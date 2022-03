Phó chủ tịch ngân hàng Techcombank Đỗ Tuấn Anh sở hữu tài sản thế nào trước khi từ chức?

Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) cho biết đã nhận được đơn xin từ chức Phó Chủ tịch HĐQT của ông Đỗ Tuấn Anh.

Thông tin từ Techcombank cho biết Hội đồng Quản trị tôn trọng quyết định cá nhân của ông Đỗ Tuấn Anh và sẽ trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2022 của Techcombank, dự kiến vào cuối tháng 4/2022, thông qua phương án từ nhiệm và miễn nhiệm vị trí thành viên HĐQT Techcombank của ông Đỗ Tuấn Anh.

Ông Đỗ Tuấn Anh sinh năm 1973 tại Hà Nội, tốt nghiệp Thạc sĩ Quản lý tài sản đầu tư tại Đại học tổng hợp Quản lý Singapore và cử nhân Ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Ông có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Techcombank và các tổ chức, doanh nghiệp khác.

Theo giới thiệu, ông Đỗ Tuấn Anh gia nhập ngân hàng từ tháng 8/2007 và được các cổ đông tín nhiệm để nắm giữ trọng trách là thành viên HĐQT Techcombank từ tháng 12/2012.

Trong hành trình 15 năm đảm nhận các cương vị lãnh đạo tại Techcombank, ông Tuấn Anh đã tham gia dẫn dắt và thực hiện quá trình chuyển đổi chiến lược và xây dựng văn hóa tổ chức của ngân hàng trong hai giai đoạn chiến lược 2009-2014 và 2014-2019.

Ông từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng gồm Trợ lý cao cấp HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Giám đốc Khối Chiến lược, Thành viên HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc (2013-2015); Phó Chủ tịch HĐQT ngân hàng kiêm Phó Tổng Giám đốc (2015-2020) kiêm Giám đốc Khối Quản trị Ngân hàng.

Trước khi xin rời vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank, vào giữa tháng 7/2020, ông Đỗ Tuấn Anh cũng đã rời ghế Phó tổng giám đốc Techcombank, đồng thời rút dần vai trò điều hành trực tiếp tại nhà băng này. Đến tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm vào vị trí Tổng giám đốc Tập đoàn KDI Holdings.

Theo báo cáo quản trị năm 2021 của ngân hàng Techcombank, ông Đỗ Tuấn Anh đang trực tiếp nắm giữ gần 1,5 triệu cổ phiếu TCB của nhà băng mình đang làm lãnh đạo tương đương tỷ lệ 0,042%. Tính theo giá thị trường kết thúc phiên giao dịch ngày 21/3, khối tài sản ông Tuấn Anh nắm giữ tại Techcombank có giá trị 73,6 tỷ đồng.

Về Techcombank, lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt gần 23.240 tỷ đồng, tăng 47% so với năm ngoái.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 568.800 tỷ đồng, tăng 29,4% so với cuối năm 2020. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng cuối năm 2021 đạt 388.300 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cuối năm 2020. Tiền gửi tại ngày 31/12/2021 là 314.800 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cuối năm ngoái.

Tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021 là 0,7% tăng so với mức 0,5% hồi đầu năm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu giảm so với mức 260% vào cuối quý 2 xuống còn 163%.

