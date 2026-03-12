Bạch Lan Phương bức xúc vì bị chê bai nhan sắc khi sánh đôi Huỳnh Anh

Hôm 10/3, Bạch Lan Phương bày tỏ bức xúc khi bị anti-fan chửi bới, nhục mạ trên mạng xã hội. Cô kể tình trạng này đã diễn ra 6 năm qua, kể từ khi gắn với với Huỳnh Anh.

"Vẫn là câu chuyện bỉ bôi nhan sắc, bảo lấy mình là phí cho chồng, rồi mình chiêu trò đủ cả... Mình lấy chồng hợp pháp mà nhiều lúc thấy như tiểu tam không bằng", Bạch Lan Phương bày tỏ. Dù vậy, cô vẫn tự động viên: "Có lẽ chỉ chồng mình là rõ nhất, cái nắm tay duy nhất đối với người ấy khi chông chênh, đi qua những lúc thăng trầm là ai. Cũng chỉ có mình biết chồng yêu thương mình nhiều thế nào. Trong một mối quan hệ, chẳng có phí hay không phí, xứng hay không xứng mà ở thời điểm đó, họ phù hợp với nhau hay không mà thôi. Không đi cùng nhau trong cơn mưa, tại sao lại đòi cùng nhau ngắm cầu vồng rực rỡ".

Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh khi theo dõi một đêm nhạc đầu tháng 3.

Theo Bạch Lan Phương, không ít lần cô bị mỉa mai khoe khoang khi chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc. Trước khi công khai chuyện tình cảm, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị công kích nhiều đến vậy. Cuộc sống của cô trước đây màu hồng, vui vẻ và không có điều tiếng gì nhưng từ khi gắn bó với Huỳnh Anh, bất kỳ hành động hay lời nói nào của cô cũng bị đem ra mổ xẻ, phán xét. Dù làm lâu năm trong giới showbiz, cô đôi khi vẫn bị sốc bởi những bình luận trên mạng.

Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương thông báo trở thành vợ chồng hợp pháp sau khi đăng ký kết hôn hồi tháng 4/2024. Thời điểm đó, diễn viên cho biết cả hai bên nhau hơn bốn năm, từng đối mặt áp lực dư luận vì chênh lệch tuổi tác nhưng vượt qua tất cả. Theo Huỳnh Anh, bạn gái là người nhạy cảm với các bình luận trên mạng. Mỗi lần thấy cô buồn khi bị chê bai, anh đều ra sức động viên. Anh vẫn thấy may mắn vì chuyện tình với Bạch Lan Phương luôn được gia đình, bạn bè, đặc biệt là con riêng của cô ủng hộ.

MC Bạch Lan Phương.

Huỳnh Anh công khai hẹn hò Bạch Lan Phương từ năm 2020 và cầu hôn cô từ tháng 2/2021. Giai đoạn này, cả hai tính chuyện kết hôn nhưng dịch Covid-19 bùng phát nên hoãn lại. Đến tháng 8/2023, diễn viên khoe sắp được làm bố nhưng sau đó, bạn gái anh không may bị sảy thai.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội, ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Bi, đừng sợ!, Thiên sứ 999, Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Tiệm ăn dì ghẻ, Mùa xuân ở lại. Trước khi đến với Bạch Lan Phương, Huỳnh Anh có mối tình ba năm với á hậu Hoàng Oanh, hai năm với Y Vân - hotgirl người Việt sống tại Bỉ.

Bạch Lan Phương sinh năm 1986, quen mặt khán giả qua các chương trình như VTV Kết nối, Thời trang và cuộc sống. Ngoài nghề MC, cô kinh doanh spa. Bạch Lan Phương từng đổ vỡ hôn nhân, có con gái riêng.