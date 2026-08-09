Chặn bắt đối tượng liên quan vụ giết người ở Đồng Nai

10h sáng nay 9/8, Công an xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đã chuyển giao Võ Sỹ Nghĩa (SN 1980, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh) – đối tượng liên quan vụ giết người cho Công an tỉnh Đồng Nai tiếp nhận để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.

Võ Sỹ Nghĩa tại thời điểm bị bắt giữ.

Trước đó vào lúc 17h30’ chiều 8/8, Công an xã Nam Ninh Hòa nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, một đối tượng có tên là Võ Sỹ Nghĩa (SN 1980, trú tại xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh), liên quan đến vụ trọng án giết người xảy ra tại xã Đa Kia, TP Đồng Nai ngày 7/8 đang trên đường lẩn trốn.

Nhiều khả năng người đàn ông này tẩu thoát trên đường quốc lộ 1A ra hướng Bắc bằng xe ô tô du lịch màu trắng có kiểu dáng như Chevrolet Spark, Matiz, mang biển số 15A-143.94 hoặc 16A-143.94 và sẽ đi qua địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Xe ô tô Võ Sỹ Nghĩa điều khiển trên đường tẩu thoát.

Với tinh thần trách nhiệm phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Nam Ninh Hòa khẩn trương phân công tổ công tác truy chặn tại Trạm thu phí đường bộ Ninh Lộc trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thôn Mỹ Lợi, xã Nam Ninh Hòa.

Đến khoảng 19h50’ đêm 8/8, tổ công tác của Công an xã Nam Ninh Hòa phát hiện xe ô tô mang biển số 15A-143.94 đang giảm tốc, chuẩn bị chạy vào làn thu phí hỗn hợp, nên ập đến kiểm tra và khống chế, bắt giữ Võ Sỹ Nghĩa.