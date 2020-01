Bộ ảnh thời trang sắc màu Xuân Canh Tý tại sân bay New York

Thứ Ba, ngày 14/01/2020 03:00 AM (GMT+7)

Vũ Ngọc và Son mở màn năm 2020 bằng bộ sưu tập mới tại sân bay của New York.

Bộ sưu tập được chụp với bối cảnh tàu hỏa mang ý nghĩa "Về quê ăn Tết" của NTK.

Sau thành công với show diễn Thu Đông 2019 “Queens of love” vào cuối năm 2019, bộ đôi tiếp tục trình làng các thiết kế mới nhất tại New York vào ngày 6.2. Bộ sưu tập có tên gọi Childhood Memory - Ký ức tuổi thơ.

Bên cạnh sắc màu rực rỡ với hoạ tiết chú chuột đáng yêu mừng xuân Canh Tý nằm trong bộ sưu tập “Ký ức tuổi thơ”, phần hai của bộ sưu tập sẽ được giới thiệu cho mùa thu đông 2020 trình diễn tại New York.

Vũ Ngọc và Son là đôi nhà thiết kế Việt tham gia show diễn bên cạnh các nhà mốt quốc tế hàng đầu đến từ châu Âu, châu Á, châu Úc và Mỹ do người mẫu gốc việt Jessica Minh Anh tổ chức với các sàn diễn độc đáo. Jessica Minh Anh là người chuyên thực hiện các sàn diễn không tưởng khắp nơi trên thế giới, cô gây ấn tượng khi biến các địa danh, biểu tượng lịch sử thành sàn catwalk như tháp Eiffel (Pháp), cầu tháp Luân Đôn (Anh), Garden by the Bay' Skyway( Singapore) hay Grand Canyon (Mỹ), đập thuỷ điện Hoover Dam, nhà máy năng lượng mặt trời Sollar...

Ngày 6/2, Jessica sẽ trình diễn show diễn vô cùng độc đáo nằm trong chuỗi sự kiện “Thời trang và môi trường" tại sân bay John.F. Kenedy – New York.

Bộ đôi NTK gắn liền với những trang phục màu sắc tươi vui, rực rỡ.

20 thiết kế mới của cặp đôi NTK lấy cảm hứng từ len sợi. Các họa tiết đa phần được làm thủ công, đính kết tỉ mỉ và tinh tế qua kỹ thuật đan móc truyền thống của người Việt. Ký ức tuổi thơ luôn là những ký ức đẹp nhất, là khoảnh khắc hoài niệm của cuộc sống, tuổi trẻ, tình yêu và những năm tháng hoài niệm đó cũng là một phần cảm xúc mà bộ đôi truyền tải trong các thiết kế mới nhất nằm trong bộ sưu tập mới.

Hành trình về với tuổi thơ đầy sắc màu được bộ đôi nhà mốt vẽ lên bằng bức tranh sắc màu rực rỡ, hình ảnh gia đình ấm no hạnh phúc, những buổi dạo chơi, chuyến xe tàu về với quê hương vào những dịp Tết cuối năm được lồng ghép hài hòa. Họa tiết được khai thác vô cùng bằng các câu chuyện vui tươi hạnh phúc với các sắc màu rực rỡ xanh lá, đỏ, vàng, hồng trên chất liệu organzan, gấm lụa, phom dáng váy hạ eo, váy suông, váy bút chì phù hợp dạo phố vào những ngày xuân rộn ràng.

Họa tiết của bộ sưu tập được phát họa từ hình ảnh của những chú chuột đáng yêu cho mùa xuân Canh Tý vô cùng ngộ nghĩnh.

