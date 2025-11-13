[Clip] Mâu thuẫn mua bán, cô gái bị người đàn ông đánh đập dã man trên đường

Clip ghi lại cảnh ẩu đả.

Công an phường Thông Tây Hội (TPHCM) đã lấy lời khai các bên liên quan để làm rõ vụ xô xát xảy ra trên đường Quang Trung.

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm nắm tóc kéo lê, sau đó ghì đầu một cô gái mặc áo hồng xuống vỉa hè, trong khi một số người khác lao vào cố can ngăn, tạo nên cảnh hỗn loạn.

Qua thông tin ban đầu, cô gái bị đánh hành nghề bán hột vịt lộn bằng xe đẩy; còn người đàn ông là khách mua hàng. Trong lúc giao dịch mua bán, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến vụ hành hung.

Hình ảnh hai bên ẩu đả nhau. Ảnh cắt từ clip.

Công an phường Thông Tây Hội đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, mời các bên liên quan về trụ sở làm việc. Bước đầu, công an xác định vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình mua bán.

Hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân, đồng thời khuyến cáo người dân ứng xử văn minh, tránh để mâu thuẫn nhỏ dẫn đến hành vi bạo lực gây mất trật tự công cộng.