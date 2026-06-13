Tòa ra phán quyết vụ chị kiện em gái đòi lại 5,1 cây vàng nhờ giữ hộ
Từ việc nhờ giữ hộ 5,1 cây vàng SJC, mâu thuẫn giữa hai chị em ruột kéo dài nhiều năm và phải đưa nhau ra tòa. Mới đây, tòa phúc thẩm đã ra phán quyết đối với vụ tranh chấp tài sản này.
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Cha mẹ mất không để lại di chúc, nhiều anh, em trong một gia đình có 11 người con đã làm đơn tranh chấp với người con thứ 4 đang ở trên mảnh đất
Theo Trang Triệu ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-13/06/2026 19:14 PM (GMT+7)