Aston Martin DB12 Volante ra mắt và có giá hơn 20 tỷ đồng khi về VIệt Nam

Aston Martin DB12 Volante sẽ ra mắt trước công chúng tại Tuần lễ xe hơi Monterey (Hoa Kỳ) và được trưng bày tại The Quail, A Motorsports Gathering. Mặc dù là một chiếc grand tourer sang trọng, Aston Martin vẫn cam kết rằng DB12 Volante có thể dễ dàng vượt qua những cung đường quanh co nhờ bộ giảm chấn thích ứng mới, giúp tăng 500% phân bổ lực so với bộ giảm chấn cũ.

Khách hàng mua xe có tùy chọn phanh gốm carbon để giảm 27 kg trọng lượng xe. Xe dùng bộ vành 21 inch cùng lốp Michelin Pilot S 5 làm riêng. Aston Martin DB12 Volante mang thiết kế bắt mắt hơn khi mở mui nhờ phần mui xếp bằng vải có thể vận hành bằng mô-tơ điện, đồng thời giảm sự ảnh hưởng tới không gian khoang chứa đồ phía sau. Phần mui này cần 14 giây để đóng và mở tốn 16 giây ngay khi xe đang di chuyển ở tốc độ 50 km/h. Ngoài ra, người dùng có thể kích hoạt qua chìa khóa.

Nội thất được làm mới mang đến sự đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại, trang trí bằng gỗ veneer hoặc sợi carbon tùy chọn. Hãng xe Anh quốc sử dụng hệ thống thông tin giải trí mới nhất do chính họ phát triển, tích hợp trên màn hình cảm ứng 10,25 inch kèm Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hệ thống âm thanh Bowers & Wilkins với 11 loa công suất 390W là trang bị tiêu chuẩn, song khách hàng vẫn có tùy chọn âm thanh vòm 15 loa công suất 1.170 W. Aston Martin đã tinh ý hơn khi giữ lại các nút bấm vật lý để điều chỉnh thay vì tích hợp hết vào màn hình, giúp nội thất xe thêm phần sang trọng.

Xe được trang bị khối động cơ V8, dung tích 4.0L tăng áp kép tương tự bản mui cứng, cỗ máy này mang đến sức mạnh 671 mã lực và mô-men xoắn cực đại 800 Nm. Chiếc siêu xe mui trần có thể đạt vận tốc 100 km/h từ vị trí đứng yên trong 3,7 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 325 km/h – chậm hơn 0,1 giây so với bản mui cứng nhưng tốc độ tối đa ngang nhau.

Động cơ V8 này có nguồn gốc từ AMG, được điều chỉnh thêm bởi các kỹ sư của Aston Martin, giúp nâng công suất tăng 34% so với DB11 Volante thế hệ trước. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số tự động tám cấp ZF. Đi kèm với đó là vi sai cầu sau điện tử, kiểm soát ổn định điện tử bốn giai đoạn và năm chế độ lái khác nhau.

Việc sản xuất mẫu xe này sẽ bắt đầu vào quý 3 năm 2023, việc giao hàng bắt đầu từ cuối năm nay. Aston Martin chưa công bố giá cả, nhưng mức giá sẽ cao hơn mức quy đổi 5,6 tỷ VNĐ tại châu Âu của bản mui cứng.

