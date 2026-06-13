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Tòa ra phán quyết vụ chị kiện em gái đòi lại 5,1 cây vàng nhờ giữ hộ

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ việc nhờ giữ hộ 5,1 cây vàng SJC, mâu thuẫn giữa hai chị em ruột kéo dài nhiều năm và phải đưa nhau ra tòa. Mới đây, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết đối với vụ tranh chấp tài sản này.

Mời quý vị và các bạn xem video dưới đây:

11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất
11 anh em ruột kiện nhau vì hơn 1.200 m2 đất

Cha mẹ mất không để lại di chúc, nhiều anh, em trong một gia đình có 11 người con đã làm đơn tranh chấp với người con thứ 4 đang ở trên mảnh đất

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Theo Trang Triệu ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-13/06/2026 19:14 PM (GMT+7)
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