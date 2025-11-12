Biển số 99A-999.99 của Bắc Ninh chốt giá gần 28 tỷ đồng, liệu có lại bỏ cọc?

Theo thông tin từ Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA) - đơn vị duy nhất được Bộ Công an ủy quyền tổ chức đấu giá biển số xe hợp pháp, trong ngày hôm nay 11/11, biển số "toàn 9" của Bắc Ninh là 99A-999.99 đã được đấu giá thành công với số tiền trả giá cao nhất lên tới 27,89 tỷ đồng.

Biển số 99A-999.99 được chốt giá 27,89 tỷ đồng sau 25 phút đấu chính thức và 2 vòng gia hạn. Ảnh chụp màn hình VPA

Biển số ngũ quý 9 từ lâu đã được xem là “báu vật” trong giới sưu tầm biển số xe, tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu và may mắn. Đặc biệt, biển 99A-999.99 của Bắc Ninh càng trở nên "độc nhất vô nhị" khi có tất cả tới bảy số 9.

Tuy nhiên, mức giá gần 28 tỷ đồng mà người trúng đấu giá đưa ra lần này đang khiến dư luận “dậy sóng”. Nhiều ý kiến cho rằng con số này đã vượt xa giá trị thực, thậm chí có phần “ngáo giá”, nhất là trong bối cảnh việc mua bán biển số đẹp đã không còn hot như trước.

Trên thực tế, chính biển số này từng bị "chạy làng" cách đây chưa lâu. Cụ thể, vào ngày 12/8, biển số "toàn 9" trên từng được VPA đưa ra đấu giá và trúng với số tiền hơn 21,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, người trúng đấu giá sau đó đã bỏ cọc.

Trước đó, một biển số ngũ quý 9 khác của Hà Nội là 30K-999.99 từng gây sốc khi đạt mức trả cao kỷ lục lên tới 75,275 tỷ đồng vào tháng 1/2024, nhưng người trúng đấu giá sau đó đã bỏ cọc và không thực hiện nghĩa vụ thanh toán. Sau đó, biển số này được đấu giá lại vào tháng 4 và tháng 9 cùng năm, với mức chốt giá lần thứ hai là 30,65 tỷ đồng và 22,3 tỷ đồng.

Theo Cục CSGT, tính từ ngày bắt đầu đấu giá biển số (15/9/2023) đến nay, tổng cộng 150.914 biển số đã được đấu giá thành công, với tổng giá trị tương đương hơn 8.300 tỷ đồng. Trong số này, có 87.939 biển số ô tô, đạt giá trị hơn 7.500 tỷ đồng và 62.975 biển số xe máy, tương đương hơn 804 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm hiện tại (hết tháng 10/2025), số tiền thực tế đã được chuyển vào tài khoản chuyên thu để nộp ngân sách nhà nước là khoảng 8.100 tỷ đồng.