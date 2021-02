Bộ đôi siêu phẩm triệu đô Lamborghini Sian cập bến Anh Quốc

Thứ Hai, ngày 01/02/2021 08:00 AM (GMT+7)

Sau thị trường Bắc Mỹ, được mẫu siêu xe Sian chính là thị trường Anh và đây cũng chính là mẫu hybrid đầu tiên của Lamborghini.

Lamborghini Sian chỉ được sản xuất giới hạn 63 chiếc cho thị trường toàn cầu và tất cả chúng đều đã có chủ từ khi chưa chính thức bán ra, trong đó 3 chiếc dành cho thị trường Anh. Tương tự như những siêu phẩm khác của Lamborghini, mỗi chiếc Sian đều được cá nhân hóa bởi bộ phận Ad Personam, vì vậy không có chiếc giống hệt nhau.

Lamborghini Sian được xây dựng dựa trên nền tảng của chiếc Aventador ra mắt tại triển lãm Frankfurt Motor Show 2019. Sian hiện là siêu xe nhanh nhất và mạnh nhất trong lịch sử nhà Lamborghini. Ngoài phiên bản Sian Coupe ở đây chỉ được sản xuất giới hạn 63 chiếc, Lamborghini cũng sẽ sản xuất thêm 19 phiên bản Sian Roadster (mui trần).

Hai trong 3 chiếc Sian dành cho thị trường Anh vừa có mặt tại đại lý có màu xám Grigio Nimbus với phần mui xe bằng carbon nổi và một số chi tiết trang trí màu đỏ Rosso Mars, khoang lái bọc trong da màu đen đỏ và màu đen Nero Helene với nắp ca-pô carbon có con số 63, bên trong xe cũng được bọc da Nero Ade nhưng sử dụng chỉ màu vàng Oro Electrum tương phản.

Mẫu xe Hypercar trang bị động cơ V12, hút khí tự nhiên, kết hợp với động cơ điện 48 volt cho tổng công suất 807 mã lực. Động cơ này cho khả năng tăng tốc từ 0-100km/h chưa đầy 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.

Cho đến ngày nay, đây là chiếc siêu xe hybrid đầu tiên và cũng là mạnh mẽ nhất được hợp pháp hóa trên đường phố của Lamborghini có động cơ điện công suất 33 mã lực được tích hợp vào hộp số bán tự động 7 cấp, giúp xe có thể chuyển động ở tốc độ thấp khi tắt động cơ chính, cho phép chiếc xe vận hành thuần điện khi de xe hay đỗ xe.

Cải tiến mạnh mẽ nhất trên Lamborghini Sián Roadster đó là việc sử dụng siêu tụ điện, mạnh gấp 3 lần so với pin lithium-ion có cùng kích thước, cũng nhẹ hơn 3 lần so với pin có cùng công suất. Là một chiếc hypercar giới hạn, mỗi chiếc Lamborghini Sián Roadster sẽ được chế tạo theo thông số kỹ thuật chính xác của chủ sở hữu thông qua bộ phận tùy chỉnh Ad Personam của công ty, với một loạt các màu sắc và cách hoàn thiện vô tận, và thậm chí tùy chọn ghi tên viết tắt của khách hàng lên lỗ thông hơi nhờ công nghệ in 3D.

Mẫu siêu xe Lamborghini Sian tại thị trường Bắc Mỹ.

Lamborghini Sian được công bố lần đầu tiên vào tháng 9/2019 tại triển lãm Frankfurt Motor Show. Ở thời điểm ra mắt, chiếc xe có giá niêm yết lên tới 3,3 triệu USD tương đương 76 tỷ VNĐ. Điều này khiến Lamborghini Sian trở thành một trong những mẫu siêu xe đắt giá nhất mà hãng xe Ý từng chế tạo.

