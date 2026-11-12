Người thân kể những ngày tìm kiếm cô gái bị sát hại, chôn giấu thi thể

Ngày 12/11, Công an TPHCM tiếp tục lấy lời khai Chúc Kim Hương (34 tuổi), chủ xưởng may tại xã Tân Vĩnh Lộc, để điều tra vụ cô gái bị sát hại, chôn trong khu đất trống.

Cơ quan chức năng lấy lời khai Chúc Kim Hương

Trước đó, sau nhiều ngày không thể liên lạc với con gái là chị T.T.T.Q, ( sinh năm 2002), bà L. cùng các dì, dượng từ quê lên TPHCM tìm kiếm. Theo người mẹ, con gái bà sống tại phòng trọ trên đường Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, làm việc tại một nhà hàng gần nơi ở. Cô học giỏi, sau khi tốt nghiệp có việc làm và thường xuyên giữ liên lạc với gia đình.

Cuộc gọi cuối cùng của cô về nhà là hôm 1/11. Sau đó, gia đình nhiều lần gọi điện nhưng không liên lạc được. Lo con gặp chuyện chẳng lành, người mẹ cùng người thân tức tốc lên TPHCM tìm kiếm.

Gia đình tìm đến phòng trọ trên đường Bạch Đằng, hỏi thăm chủ nhà và được biết cô gái đã rời đi từ tối 1/11. Người thân tiếp tục đến nhà hàng nơi cô làm việc, liên hệ đồng nghiệp, bạn bè và những người quen biết để hỏi thông tin nhưng không có kết quả.

Khu đất trống đối diện xưởng may, nơi phát hiện thi thể cô gái 22 tuổi ở TPHCM.

Dì của nạn nhân cho biết, gia đình đã tìm đến nhiều nơi, hỏi thăm những địa điểm cháu có thể lui tới nhưng vẫn không có manh mối. Người thân còn in tờ rơi, đăng thông tin lên mạng xã hội, mong cộng đồng chia sẻ để sớm tìm thấy cô gái.

"Gia đình không biết cháu đi đâu, gặp chuyện gì. Mọi người tìm kiếm trong vô vọng", dì nạn nhân kể.

Hy vọng tìm thấy con gái của gia đình khép lại khi nhận được thông báo từ cơ quan công an về việc phát hiện thi thể cô.

"Nghe công an thông báo phát hiện thi thể cháu, gia đình như ngã quỵ. Hiện mọi người đang đưa cháu về quê để lo mai táng", dì nạn nhân đau xót nói.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM phối hợp công an địa phương rà soát các mối quan hệ, địa điểm nạn nhân thường lui tới, đồng thời trích xuất camera để dựng lại hành trình trước khi cô gái mất liên lạc.

Từ hình ảnh camera và các tài liệu thu thập được, trinh sát phát hiện nạn nhân đi xe ôm công nghệ đến một xưởng may bọc ghế nệm trong hẻm đường Võ Văn Vân, xã Tân Vĩnh Lộc. Sau khi cô gái vào xưởng, cảnh sát không tìm thấy dấu vết di chuyển tiếp theo.

Quá trình xác minh những người liên quan đến địa điểm này, cảnh sát chú ý đến Chúc Kim Hương, chủ xưởng may, người quen biết nạn nhân qua mạng xã hội.

Nhiều người dân sống gần khu vực vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc.

Theo lời khai ban đầu, ngày 1/11, Hương và cô gái hẹn gặp tại xưởng may nằm sâu trong con hẻm ở xã Tân Vĩnh Lộc. Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn. Hương dùng thanh sắt tấn công khiến nạn nhân tử vong.

Sau đó, Hương đưa thi thể nạn nhân đến bãi đất trống đối diện xưởng, cách khoảng 40 m, đào hố chôn nhằm phi tang. Người này còn tìm cách tiêu hủy một số đồ vật để che giấu hành vi.

Từ lời khai của nghi phạm, tối 11/11, cảnh sát tổ chức khai quật và tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu đất trống nói trên.

Theo người dân sống gần xưởng may, nghi phạm Chúc Kim Hương (sinh năm 1996, quê Đà Nẵng) đã có vợ và hai con. Người này thuê căn nhà trong hẻm D20 làm xưởng may bọc ghế khoảng gần một năm nay. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Hương khá khép kín, ít giao tiếp với hàng xóm. Vì vậy, khi công an phong tỏa hiện trường tối 11/11, nhiều người mới bàng hoàng biết sự việc.