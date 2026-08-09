Bắt hai đối tượng mua bán hơn 3000 viên ma túy tổng hợp

Theo đó, vào hồi 16 giờ 55 phút ngày 6/8/2026, tại khu vực thuộc địa phận bản Bua Hin, xã Mường Hung, tỉnh Sơn La, Công an xã Mường Hung chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Công an xã Chiềng Khoong và Đồn Biên phòng Mường Cai đã phát hiện, bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hai đối tượng và tang vật. Ảnh: Công an tỉnh Sơn La

Hai đối tượng gồm: Lò Văn Minh; sinh năm 1980 và Tòng Văn Nguyên; sinh năm 1998 cùng trú tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La.

Tang vật thu giữ là 13 túi hồng phiến (chứa khoảng 3000 viên); 01 gói Heroin; 02 điện thoại di động; 01 xe mô tô và một số vật chứng có liên quan.

Cùng ngày, khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lò Văn Minh tại xã Chiềng Khoong, tỉnh Sơn La. Phát hiện, thu giữ thêm 02 túi hồng phiến (chứa hơn 560 viên) và một số vật chứng khác.

Hiện vụ việc đang tiếp tục xác minh, điều tra theo quy định.