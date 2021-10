Ngân hàng của tỷ phú Hồ Hùng Anh báo lãi hơn 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng

Bất chấp tác động tiêu cực của dịch Covid-19, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (TCB) vẫn tăng lãi mạnh trong quý 3. Sau 9 tháng, Ngân hàng của Chủ tịch Hồ Hùng Anh báo lãi hơn 17.000 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank – TCB) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021. Bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 thời gian qua, Ngân hàng của Chủ tịch Hồ Hùng Anh vẫn ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, TCB ghi nhận thu nhập từ lãi trong quý 3 đạt hơn 9.120 tỷ đồng, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong kỳ, chi phí lãi của ngân hàng giảm hơn 176 tỷ đồng so với cùng kỳ, giúp TCB ghi nhận thu nhập từ lãi thuần đạt hơn 6.742 tỷ đồng tăng đáng kể so với con số hơn 5.134 tỷ đồng cùng kỳ năm 2020.

Trong quý 3/2021, thu nhập từ hoạt động dịch vụ, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối và lãi thuần từ mua bán chứng khoán của ngân hàng đều ghi nhận tăng trưởng so với quý 3/2020.

Chi phí hoạt động tăng nhẹ từ 2.579 tỷ đồng của quý 3/2020 lên hơn 2.627 tỷ đồng trong quý này.

Trong quý 3/2021, khoản trích lập dự phòng tín dụng của TCB giảm hơn 43% so với cùng kỳ khi giảm từ 1.033 tỷ đồng xuống chỉ còn 588 tỷ đồng.

TCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế trong quý 3 đạt 5.562 tỷ đồng, tăng gần 40% so với quý 3 năm 2020. Lũy kế 9 tháng đầu năm, TCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17.098 tỷ đồng, tăng hơn 57,7% so với cùng kỳ.

Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, TCB báo lãi ròng 4.432 tỷ đồng tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với con số 3.180 tỷ đồng của quý 3 năm 2020.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng của Chủ tịch Hồ Hùng Anh ghi nhận lãi ròng đạt gần 13.715 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm 2020.

Đáng chú ý, sau khi lập kỷ lục về tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) hồi cuối năm 2020, Techcombank tiếp tục nâng tỷ lệ này lên một mốc cao mới.

Cụ thể, cuối tháng 9/2021, tiền gửi không kỳ hạn của khách hàng tại Techcombank đạt 120.464 tỷ đồng. Tiền gửi ký quỹ đạt 34.545 tỷ đồng. Theo đó, tỷ lệ CASA cuối tháng 9/2021 ở mức 49%, tăng đáng kể so với mức 46,1% cuối tháng 6/2021. Tiền gửi có kỳ hạn đạt 161,4 nghìn tỷ đồng, tăng 4,0% so với 30/9/2020.

Nợ xấu cuối tháng 9 của ngân hàng là 1.828 tỷ đồng, tăng 534 tỷ so với đầu năm. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay chỉ ở mức 0,57%, thuộc nhóm thấp nhất hệ thống. Hiện tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Techcombank đã đạt 184%, cao hơn mức 148% cùng kỳ năm ngoái.

Tại ngày 30/9/2021, tổng tài sản của Techcombank đạt 541.635 tỷ đồng, tăng 34,9% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 23,2% tính từ đầu năm 2021.

Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 30/09/2021 đạt 362,8 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% so với đầu năm (cao hơn mức tăng 11,2% tại thời điểm cuối quý 2/2021). Nhu cầu tín dụng duy trì ổn định, với sự gia tăng tích cực của dư nợ cho vay khách hàng cá nhân, tăng 24,1% tính từ đầu năm.

Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng doanh nghiệp lớn tăng khoảng 13,3% so với cuối năm 2020.

Tổng tiền gửi của khách hàng tại ngày 30/09/2021 là 316,4 nghìn tỷ đồng, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm ngoái và 14,0% kể từ đầu năm.

