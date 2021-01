Ngân hàng lãi lớn, hàng nghìn nhân viên vẫn mất việc làm

Chủ Nhật, ngày 24/01/2021 14:46 PM (GMT+7)

Trái ngược với số lãi nghìn tỷ của các ngân hàng, trong năm 2020 cũng đã có hàng nghìn nhân viên ở các nhà băng mất việc làm.

Báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) cho thấy trong năm 2020, doanh thu hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 39 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 7,4% - là mức cao nhất từ trước tới nay. Trong đó riêng ngân hàng mẹ đạt gần 21 nghìn tỷ, tăng trưởng 18,6%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của ngân hàng đạt hơn 13 nghìn tỷ đồng, tăng 26,1% so với năm 2019. Trong đó, lợi nhuận tại ngân hàng riêng lẻ đóng góp tới 71% vào lợi nhuận hợp nhất. Tỷ trọng này cao hơn nhiều so với mức quanh 50% các năm trước. Lợi nhuận sau thuế của ngân hàng là 10,4 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 2.000 tỷ đồng so với năm 2019.

Số nhân sự của VPBank giảm gần 7.000 người trong năm 2020

Là một trong những ngân hàng báo lãi trên 10 nghìn tỷ đồng trong năm 2020, nhưng VPBank cũng là ngân hàng có số lượng nhân viên nghỉ việc nhiều nhất trong năm qua.

Tại thời điểm cuối năm 2020, VPBank hợp nhất chỉ còn 20.991 nhân sự, giảm gần 7.000 nhân sự so với 27.082 người của cuối năm 2019. Trong đó nhân sự của ngân hàng mẹ là 9.402 người, giảm gần 1.000 người so với cùng kỳ.

Cũng báo lãi cả nghìn tỷ đồng trong năm 2020, nhưng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – STB) đã cắt giảm hàng trăm nhân viên trong năm vừa qua.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020 của Sacombank cho thấy trong năm 2020, ngân hàng có lợi nhuận trước thuế đạt 3.339 tỷ đồng, tăng 3,8% so với năm 2019 và vượt 30% so với kế hoạch.

Nhìn chung, các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều có tăng trưởng khả quan: thu nhập lãi thuần tăng 25,6% đạt 11.528 tỷ đồng; lãi từ dịch vụ tăng 12,6% đạt 3.744 tỷ đồng; lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 33% đạt 810 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 25% đạt 91 tỷ đồng.

Trong năm 2020, thu nhập hoạt động khác của ngân hàng sụt giảm 21% so với năm trước, chỉ đạt 1.123 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi sau thuế 2.681 tỷ đồng, tăng hơn 200 tỷ đồng so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tập đoàn có 18.646 nhân viên, giảm hơn 500 nhân sự so với 19.237 nhân viên vào cuối năm 2019.

Trong số những ngân hàng đã công bố báo cáo tài chính và lợi nhuận năm 2020, Vietcombank không chỉ là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất đồng thời cũng tăng thêm cả nghìn nhân sự.

Tại quý IV/2020, thu nhập lãi thuần của Vietcombank tăng 20,3% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 10.390 tỷ đồng. Đáng chú ý, lãi từ hoạt động từ dịch vụ của Vietcombank tăng đột biến 247%, đạt 3.068 tỷ đồng trong quý 4/2020. Mức lãi trong 3 tháng cuối năm gần bằng 9 tháng trước đó cộng lại.

Lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối quý 4/2020 đạt 943 tỷ, tăng 12% so với cùng kỳ. Thu nhập góp vốn mua cổ phần đạt 39 tỷ, tăng 292%.

Tính chung cả năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 23.044 tỷ đồng, giảm 78 tỷ (giảm 0,34%) so với năm 2019. Cơ cấu thu nhập của ngân hàng có sự thay đổi đáng kể khi tỷ trọng đóng góp của các mảng hoạt động phi tín dụng tăng từ 24% năm 2019 lên 26% năm 2020. Lợi nhuận sau thuế của Ngân hàng đạt 18.467 tỷ đồng, giảm nhẹ so với 18.525 tỷ đồng của năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 839.788 tỷ, tăng 7% so với cuối tháng 9 và tăng 14,3% so với đầu năm.

Kết thúc năm 2020 Vietcombank có 20.062 nhân viên tăng hơn 1.000 nhân sự so với con số 18.945 nhân viên cuối tháng 12/2019.

