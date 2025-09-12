10 thanh niên đánh một thanh niên do mâu thuẫn "giật cô hồn"

Ngày 12-9, Công an phường Tân Sơn (TP HCM) đang xác minh, lập hồ sơ xử lý nhóm thanh niên đánh một thanh niên nằm bẹp dưới đất.

Hình ảnh nhóm thanh niên lao vào đánh một thanh niên.

Theo điều tra, tối 7-9, tại trước số nhà 645 đường Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn có cúng cô hồn và phát gạo từ thiện nên tập trung đông người. Khi chủ nhà thắp nhang cúng, rải tiền thật thì nhiều người xông vào "giật cô hồn". Lúc này xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên (khoảng 10 người) với một thanh niên.

Sau khi giật sau, nhóm thanh niên đã lao vào đánh thanh niên xảy ra mâu thuẫn với mình trước đó.

Hiện Công an phường Tân Sơn đang đánh giá lại vụ việc để lập hồ sơ, làm căn cứ khởi tố vụ án hình sự.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ khoảng 10 người liên tục dùng chân, tay đánh vào phần bụng, đầu một thanh niên. Vụ việc gây phẫn nộ dư luận.