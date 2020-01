Anne Hathaway diện váy Versace xẻ sâu trên thảm đỏ Critics' Choice Awards 2020

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 14:53 PM (GMT+7)

Nữ diễn viên "Nhật ký công chúa" cùng các ngôi sao Hollywood đã có mặt để tham dự Critics' Choice Awards 2020.

Anne Hathaway trở lại thảm đỏ sau khi sinh con ít lâu.

Theo trang Daily Mail, Anne Hathaway mới sinh con thứ hai được vài tuần nhưng cô đã nhanh chóng quay trở lại với công việc. Nữ viên 38 tuổi kiêu sa trong thiết kế váy sequin của thương hiệu Versace. Trang phục được thiết kế kiểu tay cánh dơi, phần cổ khoét xẻ sâu tới rốn, tôn vòng một gợi cảm đồng thời hạn chế sự chú ý vào vòng hai kém thon sau sinh. Thân váy bó sát ôm lấy đường cong đầy đặn của Anne Hathaway. Đi cùng bộ đồ, cô chọn cầm chiếc cluth tay màu vàng ánh kim vào đeo bộ trang sức sang trọng gồm hoa tai xếp tầng, vòng kết hợp với nhẫn.

Thiết kế này được xem là hoàn hảo để tôn lên vóc dáng cũng như che đi khuyết điểm hình thể của cô.

Chất liệu vải sequin giúp Anne Hathaway nổi bật dưới ánh đèn sân khấu.

Cũng thu hút sự chú ý không kém Anne Hathaway là Jennifer Lopez. Giọng ca "On the floor" diện thiết kế màu nude bó sát với phần lưng váy được may bằng vải xuyên thấu. Dọc các mép vải được đính bằng các dây đá quý làm tăng thêm vẻ quý phái cho J.Lo. Cô cũng chọn cầm cluth tay sang trọng và đeo hoa tai dáng dài.

Jennifer Lopez xinh đẹp và trẻ trung ở tuổi ngũ tuần.

Thiết kế may sau lưng bằng vải xuyên thấu giúp cô khoe lưng một cách tinh tế.

Nữ diễn viên "Lady Bird" Saorise Ronan mặc bộ trang phục bằng voan với hoạ tiết thêu tinh tế.

Zendaya phá cách với set đồ táo bạo đặc biệt là chiếc áo nhựa ôm sát cơ thể, phối cùng chân váy.

Charlize Theron để tóc ngắn cá tính. Cô phối chiếc váy cổ chữ V xẻ sâu với áo vest tạo nên sự pha trộn giữa mạnh mẽ và nữ tính.

Nicole Kidman duyên dáng trong bộ váy quây với phần thân may bằng vải nhung, phần dưới được may cách điệu với lớp vải lưới.

Phoebe Waller-Bridge mặc bộ trang phục xuyên thấu màu đen tuy nhiên cô bị chê kém duyên vì chọn nội y màu trắng không phù hợp với thiết kế.

Billy Porter một lần nữa diện váy lên thảm đỏ. Anh cũng từng gây shock khi mặc váy đến thảm đỏ Oscar 2019.

