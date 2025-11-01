Lên mạng hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn, 20 thanh niên ở Quy Nhơn bị khởi tố

Ngày 31-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn.

Trong 20 bị can trên, có bốn bị can bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và 16 bị can về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các bị can bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn. Ảnh: CA.

Trong 16 bị can có hành vi gây rối trật tự công cộng, công an đã bắt tạm giam sáu bị can, gồm: Phan Thanh Long (22 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam), Trần Văn Tiếp (18 tuổi, ngụ xã Kim Sơn), Nguyễn Công Khanh (18 tuổi, ngụ phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Trịnh Công Vinh (18 tuổi, ngụ xã Bình Hiệp) và Hứa Thành Khoa (21 tuổi), Đặng Thành Đạt (18 tuổi, cùng ngụ phường Quy Nhơn).

Giải quyết mâu thuẫn, hai nhóm thanh niên lên mạng hẹn nhau mang hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, từ ngày 28 đến 31-5, xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa Phan Thanh Long với TTP (17 tuổi, ngụ phường Quy Nhơn Nam), hai nhóm hẹn nhau qua mạng, chuẩn bị hung khí giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, hai nhóm này đeo khẩu trang đen, sử dụng mô tô không đội mũ bảo hiểm chở nhau mang theo kiếm, chai thủy tinh…. chạy trên nhiều tuyến phố thuộc phường Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam tìm nhau giải quyết mâu thuẫn.

Quá trình di chuyển, hai nhóm người trên điều khiển xe dàn hàng, nẹt pô, mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, bức xúc cho người dân...