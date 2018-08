Bảng giá xe tải Hyundai cập nhật mới nhất

Chủ Nhật, ngày 24/06/2018 06:00 AM (GMT+7)

Giá xe tải Hyundai cập nhật mới nhất

Năm 2018 với nhiều sự biến đổi trên thị trường ô tô Việt với hàng loạt các mẫu xe mới ra đời, bên cạnh đó, xe tải với trọng tải lớn cũng đang là đề tài được nhiều khách hàng quan tâm. Xe tải Huyndai là một trong những cái tên được ưa chuộng nhất hiện nay.

Giá xe tải Hyundai Porter H100 ( 1 tần hoặc 1,25 tấn)

Hyundai Porter H100 được mệnh danh là một trong những mẫu xe tải nhẹ tốt như xe du lịch. H100 với thiết kế nhỏ gọn với kích thước tổng thể 5.175 x 1.740 x 1.970mm đã và đang làm hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất. Chiều dài cơ sở giữa hai trục bánh xe 2.640 (mm), phù hợp cho một không gian hẹp song vẫn đảm bảo sức chịu tải và là dối thủ cạnh tranh mạnh của các loại xe có kích thước lớn hơn. Với kích thước thùng là 3120x 1630x 1820 mm, Hyundai Porter H100 được Hyundai Thành Công lắp ráp sử dụng 2 phiên bản: Động cơ Diesel 2.6L T2 cho công suất 79 mã lực đi kèm hộp số sàn 5 cấp và động cơ Diesel 2.5L CRDi được tối ưu về sức mạnh cho công suất tối đa là 130 mã lực đi kèm hộp số sàn 6 cấp.

Dòng xe Trọng tải (kg) Giá bán (triệu đồng) Hyundai Porter H100 T2D 1000 325 Hyundai Porter H100 T2G 1000 345 Hyundai Porter H100 thùng kín 1000 365 Hyundai Porter H150 1500 410

Để có giá xe tải Hyundai tốt nhất vui lòng liên hệ: Mr.Văn Đông Tây - 0932 033 689

Giá xe tải Hyundai IZ49 (2,15 tấn)

Cạnh tranh mạnh mẽ nhất trên thị trường Việt Nam là Hyundai IZ49, đây là dòng tải nhẹ mới ra mắt và đang bán rất chạy tại Việt nam. Chiếc xe Hyundai IZ49 hiện tại đang là đối thủ nặng ký của KIA 2t4. Thông số kỹ thuật cơ bản: Kích thước tổng thể 6000x 1930x 2760mm; thùng 4210x 1790x 1775 mm; khoảng cách trục 3360mm; công thức bánh 4×2; động cơ JE493ZLQ4 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, Turbo tăng áp; dung tích 2771cc, công suất cực đại 80Kw/3400rpm.

Dòng xe Trọng tải (kg) Giá bán (triệu đồng) Hyundai IZ49 thùng kín 2150 330 Hyundai IZ49 mui bạt 2150 325

Giá xe tải Hyundai HD-Seris: HD 65 (2,5 tấn và 1,8 tấn) / HD72 (3,5 tấn) / HD78 / HD99 / HD800/ HD120S/ HD210

Dòng xe tải nhập khẩu linh kiện CKD và lắp ráp tại Việt nam đang bán khá chạy. Hyundai Mighty-HD65/DT sử dụng động cơ dầu dung tích 3907cm3 hiệu D4DB-D 4 kỳ tăng áp, cỡ lốp 7.00-R16, kích thước xe Dài x Rộng x Cao là 6.215 x 2.195 x 3.020 mm, kích thước thùng kín 4.410x 2.050x 1800mm; công thức bánh xe 4×2.

Dòng xe Trọng tải (kg) Giá bán (triệu đồng) Hyundai HD65 1800(2500) 585 Hyundai HD72 thùng kín 3500 615 Hyundai HD72 đông lạnh 3500 830 Hyundai HD78 thùng kín 4000 640 Hyundai HD99 thùng kín 6400 615 Hyundai HD800 thùng kín 7755 685 Hyundai HD120S 8500 685 Hyundai HD120S thùng lửng 8500 712 Hyundai HD120S thùng bạt 8500 717 Hyundai HD120S thùng inox 8500 720 Hyundai HD120S gắn cẩu 8500 Liên hệ Hyundai HD210 13500 1195 Hyundai HD210 lắp cẩu - 2040 Hyundai HD210 lắp cẩu 2 - 1830 Hyundai HD210 chở gia súc - 1484 Hyundai HD210 2 tần - 1525 Hyundai HD210 chở máy - 1520 Hyundai HD270 320PS - 2020 Hyundai HD270 320PS - 1830 Hyundai HD270 340PS - 2050 Hyundai HD270 380PS - 2050 Hyundai HD270 Mixer 380PS - 2050 Hyundai HD700 - 1540 Hyundai HD1000 - 1730

Giá xe tải Hyundai XCient

Xcient được giới chuyên gia lẫn khách hàng đánh giá là sản phẩm thay đổi diện mạo hoàn toàn mới cho ngành công nghiệp ô tô thương mại do nhiều ưu điểm vượt trội. Xe tải Hyndai Xcient sử dụng đông cơ hiện đại với hệ thống phun nhiên liệu điện tử tiên tiến nhất, tiết kiệm nhiên liệu đến 7% so với các dòng động cơ cùng công suất. Hệ thống guốc phanh không chỉ làm giảm giá thành bảo dưỡng xe mà còn nâng cao tính an toàn, hiệu quả phanh do tuổi thọ của phanh tăng lên 4 lần. Kết cấu xe sử dụng vật liệu thép cường lực độ bền cao mang đến sự vững vàng và an tâm cho khách hàng trên mọi địa hình. Nội thất hiện đại với trang thiết bị cực kỳ thông minh như: bảng thông tin hiển thị đa chức năng có kết nối Bluetooth không dây, vô lăng tích hợp chức năng trả lời điện thoại rảnh tay cho tài xế.

Dòng xe Trọng tải (kg) Giá bán (triệu đồng) Hyundai XCient 8x4 - 2270 Hyundai Xcient 6x4 - 2250 Hyundai XCient 64 Dump - 2350 Hyundai XCient 6x4 TRT - 2130 Hyundai XCient 6x4 TRT - 2030 Hyundai XCient 4x2 TRT - 1780

