10 mẫu ô tô bán nhiều nhất tại Việt Nam năm 2021

Chủ Nhật, ngày 16/01/2022 19:00 PM (GMT+7)

VinFast Fadil phá thế độc tôn sau 7 năm thống trị của Toyota Vios, chính thức giành được ngôi vương.

Thị trường ô tô Việt Nam vừa trải qua năm 2021 đầy biến động. Doanh số trồi sụt, nguồn cung không ổn định, nhiều đại lý phải đóng cửa do dịch COVID-19,... là những điều chưa từng xảy ra.

Theo số liệu bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như VinFast và Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV), trong năm 2021 doanh số bán ô tô tại Việt Nam đạt gần 400.000 xe các loại.

Biến động thị trường với những đợt ưu đãi, giảm giá bán cùng sự xuất hiện của các bản nâng cấp, mẫu mã mới khiến cuộc đua vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất Việt Nam năm 2021 có nhiều xáo trộn.

Thông tin chi tiết 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam năm 2021

1. VinFast Fadil: 24.128 xe

VinFast Fadil chính thức xô đổ vị trí thống trị 7 năm liền của Toyota Vios. Lũy kế cả năm, đã có 24.128 xe Fadil đến tay người tiêu dùng. Mẫu xe đô thị hạng A của thương hiệu Việt đã 6 lần đứng đầu Top xe bán chạy nhất tháng, ngay cả trong giai đoạn thị trường ô tô gặp khó khăn do dịch Covid-19, doanh số VinFast Fadil vẫn đạt hơn 2.000 xe/tháng. Tuy nhiên, Fadil khó có thể giữ vững được vị thế trong năm tới, khi mới đây VinFast đã tuyên bố sẽ dừng sản xuất xe xăng từ cuối năm 2022 và tập trung toàn lực cho xe điện.

2. Hyundai Accent: 19.956 xe

Bản nâng cấp 2021 của Hyundai Accent ra mắt từ cuối năm 2020 với nhiều thay đổi về kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng… giúp mẫu xe này tăng sức hấp dẫn với khách hàng Việt. Doanh số bán hàng liên tục tăng trưởng trong 3 quý đầu năm 2021, thậm chí có thời điểm vượt qua cả VinFast Fadil và Toyota Vios để vươn lên dẫn đầu thị trường. Tuy nhiên, do thiếu hụt nguồn cung vào những tháng cuối năm khiến Hyundai Accent đánh mất cơ hội cạnh tranh ngôi vương với Fadil và kết thúc năm 2021 ở vị trí thứ 2 với 19.956 xe bán ra.

3. Toyota Vios: 19.931 xe

"Cựu vương" của thị trường ôtô Việt có doanh số bán hàng đạt 19.931 xe trong năm 2021, chỉ ít hơn 25 xe so với Hyundai Accent nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Toyota Vios vuột mất vị trí dẫn đầu nhóm sedan hạng B vào tay đối thủ.

4. Toyota Corolla Cross: 18.441 xe

Lọt vào top xe bán chạy nhất năm 2021 được xem là một thành công của Toyota Corolla Cross khi mẫu xe này có mặt trên thị trường chưa được 1,5 năm. Đặc biệt trong tháng cuối năm nước rút, mẫu xe này ghi nhận tới hơn 4.000 chiếc bán ra, tạo kỷ lục tại thị trường ôtô Việt Nam. Kiểu dáng mới, trang bị, tiện nghi thừa hưởng từ bản quốc tế giúp Corolla Cross có được cảm tình của người dùng.

5. KIA Seltos: 16.122 xe

Bước chạy đà thành công sau khi gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2020, KIA Seltos tiếp tục tạo sức hút. Bất chấp 3 lần tăng giá bán, KIA Seltos với thiết kế thời trang, nhiều tính năng công nghệ… vẫn được khách hàng Việt lựa chọn. Doanh số bán KIA Seltos tại Việt Nam trong năm 2021 đạt 16.122 xe.

6. Ford Ranger: 15.650 xe

Ford Ranger là mẫu bán tải duy nhất lọt vào danh sách xe bán chạy nhất năm. Cùng với Vios, Ranger là mẫu xe có phong độ ổn định nhất khi có mặt trong top 10 xe bán chạy nhất Việt Nam từ năm 2013 đến nay (trừ năm 2018). Kiểu dáng mang chất Mỹ cùng việc thường xuyên được nâng cấp, cải tiến giúp Ranger có mặt đều trong danh sách xe bán chạy dù vị trí có phần trồi sụt.

7. Mitsubishi Xpander: 13.616 xe

Chiếm được vị trí trước đây thuộc về Toyota Innova, Mitsubishi Xpander được mệnh danh là mẫu MPV "quốc dân" sau 3 năm gia nhập thị trường Việt. Tuy nhiên, sức hút của mẫu xe này có dấu hiệu giảm dần trong năm qua do tác động của dịch bệnh và sức ép từ các đối thủ. Chỉ có 13.616 xe Xpander bán ra trong năm 2021, giảm 3.228 xe so với năm 2020.

8. Hyundai Santa Fe: 12.160 xe

Hyundai Santa Fe là mẫu SUV 7 chỗ duy nhất góp mặt vào nhóm xe bán chạy nhất năm 2021. Sự xuất hiện của bản nâng cấp với hàng loạt thay đổi đột phá cùng mức giá khá hấp dẫn đã giúp Hyundai Santa Fe bàn giao được 12.160 xe tới tay khách hàng Việt.

9. Hyundai Grand i10: 11.732 xe

Rớt từ vị trí thứ 4 năm 2020 xuống vị trí thứ 9 năm 2021, Hyundai Grand i10 chỉ bán được 11.732 xe dù đã ra mắt phiên bản nâng cấp mới. Nguyên nhân một phần cũng do đối thủ VinFast Fadil liên tục được ưu đãi và giảm giá từ nhàn sản xuất.

10. KIA K3/Cerato: 10.505 xe

Xếp là vị trí cuối cùng trong Top 10 xe bán chạy nhất năm 2021 là KIA Cerato/K3, rớt ba hạng so với năm 2020. Những tháng cuối năm, KIA Cerato đời mới ra mắt và được đổi tên thành KIA K3 tương tự bản quốc tế. Kiểu dáng mới mẻ, trang bị đầy đủ chưa thể giúp mẫu xe này cải thiện vị trí do tác động tiêu cực của dịch bệnh. Với doanh số đạt 10.505 xe, KIA K3/Cerato đã trở thành mẫu sedan hạng C duy nhất góp mặt trong danh sách này.

