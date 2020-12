Bảng giá xe Toyota Corolla Cross lăn bánh tháng 12/2020

Thứ Hai, ngày 14/12/2020 19:00 PM (GMT+7)

Cập nhật giá xe Toyota Corolla Cross niêm yết và lăn bánh đầy đủ các phiên bản.

Toyota Corolla Cross đã chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu tháng 08/2020, gia nhập phân khúc SUV cỡ trung. Mẫu xe này gây ra một chút thắc mắc cho người dùng vì không rõ thuộc phân khúc SUV/Crossover cỡ B hay C. Bởi lẽ khi nhìn vào trục cơ sở, Corolla Cross có kích thước ngắn hơn 3 đối thủ hạng C (Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson) nhưng lại “nhỉnh” hơn một chút so với 3 mẫu xe hạng B (Hyundai Kona, Honda HR-V, Ford EcoSport).

Toyota Corolla Cross có tổng cộng 7 lựa chọn màu sắc ngoại thất là: đen, bạc, nâu, trắng, đỏ, xanh, xám.

Tại Việt Nam, Toyota Corolla Cross được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan nên không thuộc diện hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước theo Nghị định 70/2020/NĐ-CP.

Tham khảo giá niêm yết và lăn bánh tạm tính xe Toyota Corolla Cross cập nhật tháng 12/2020:

Phiên bản Màu sắc Giá

niêm yết

(triệu VND) Giá lăn bánh (triệu VND) Hà Nội TP. HCM Tỉnh/TP khác Toyota Corolla Cross 1.8G Trắng ngọc trai 728 837 823 804 Các màu khác 720 828 814 795 Toyota Corolla Cross 1.8V Trắng ngọc trai 828 949 933 914 Các màu khác 820 940 924 905 Toyota Corolla Cross 1.8HV Trắng ngọc trai 918 1050 1032 1013 Các màu khác 910 1041 1023 1004

Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.

Thông số kỹ thuật xe Toyota Corolla Cross

Thông số 1.8G 1.8V 1.8HV Kích thước Kích thước tổng thể D x R x C (mm) 4.460 x 1.825 x 1.620 Chiều dài cơ sở (mm) 2.640 Chiều rộng cơ sở (mm) 1.560/1.570 Khoảng sáng gầm xe (mm) 161 Bán kính vòng quay tối thiểu (m) 5.2 Dung tích bình nhiên liệu (L) 47 Dung tích khoang hành lý (L) 440 Động cơ Động cơ xăng Loại động cơ 2ZR-FE 2ZR-FXE Loại nhiên liệu Xăng Số xy-lanh 4 Bố trí xy-lanh Thẳng hàng Dung tích xy-lanh (cc) 1798 Tỷ số nén 10 13 Hệ thống nhiên liệu Phun xăng điện tử Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) 138 @ 6.400 97 @ 5.200 Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) 172 @ 4.000 142 @ 3.600 Động cơ điện Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) - 53 Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) 163 Ắc quy Hybrid Nickel Metal Tiêu chuẩn khí thải Euro 4 Mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị (L/100km) 11 10.3 4.5 Mức tiêu thụ nhiên liệu ngoài đô thị (L/100km) 6.1 6.1 3.7 Mức tiêu thụ nhiên liệu đường hỗn hợp (L/100km) 7.9 7.6 4.2 Dẫn động Cầu trước Hộp số CVT Chế độ lái - Lái Eco 3 chế độ (EV Mode, Normal/Eco/Power) Khung gầm Khung xe TNGA Hệ thống treo trước MacPherson với thanh cân bằng Hệ thống treo sau Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng Trợ lực lái Trợ lực điện Vành xe Hợp kim Kích thước lốp 215/60R17 225/50R18 Lốp dự phòng Vành thép Phanh trước/sau Đĩa/Đĩa

Tham khảo thiết kế xe Toyota Corolla Cross

Ngoại thất

Toyota Corolla Cross sở hữu thiết kế mang nhiều đường nét tương đồng với Toyota RAV4 thế hệ mới mới nhất, tổng thể xe trông rất khỏe khoắn, đậm chất SUV.

Corolla Cross sử dụng nền tảng kiến trúc toàn cầu mới của Toyota là TNGA từng xuất hiện trên Corolla Altis và C-HR. Đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn khá giống với Hilux mới, đi cùng cản trước hầm hố và đèn pha LED.

Dọc thân xe là bộ la zăng 18 inch với ốp viền đen, tạo nên vẻ cứng cáp mạnh mẽ cho chiếc xe. Phía sau là đèn hậu LED thiết kế mềm mỏng, bắt mắt.

Nội thất

Không gian bên trong Toyota Corolla Cross sử dụng tông màu đỏ Terra Rossa làm chủ đạo. Trang bị tiện nghi trên xe bao gồm cụm đồng hồ tích hợp màn hình hiển thị đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 9 inch tích hợp Apple CarPlay, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế lái chỉnh điện, điều hòa 2 vùng, cửa gió hàng ghế sau, ổ cắm USB,...

Động cơ

Toyota Corolla Cross trang bị động cơ xăng 1.8L kết hợp hộp số vô cấp CVT, sinh công suất 140 mã lực và đạt 175 Nm mô men xoắn. Phiên bản hybrid 1.8L kết nối với mô-tơ điện 600V, giúp xe sinh công suất tổng lên đến 170 mã lực và đạt 305 Nm mô men xoắn.

An toàn

Trang bị an toàn trên Toyota Corolla Cross rất đầy đủ như: 7 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau,...

Đặc biệt, Corolla Cross tại Việt Nam sẽ trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ 2 mới nhất trên bản 1.8 V và 1.8 HV với các tính năng: cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cruise control chủ động, đèn pha tự động thích ứng,...

Đánh giá xe Toyota Corolla Cross

Ưu điểm:

+ Khả năng cách âm khá tốt khi xử lý tiếng ồn môi trường, tiếng ồn gầm và tiếng động cơ lọt vào khoang nội thất

+ Hệ thống treo mượt mà

+ Động cơ 1.8L nhưng vẫn đủ mạnh mẽ

+ Hộp số CVT êm ái ở mọi dải tốc độ

+ Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense.

Nhược điểm:

- Chất lượng của camera 360 chưa cao

- Cảm giác lái đơn điệu

- Không gian nội thất không quá rộng rãi.

