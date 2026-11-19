Sáng 19/11, trao đổi với PV VietNamNet, ông Trần Quang Hưng, Chủ tịch UBND xã Thạch Khê (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận việc người dân địa phương phát hiện một thi thể nam giới trôi dạt vào bờ biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17h ngày 18/11, người dân phát hiện thi thể nam giới dạt vào bờ biển xã Thạch Khê. Bên cạnh thi thể có một túi da màu nâu và một thùng xốp rỗng được buộc vào người bằng dây chun.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Thạch Khê và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm, xác minh vụ việc.

Thi thể nam shipper được phát hiện tại bờ biển. Ảnh: NDCC

Cơ quan chức năng xác định nạn nhân là L.V.C. (SN 1993, trú tại xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Theo ông Trần Quang Hưng, nạn nhân làm nghề giao hàng (shipper), người thân đã đến nhận thi thể.

Lãnh đạo xã Thạch Khê cho biết, lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm tử thi. Đến nay, cơ quan chức năng chưa xác định được thi thể trôi dạt từ đâu tới bờ biển địa phương.

Hiện nguyên nhân tử vong của nạn nhân đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.