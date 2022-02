Cận cảnh Toyota Veloz bản cao cấp nhất tại Thái Lan, giá bán 615 triệu đồng

Toyota Veloz vừa được giới thiệu tại thị trường Thái Lan với 2 phiên bản 1.5 CVT Smart và 1.5 CVT Premium.

Toyota Veloz sở hữu thiết kế ngoại thất khá hầm hố với phần đầu lấy cảm hứng từ Corolla Cross và RAV4, lưới tản nhiệt hình lục giác sơn màu đen với mắt lưới hình chữ Y, nẹp mạ crôm kéo dài sang hai bên, nối liền với cụm đèn pha mới, hốc gió trung tâm hình thang, đèn sương mù trước được đặt trong hốc nằm dọc với viền mạ crôm và ốp gầm giả màu bạc.

Phía đuôi xe, cụm đèn hậu nối với nhau bằng dải đèn ở giữa, tích hợp logo của hãng Toyota. Ngoài ra, xe còn có tem chữ nổi "Veloz" ở giữa cửa cốp, khe gió giả ở hai góc đuôi xe, đi kèm đèn phản quang nằm ngang, và ốp gầm giả màu bạc dưới cản sau.

Ở phiên bản cao cấp của Veloz tại Thái Lan sử dụng ghế ngồi kiểu da pha nỉ, xe được trang bị màn hình TFT 7 inch, có 4 chế độ hiển thị, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 9 inch dành cho bản Premium trong khi bản Smart dùng loại 8 inch. Bên cạnh trang bị tiện nghi khá cao cấp như: phanh tay điện tử, sạc điện thoại không dây, đèn LED trang trí nội thất, màn hình giải trí cho hàng ghế sau.

Tại Thái Lan, cả hai phiên bản đều được trang bị khối động cơ xăng 4 xy lanh, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Đi cùng hộp số tự động vô cấp CVT giả lập 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước (FWD). Xe có 3 chế độ lái: Normal, Eco, Sport.

Toyota Veloz được trang bị các hệ thống an toàn sau: Hệ thống cảnh báo điểm mù bên BSM (Blind Spot Monitoring), Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA). Ở phiên bản cao cấp Premium được trang bị gói an toàn chủ động và các hệ thống an toàn khác bao gồm Cảnh báo chệch làn đường, Hệ thống đèn pha thích ứng tự động (AHB), cảnh báo xe phía trước khởi hành, Hệ thống cảnh báo va chạm (PCS), tránh đạp nhầm chân ga và camera 360 độ

Toyota Veloz 2022 có giá dao động từ 795.000 - 875.000 Baht tương đương từ 559 đến 615 triệu đồng tại thị trường Thái Lan. Và có giá cao hơn so với xe ở thị trường Indonesia. Tại Việt Nam, lô xe Veloz đầu tiên đã cập cảng và có tên gọi Toyota Veloz Cross. Và các đại lý đã bắt đầu nhận cọc dòng xe mới này với 2 phiên bản là Veloz Cross thường và Veloz Cross Top cùng giá bán dự kiến trong khoảng 600 – 700 triệu đồng.

