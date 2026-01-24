Visual sáng bừng của thủ môn Cao Văn Bình

Tại VCK U23 châu Á 2026, Văn Bình chủ yếu ngồi dự bị trước khi được trao cơ hội ở trận tranh hạng ba gặp U23 Hàn Quốc tối 23/1.

Trong lần bắt chính quan trọng ấy, thủ thành trẻ đã có 10 pha cứu thua xuất thần, cản phá thành công quả penalty quyết định, được AFC chấm 8,9 điểm và bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Sinh năm 2005 tại Diễn Châu, Nghệ An, Cao Văn Bình sở hữu chiều cao 1m83, gương mặt sáng, sống mũi cao, đôi mắt hút hồn cùng nụ cười hiền lành.

Ngoại hình này giúp anh nổi bật giữa dàn thủ môn vốn thường mang dáng vẻ cao to, góc cạnh.

Dù vậy, anh khá kín tiếng trên mạng xã hội, hiếm khi đăng tải ảnh cá nhân. Phần lớn hình ảnh đời thường của Văn Bình được chia sẻ bởi người thân, bạn bè hoặc đồng đội.

Ngoài sân cỏ, gu ăn mặc của chàng trai 21 tuổi cũng rất giản dị: áo thun rộng, quần short, đồ tập luyện hoặc trang phục thể thao của SLNA.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho Cao Văn Bình khi anh chơi chắc chắn, phản xạ nhanh. Không ít ý kiến cho rằng màn trình diễn trước U23 Hàn Quốc là lời khẳng định mạnh mẽ cho tài năng của thủ môn sinh năm 2005.

Cuối năm 2025, thủ môn người Nghệ An từng cùng U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games 33 tại Thái Lan.

Hiện tại, Văn Bình khoác áo CLB Sông Lam Nghệ An và là một trong hai cầu thủ quê Diễn Châu (cùng tiền đạo Nguyễn Đình Bắc) góp mặt trong đội hình U23 Việt Nam dự giải tại Arab Saudi.

Tháng 3/2025, thủ thành trẻ được trao danh hiệu "Thủ môn xuất sắc nhất" giải giao hữu CFA Team China 2025, vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm như Yu Jinyong (Trung Quốc), Sayyotov (Uzbekistan) hay Lim Jun-sub (Hàn Quốc).