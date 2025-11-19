Biển số siêu VIP 51B-888.88 được chốt giá rẻ bất ngờ

Mới đây, biển số ô tô ngũ quý 8 51B-888.88 của TP.HCM đã được Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) đưa lên sàn đấu giá trực tuyến, thu hút sự quan tâm lớn của giới chơi biển số đẹp.

Sau 25 phút đấu giá chính thức và 10 vòng gia hạn, một tài khoản đã trả mức giá cao nhất 3,26 tỷ đồng, trở thành con số chốt cuối cùng của phiên đấu.

Biển số ngũ quý 8 51B-888.88 được chốt giá thấp hơn dự đoán

Biển số ngũ quý 8 được xếp vào hàng siêu VIP về độ hiếm và giá trị phong thủy, đặc biệt khi gắn với đầu số của các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM. Trong tiếng Hán Việt, số 8 được đọc là "bát", gần giống từ "phát", mang ý nghĩa phát tài, phát lộc, thăng tiến trong công việc và cuộc sống. Vì vậy, các biển số ngũ quý 8 luôn nằm trong nhóm được giới sưu tầm săn đón nhất.

Trước khi phiên đấu giá diễn ra, nhiều bình luận trên các diễn đàn và mạng xã hội dự đoán mức giá 51B-888.88 có thể lên đến khoảng 10 tỷ đồng. Do đó, mức chốt 3,26 tỷ đồng được xem là thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, nhưng lại là một cơ hội hiếm có cho người trúng đấu giá sở hữu biển số độc với giá hợp lý.

Trong lịch sử đấu giá biển số ngũ quý 8, nhiều trường hợp ghi nhận mức trả giá rất cao nhưng người thắng đấu giá không hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền, dẫn đến việc phải đưa biển số ra đấu giá lại với giá thấp hơn. Chẳng hạn: Biển 88A-888.88 (Phú Thọ) từng chốt 21,325 tỷ đồng, sau đó bị bỏ cọc và đấu lại với mức 14,88 tỷ đồng. Biển 30K-888.88 (Hà Nội) đạt 20,08 tỷ đồng, đấu lại còn 8,2 tỷ đồng. Biển 43A-888.88 (Đà Nẵng) chốt 17,685 tỷ đồng, đấu lại còn 5,9 tỷ đồng.

Theo Cục CSGT (Bộ Công an), từ khi bắt đầu đấu giá biển số (15/9/2023) đến nay, tổng cộng đã có 150.914 biển số được đấu giá thành công, với tổng giá trị hơn 8.300 tỷ đồng. Trong đó, 87.939 biển số ô tô đạt giá trị hơn 7.500 tỷ đồng và 62.975 biển số xe máy tương đương hơn 804 tỷ đồng. Số tiền thực tế đã nộp vào ngân sách nhà nước là khoảng 8.100 tỷ đồng.