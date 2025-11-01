Đâm chết hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn chuyện tàu lá chuối che ranh đất

Ngày 1-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam Lê Thanh Tùng (53 tuổi, ngụ ấp Long An B, xã Phú Thọ) về tội giết người, xuất phát mâu thuẫn chỉ từ chuyện tàu lá chuối che ranh đất.

Theo điều tra ban đầu, vài tháng trước, giữa Tùng và ông ĐTN (61 tuổi, hàng xóm) phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân do tàu lá chuối bên nhà ông N. che nghiêng sang phần đất của gia đình Tùng.

Khu vực ranh đất giữa 2 gia đình. Ảnh: CA

Đến chiều 19-10, con trai ông N. từ TP.HCM về nghe chuyện, bức xúc qua nhà Tùng để hỏi rõ sự tình. Hai bên tiếp tục cự cãi dẫn đến đánh nhau.

Trong lúc nóng giận và có sử dụng rượu, Tùng chạy vào nhà lấy một cây dao mác (loại thường dùng để phát hoang) đâm ông N. một nhát trúng ngực dẫn đến tử vong. Gây án xong, Tùng đến Công an xã Phú Thọ đầu thú và giao nộp tang vật.