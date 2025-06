Nóng nhất trong ngày: Giá vàng sụt giảm; Giá xăng dầu bật tăng dữ dội

Giá vàng trong nước sụt giảm

Chiều 19/6, giá vàng miếng SJC được các công ty SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 117,4 triệu đồng/lượng mua vào và 119,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng so với sáng nay.

Tương tự, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99 cũng không thay đổi khi được các công ty niêm yết trong khoảng 113,5 triệu đồng/lượng mua vào và 116 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 200 nghìn đồng/lượng chiều mua vào, giảm 300 nghìn đồng/lượng chiều bán ra so với sáng nay.

Giá vàng trong nước chiều nay giảm nhẹ so với buổi sáng

Trên thị trường quốc tế, lúc 16h20 (theo giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 3.367 USD/ounce, giảm nhẹ so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm giá vàng lùi sâu về 3.346 USD/ounce nhưng phục hồi ngay sau đó do lực cầu bắt đáy.

Đêm 18/6, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,5% như dự báo của giới phân tích. Điều này làm gia tăng áp lực lên giá vàng, khi kim loại quý này thường nhạy cảm với các chính sách tiền tệ.

Giá xăng dầu bật tăng dữ dội, có loại tăng tới gần 1.500 đồng/lít

Chiều 19/6/2025, Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố điều chỉnh giá xăng dầu lần thứ 4 liên tiếp, với mức tăng mạnh. Giá xăng RON 95 tăng 1.280 đồng/lít, đạt 21.240 đồng/lít; xăng E5 RON 92 tăng 1.170 đồng/lít, lên 20.630 đồng/lít; dầu diesel tăng 1.450 đồng/lít, đạt 19.150 đồng/lít. Đây là mức giá cao nhất trong năm, phản ánh xu hướng tăng giá xăng dầu quốc tế và nguồn cung khan hiếm.

So với kỳ điều hành 12/6/2025, giá xăng RON 95 tăng 270 đồng/lít, E5 RON 92 tăng 200 đồng/lít, và dầu diesel tăng 280 đồng/lít. Từ đầu tháng 6, mỗi lượng xăng tăng 140.000 đồng, tương đương 10%; so với năm ngoái, giá bạc tăng 35-40%. Trên thị trường quốc tế, giá bạc đạt 36,58 USD/ounce, cao nhất trong 10 năm.

Nguyên nhân tăng giá do nhà đầu tư quan tâm mạnh, môi trường kinh tế thuận lợi và dự báo thiếu hụt nguồn cung năm thứ 4 liên tiếp. Tại Việt Nam, bạc miếng trở thành kênh đầu tư mới khi vàng khan hiếm. Chỉ Phú Quý và Sacombank-SBJ đẩy mạnh sản phẩm này, với giao dịch sôi nổi trên mạng xã hội.

Trong khi đó, giá vàng trong nước đi ngang, vàng miếng SJC ở mức 117,6-119,6 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn 113,7-116,2 triệu đồng/lượng. Giá vàng thế giới đạt 3.374 USD/ounce, tương đương 106,9 triệu đồng/lượng. Quốc hội vừa thông qua giảm thuế VAT xăng dầu còn 8% đến hết 2026, lần đầu áp dụng cho xăng.

Vụ C.P. Việt Nam: Xem xét kỷ luật cán bộ đóng dấu "được lưu thông" vào heo bệnh

Ngày 19/6/2025, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Hậu Giang đề xuất lập hội đồng kỷ luật ông N.L.C., cán bộ đóng dấu "được lưu thông" sai quy định trên thịt heo bệnh tại cơ sở Dững Nga (xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp), nơi gia công giết mổ cho C.P. Việt Nam.

Vụ việc xảy ra lúc 1 giờ sáng 26/3/2022, khi ông C., chẩn đoán viên bệnh động vật hạng III, không kiểm tra kỹ cả hai nửa thân thịt heo, đóng dấu kiểm dịch lên một bên dù bên còn lại có nốt viêm. Sau khi phát hiện, ông yêu cầu tiêu hủy bằng cách làm thức ăn cho cá, nhưng không lập biên bản xử lý vệ sinh thú y, vi phạm quy trình theo Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT. Ông C. cũng ký đơn đề nghị hủy của C.P. Việt Nam.

Hai thân thịt heo bệnh được đóng dấu kiểm dịch. Ảnh: Jony Lieu

Chi cục đang phối hợp công an làm rõ hình ảnh thịt heo có đốm lạ tại cơ sở Nguyễn Đan (xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A), cũng liên quan C.P. Việt Nam. Nguyên nhân sai phạm được xác định do thiếu nhân sự và kiểm tra giết mổ không thường xuyên. Chi cục chỉ có 13 biên chế, nhưng phụ trách cả chăn nuôi, thú y, thủy sản, với chỉ một cán bộ chuyên trách kiểm dịch. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị Bộ Công an điều tra, xử lý nghiêm. Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang yêu cầu báo cáo cụ thể để xử lý vi phạm, đảm bảo an toàn thực phẩm và trấn an dư luận.

Vụ tài xế taxi chặt chém 4,2 triệu đồng: Tuyệt chiêu nhận biết và cách tránh bị taxi “dù” chặt chém

Ngày 19/6/2025, vụ tài xế taxi thu 4,2 triệu đồng của hai thím cháu người Lào Cai cho quãng đường 22 km từ vành đai 3 (Hà Nội) đến lối vào cao tốc Nội Bài - Lào Cai gây xôn xao. Theo khảo sát, giá taxi công nghệ cho lộ trình này chỉ khoảng 390.000-480.000 đồng. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về taxi "dù" chặt chém, đặc biệt với khách vùng cao thiếu thông tin.

Taxi "dù" không có giấy phép kinh doanh, không có tổng đài, thường sử dụng xe biển trắng (thay vì biển vàng), thiếu logo hãng, đồng hồ tính cước, hoặc gắn logo giả mạo. Chúng hoạt động ở bến xe, bệnh viện, sân bay, chùa chiền, lừa khách bằng cách đi vòng hoặc tính giá cao. Tài xế "dù" thường không đeo thẻ, có thái độ không chuyên nghiệp, thậm chí uy hiếp khách.

Để tránh, người dân nên dùng ứng dụng gọi xe công nghệ (Grab, Be) hoặc taxi từ tổng đài uy tín. Nếu bắt xe ngoài đường, cần kiểm tra biển số vàng, logo hãng, đồng hồ tính cước, và tem dán giá trong xe. Trước khi đi, nên tra Google Maps để biết lộ trình, tỏ ra rành đường để hạn chế bị lừa. Khi lên xe, yêu cầu bật đồng hồ tính cước; nếu tài xế từ chối, nên xuống ngay. Tại bến xe, sân bay, chọn điểm đón có bảo vệ giám sát. Trước khi rời xe, kiểm tra tài sản và quan sát an toàn. Những lưu ý này giúp người dân tránh rủi ro khi đi taxi ở nơi xa lạ.