Hai món giúp 'người đẹp Tây Đô' trẻ mãi không già

Sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2022, Việt Trinh sống cách xa trung tâm, tập trung tu tập và tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên. Ở tuổi ngũ tuần, Việt Trinh theo đuổi chế độ dinh dưỡng lành mạnh kết hợp với phương pháp ăn chánh niệm để chữa lành sức khỏe tinh thần, cải thiện sức khỏe thể chất, duy trì sắc vóc thon thả, trẻ trung.

Diễn viên Việt Trinh thường được khen trẻ đẹp hơn độ tuổi ngũ tuần.

Mọi bữa ăn của nữ diễn viên đều có nhiều loại rau củ quả chế biến tối giản, không nêm nếm gia vị. Thói quen tập thể dục và ăn ít tinh bột cũng góp phần giúp Việt Trinh kiểm soát các chỉ số cơ thể, được bác sĩ khen có kết quả xét nghiệm máu tốt.

Cùng với các loại rau lá xanh, hai món ăn thường xuyên có trong thực đơn của Việt Trinh là khoai lang và ngô thay thế cơm trắng. Chúng có chỉ số đường huyết thấp, có lợi cho sức khỏe tim mạch, huyết áp, hạn chế phản ứng glycation, nhờ đó làm chậm tốc độ lão hóa cơ thể.

Khoai lang

Khoai lang chứa lượng tinh bột bằng 1/4 cơm trắng, giàu chất xơ, tốt cho tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, thúc đẩy đốt cháy mỡ thừa hiệu quả.

Món khoai lang dân dã thường xuyên có mặt trong thực đơn của Việt Trinh.

Vẫn chứa tinh bột nhưng lượng carbs trong khoai ít hơn hẳn so với cơm, bột mỳ hay khoai tây. Loại tinh bột này cũng nhanh tạo cảm giác no bụng, no lâu hơn và chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Ngoài ra, so với cơm hay bún, phở, khoai lang giàu chất xơ, có lợi cho tiêu hóa, trao đổi chất. Nhờ những tác dụng đó, khoai lang được xem như thực phẩm vàng "trong làng giảm cân".

Ngô

Ngô chứa nhiều chất xơ và chất béo tốt cho sức khỏe, giúp chống lão hóa, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Ăn ngô vào bữa sáng hoặc trưa cung cấp năng lượng cho cả ngày hoạt động hiệu quả. Hàm lượng carbs trung bình trong một bắp ngô chỉ khoảng 18,7 g. Ngô cũng có giá thành rẻ, dễ chế biến, có thể dùng thay cơm hàng ngày.

Việt Trinh thường ăn ngô luộc hoặc hấp trong bữa sáng, giúp no lâu, nhiều chất xơ và tốt cho tiêu hóa.

Việt Trinh sinh năm 1972, là diễn viên nổi tiếng thập niên 1990 với các bộ phim như Ngọc trong đá, Sao em vội lấy chồng, Người đẹp Tây Đô... Cô hoạt động cùng thời Lý Hùng, Diễm Hương, Lê Tuấn Anh, Mộng Vân... 30 năm trước, khi ở đỉnh cao sự nghiệp Việt Trinh đắt show làm mẫu chụp ảnh lịch.

Gặp nhiều sóng gió tình cảm, Việt Trinh rút khỏi làng giải trí một thời gian. Cô tái xuất từ năm 2008 với vai diễn trong bộ phim Phật giáo Duyên trần thoát tục. Việt Trinh từng có thời gian chuyển hướng làm đạo diễn. Cô hợp tác với biên kịch Châu Thổ làm một số phim như Trở về, Trót yêu... Năm 2022, Việt Trinh tuyên bố giải nghệ, ngừng đóng phim để dành thời gian chăm sóc con trai tuổi teen và tận hưởng cuộc sống bình lặng trong nhà vườn ở Bình Dương.

