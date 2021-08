Cận cảnh Nissan Almera bản tiêu chuẩn tại đại lý, có giá 529 triệu đồng

Thứ Bảy, ngày 21/08/2021 13:30 PM (GMT+7)

Nissan Almera bản tiêu chuẩn đã có mặt tại đại lý và sẵn sàng đến tay người tiêu dùng trên cả nước với mức giá 529 triệu đồng.

Nissan Almera 2021 được Nissan Việt Nam giới thiệu hồi đầu tháng nay đã được đưa về các đại lý của Nissan trên toàn quốc. Mời các bác cùng xem ảnh thực tế của phiên bản Almera số tự động tiêu chuẩn có giá bán 529 triệu đồng.

Hiện tại, Almera phiên bản CVT tiêu chuẩn (EL) đã được đưa về các đại lý của Nissan Việt Nam, sẵn sàng giao đến tay khách hàng. Nissan Almera CVT tiêu chuẩn có giá bán 529 triệu đồng chính là phiên bản nằm giữa hai phiên bản Almera CVT Cao Cấp có giá 579 triệu đồng và Almera MT có giá 469 triệu đồng.

So sánh giá bán với các đối thủ, Nissan Almera phiên bản số tự động tiêu chuẩn giá 529 triệu đồng cao hơn khoảng 30 triệu đồng so với lựa chọn Hyundai Accent 1.4 AT (501 triệu đồng), ngang tầm giá với Toyota Vios 1.5E CVT 3 túi khí (531 triệu đồng). Có thể nói, về giá bán, phiên bản này không có lợi thế cạnh tranh so với hai tên tuổi lớn trong phân khúc sedan hạng B là Accent và Vios.

So với phiên bản phiên bản cao cấp nhất sử dụng đèn pha LED, tích hợp LED chiếu sáng ban ngày. Phiên bản này sử dụng đèn pha halogen, không có LED ban ngày. Nội thất trang bị Radio AM/FM, USB, AUX, 4 loa giải trí, ghế ngồi bọc nỉ.

Xe được trang bị khối động cơ xăng 3 xy lanh, dung tích 1.0L tăng áp, cho công suất tối đa 99,2 mã lực tại 5.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 152 Nm đạt tại dải vòng tua từ 2.400 – 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT (XTRONIC).

Xe có chức năng khóa cửa điện và chức năng khóa cửa từ xa, đi kèm với trang bị an toàn gồm loạt phanh ABS/BA/EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát độ bám đường TCS, khởi hành ngang dốc và 2 túi khí.

Nissan Almera CVT tiêu chuẩn này hướng đến khách hàng mua xe lần đầu với chi phí thấp, phù hợp với nhu cầu sử dụng phục vụ gia đình. Nhìn chung, dòng xe Almera 2021 có thể hấp dẫn khách mua vì xe nhập Thái và lựa chọn xe lắp động cơ tăng áp hiếm hoi trong phân khúc.

Almera CVT tiêu chuẩn khó có thể cạnh tranh về doanh số so với các đối thủ. Đồng thời thuyết phục được khách mua xe chạy dịch vụ bởi giá bán không cạnh tranh.

Nguồn: http://danviet.vn/can-canh-nissan-almera-ban-tieu-chuan-tai-dai-ly-co-gia-529-trieu-dong-5020212...Nguồn: http://danviet.vn/can-canh-nissan-almera-ban-tieu-chuan-tai-dai-ly-co-gia-529-trieu-dong-50202121813292243.htm