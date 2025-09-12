Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

10 thanh niên đánh một thanh niên do mâu thuẫn "giật cô hồn"

Sự kiện: Tin pháp luật
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Mâu thuẫn trong lúc "giật cô hồn", nhóm 10 thanh niên đã lao vào đánh một thanh niên cùng "giật cô hồn".

Ngày 12-9, Công an phường Tân Sơn (TP HCM) đang xác minh, lập hồ sơ xử lý nhóm thanh niên đánh một thanh niên nằm bẹp dưới đất.

Hình ảnh nhóm thanh niên lao vào đánh một thanh niên.

Hình ảnh nhóm thanh niên lao vào đánh một thanh niên.

Theo điều tra, tối 7-9, tại trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn có cúng cô hồn và phát gạo từ thiện nên tập trung đông người. Khi chủ nhà thắp nhang cúng, rải tiền thật thì nhiều người xông vào "giật cô hồn". Lúc này xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một thanh niên.

Sau khi giật sau, nhóm thanh niên đã lao vào đánh thanh niên xảy ra mâu thuẫn với mình trước đó.

Hiện Công an phường Tân Sơn đang đánh giá lại vụ việc để lập hồ sơ, làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ khoảng 10 người liên tục dùng chân, tay đánh vào phần bụng, đầu một thanh niên. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận.

Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ nằm bẹp dưới đất
Xôn xao cảnh 10 thanh niên trẻ tuổi đánh đôi nam nữ nằm bẹp dưới đất

Khoảng 10 thanh niên đã dùng tay, chân đánh vào một đôi nam nữ đang nằm dưới đất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Anh Vũ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-12/09/2025 08:49 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN