáy. Chính vì vậy, đây là quãng thời gian mà hầu hết các hãng đều hạn chế ra mắt, giới thiệu sản phẩm mới.

Tuy nhiên, tháng Ngâu năm 2025 (từ ngày 23/8-21/9 dương lịch) lại không hoàn toàn giống những năm trước khi hàng loạt hãng xe vẫn ồ ạt tung ra các mẫu mới, đa dạng từ sedan, hatchback, SUV cỡ trung, MPV 7 chỗ.

Skoda Slavia "nhập mâm" phân khúc vốn khá chật chội là sedan cỡ B tại Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiệp

Một tuần sau rằm tháng 7, ngày 11/9, Skoda Slavia - mẫu xe thứ hai được sản xuất, lắp ráp trong nước của thương hiệu Cộng hoà Séc được ra mắt thị trường Việt.

Skoda Slavia có 3 phiên bản với giá bán lần lượt là 468, 528 và 568 triệu đồng, cạnh tranh với các đối thủ nặng ký như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City trong phân khúc sedan cỡ B.

New KIA Sorento được làm mới vào ngày 13/9 với 2 tuỳ chọn động cơ. Ảnh: KIA Bình Tân

Chỉ sau đó 2 ngày, vào 13/9, THACO-KIA liền lúc giới thiệu 2 mẫu xe nâng cấp mới là KIA Sorento và KIA Morning 2025.

Trong đó, KIA Sorento 2025 là bản facelift SUV 7 chỗ cạnh tranh trực tiếp với Hyundai Santa Fe, Ford Everest... Xe có 4 phiên bản với giá bán từ 1,249-1,469 tỷ đồng.

KIA Morning 2025 nâng cấp mới có 2 tùy chọn phiên bản, giá bán 439-469 triệu đồng, tăng đáng kể so với phiên bản cũ, là mức cao nhất phân khúc xe hatchback cỡ A.

Trước đó, ngay từ đầu tháng 9, THACO KIA còn bổ sung thêm bản "base" giá rẻ 1.5L AT của mẫu xe cỡ A KIA Sonet với giá 499 triệu đồng. So với bản Deluxe (từng là bản tiêu chuẩn trước đây), bản 1.5L AT rẻ hơn 40 triệu đồng, nhưng bị cắt một số tính năng cơ bản như đề nổ bằng chìa cơ thay vì dùng nút bấm; điều hoà chỉnh cơ; không có cảm biến lùi,...

Ngoài ra, dự kiến cuối tháng 9, Mitsubishi Xpander cũng sẽ ra mắt khách hàng Việt bản facelift. Đây là mẫu MPV "gà đẻ trứng vàng" của hãng xe Nhật Bản khi liên tục đứng số 1 bán chạy nhất thị trường trong nhiều tháng. Mẫu xe này sẽ về showroom ngày 20.9.

Chiến lược "ngược đời"?

Theo chuyên gia marketing Nguyễn Văn Phương, việc nhiều hãng xe chọn tung sản phẩm mới ngay giữa tháng “cô hồn” thoạt nghe có vẻ ngược đời, bởi lâu nay đây vốn được coi là giai đoạn “đóng băng” doanh số do tâm lý kiêng kỵ của người Việt.

Thế nhưng, theo ông Phương, chính bối cảnh đó lại tạo ra khoảng trống truyền thông mà các hãng xe có thể tận dụng triệt để. Khi thị trường vốn trầm lắng, bất kỳ sản phẩm nào xuất hiện đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý, thay vì phải cạnh tranh gay gắt trong “biển” xe mới thường dồn dập ra mắt sau tháng Ngâu.

"Một mặt, đây là toan tính chiến lược để duy trì doanh số và tạo đà tăng tốc cho giai đoạn cao điểm cuối năm, vốn là “mùa vàng” của ngành ô tô. Mặt khác, việc ra mắt trong tháng Ngâu còn cho thấy sự thay đổi trong tư duy tiếp cận thị trường của nhiều hãng xe. Thay vì e dè tâm lý kiêng kỵ, các hãng sẵn sàng thách thức quan niệm cũ, đặt cược vào sự dịch chuyển trong hành vi tiêu dùng", vị chuyên gia này phân tích.

Những mẫu xe mới như "thỏi nam châm" hút khách đến showroom ngay trong tháng Ngâu. Ảnh: Hoàng Hiệp

Đồng tình với ý kiến của ông Phương, anh Nguyễn Thanh Tuấn - phụ trách bán hàng của một showroom THACO-KIA tại Hà Nội cho rằng, khách hàng đến showroom trong tháng Ngâu khá ít, tuy nhiên sự xuất hiện của một số mẫu xe mới giống như "thỏi nam châm" khiến khách hàng quan tâm hơn hẳn và có thể "xuống tiền" ngay sau khi tháng Ngâu kết thúc.

"Nhóm khách hàng trẻ ngày nay ít quan tâm đến yếu tố “tháng xấu”, họ chú trọng nhiều hơn vào giá trị sản phẩm, tiện ích sử dụng và ưu đãi tài chính thực tế. Thế nên cứ xe tốt, giá giảm sâu là sẵn sàng đặt cọc rước xe", anh Tuấn chia sẻ.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc chọn tháng Ngâu để tung sản phẩm mới còn giống như một phép thử thị trường. Nếu mẫu xe mới vẫn tạo được sức hút và hiệu ứng tích cực trong giai đoạn vốn dĩ khó bán, đó sẽ là tín hiệu rõ ràng rằng sản phẩm đủ sức cạnh tranh, thậm chí bứt phá mạnh mẽ khi bước vào mùa mua sắm cuối năm.

Nói cách khác, ra mắt trong tháng 7 âm lịch không chỉ là quyết định mang tính thương mại, mà còn là bước kiểm chứng thực tế cho sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của sản phẩm. Chiến lược “ngược đời” này, vì thế, không hẳn liều lĩnh mà lại phản ánh sự tính toán kỹ lưỡng của các hãng xe.