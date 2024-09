BMW triệu hồi gần 1.5 triệu xe vì lỗi hệ thống phanh

Liên quan tới đến chức năng của bộ tăng áp phanh mà BMW vừa phát lệnh triệu hồi 1,5 triệu xe trên toàn cầu do lỗi nghiêm trọng có thể gây ảnh hưởng đến an toàn. BMW vừa phát lệnh triệu hồi 1,5 triệu xe trên toàn cầu do lỗi nghiêm trọng ở hệ thống phanh, gây ảnh hưởng đến chức năng của bộ tăng áp phanh. Đợt triệu hồi này không chỉ tác động đến các xe đã bán mà còn ảnh hưởng đến 320.000 xe chưa giao, dẫn đến lệnh cấm tạm thời đối với việc giao xe mới.

Quyết định này đã làm BMW điều chỉnh dự báo tài chính năm 2024, một phần do nhu cầu giảm sút tại thị trường Trung Quốc. Điều này gây áp lực lớn lên cổ phiếu của hãng, khiến giá trị cổ phiếu lao dốc ngay sau thông báo.

BMW cho biết, lỗi phát sinh trong hệ thống phanh tích hợp (IBS) có thể khiến lực phanh bị suy giảm, ảnh hưởng đến an toàn của người lái. Những xe bị triệu hồi chủ yếu là các mẫu được sản xuất từ năm 2021 đến 2023. BMW đã khuyến cáo người dùng nhanh chóng liên hệ các đại lý ủy quyền để tiến hành sửa chữa.

Trước đó, BMW cũng đã phải triệu hồi 1,4 triệu xe tại Trung Quốc do lỗi túi khí. Các liên doanh của hãng Đức sẽ triệu hồi 1,36 triệu xe sản xuất tại Trung Quốc cũng như nhập khẩu trong thời gian 2003-2017 do lỗi túi khí Takata.

Theo thông báo từ cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc hôm 16/8, việc triệu hồi có hiệu lực ngay lập tức. Cụ thể, BMW Brilliance, liên doanh có trụ sở tại đông bắc Trung Quốc, sẽ triệu hồi 598.496 xe sản xuất tại Trung Quốc, trong khi BMW China Automotive Trading sẽ triệu hồi 759.448 xe nhập khẩu.

Đối với các xe được xác nhận có lỗi sau khi kiểm tra, BMW sẽ thay thế túi khí phía trước của tài xế miễn phí để loại bỏ nguy cơ an toàn. Việc triệu hồi áp dụng cho cả các xe BMW đã được chủ xe thay đổi vô-lăng, có thể lắp túi khí Takata bị lỗi.

Những mẫu BMW trong diện triệu hồi gồm từ series 1 đến series 6, và các mẫu gầm cao X1, X3, X4, X5 và X6. Hãng xe Đức cũng đã triệu hồi 394.000 xe tại Mỹ do lỗi bộ bơm túi khí Takata có thể gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong, theo thông báo từ Cơ quan an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) vào tháng 7.

