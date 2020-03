Bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 có thêm phiên bản mới tại Việt Nam

Bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 có thêm phiên bản mới tại Việt Nam

Thứ Sáu, ngày 20/03/2020 09:00 AM (GMT+7)

THACO giới thiệu thêm hai phiên bản mới với tên gọi suv Peugeot 3008 AT và 5008 AT có mức giá là 1,099 tỷ và 1,199 tỷ đồng.

Dựa trên những ghi nhận về ý kiến, đánh giá của khách hàng, bộ đôi peugeot 3008 & 5008 phiên bản mới được điều chỉnh trang bị nhằm phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng tại việt nam. Bộ đôi phiên bản mới này sẽ tăng thêm sự lựa chọn, đồng thời giúp cho khách hàng dễ dàng tiếp cận những sản phẩm cao cấp của thương hiệu pháp với mức giá hợp lý hơn nhưng vẫn giữ được những giá trị cốt lõi, tinh túy nhất của thế hệ sản phẩm Peugeot toàn cầu.

So với phiên bản hiện hữu, bộ đôi suv Peugeot phiên bản mới có thay đổi thiết kế nội thất phong cách thể thao hơn, hướng đến nhóm khách hàng trẻ đang tìm kiếm mẫu xe SUV thương hiệu châu âu, phong cách hiện đại, nhiều tiện nghi và công nghệ. bên cạnh đó, thaco vẫn đồng thời bán song song phiên bản hiện hữu, là bộ đôi suv peugeot 3008 al & 5008 al với trang bị cao cấp hơn có mức giá 1,149 tỷ và 1,349 tỷ.

Phiên bản mới của bộ đôi SUV Peugeot 3008 & 5008 vẫn dựa trên ngôn ngữ thiết kế new i-cockpit lấy cảm hứng từ khoang lái máy bay đậm chất công nghệ, ghế bọc da claudia cao cấp, ghế người lái và ghế hành khách phía trước chỉnh điện, màn hình trung tâm 8 inch tích hợp apple carplay và android auto,

Peugeot 3008 và 5008 phiên bản mới vẫn giữ nguyên. Ngoại hình xe không thay đổi. Động cơ vẫn là loại tăng áp dung tích 1.6 L, công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Xe còn được trang bị gói an toàn cao cấp như: hệ thống cân bằng điện tử (eps), hệ thống chống trượt (asr), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (has), hỗ trợ xuống dốc (hadc) cùng hệ thống hỗ trợ kiểm soát hành trình grip control mang đến khả năng vận hành hoàn hảo và an toàn cho người dùng, đi kèm một vài nhận diện đậm tính thể thao trong phong cách thiết kế nội thất như: ốp carbon, chỉ cam chạy viền ghế bọc da.

Ngoài ra, để tăng tính cá nhân nhân hóa cho sản phẩm cũng như đáp ứng theo yêu cầu riêng biệt của từng khách hàng, trong đợt này, Thaco còn giới thiệu thêm gói tùy chọn màu sơn xe “2 tông” cá tính với các màu trắng đen, đỏ đen, cam đen, xanh đen cho Peugeot 3008; và trắng đen, đỏ đen cho Peugeot 5008 với thời gian đặt hàng khoảng 30 ngày.

Phiên bản mới có giá bán dễ tiếp cận hơn, các đại lý peugeot kỳ vọng 3008 và 5008 sẽ có mức doanh số tốt hơn trong tương lai. các phiên bản mới của 3008 và 5008 hiện đã trưng bày và mở bán tại showroom của peugeot.

Hiện nay, bộ đôi phiên bản Peugeot 3008 AT & 5008 AT đã được trưng bày và giới thiệu chính thức tại hệ thống 31 showroom Peugeot trên toàn quốc và dự kiến giao xe ngay trong tháng 3 này. Và đi kèm mức giá bán lần lượt cho mẫu xe Peugeot 3008 AT là 1,099 tỷ và 5008 AT là 1,199 tỷ đồng.

