Uống matcha có giúp giảm cân không?

1. Matcha giàu dưỡng chất và chất chống oxy hóa

Matcha, chế biến từ lá trà xanh trồng trong bóng râm, không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả. Với hàm lượng cao L-theanine và catechin, đặc biệt là Epigallocatechin Gallate (EGCG), matcha giúp tăng cường trao đổi chất và đốt cháy mỡ thừa. Sử dụng matcha trong chế độ ăn uống hàng ngày không chỉ giúp thanh lọc cơ thể mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe tuyệt vời.

Nhờ thành phần phong phú này, matcha mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: trung hòa gốc tự do, giảm viêm, chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch và bảo vệ tim mạch. Bên cạnh đó, L-theanine trong matcha giúp cải thiện sự tập trung, giảm căng thẳng và hỗ trợ quá trình thải độc, chuyển hóa năng lượng của cơ thể.

So với trà xanh thông thường, matcha có hàm lượng dưỡng chất cao gấp 10 lần, bởi khi uống matcha, người dùng hấp thu toàn bộ lá trà ở dạng bột mịn, chứ không chỉ phần nước hãm như các loại trà khác.

Matcha không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn hỗ trợ quá trình giảm cân hiệu quả.

2. Matcha hỗ trợ giảm cân thế nào?

Nhiều nghiên cứu cho thấy, sự kết hợp giữa caffeine và EGCG (epigallocatechin gallate) trong matcha có thể mang lại hiệu quả giảm cân tự nhiên và an toàn.

- Tăng khả năng đốt cháy calo: Caffeine cùng EGCG kích thích quá trình sinh nhiệt (thermogenesis), giúp cơ thể tăng tốc độ trao đổi chất, đốt mỡ và tiêu hao năng lượng nhiều hơn. Một số nghiên cứu ghi nhận, người uống matcha có thể tăng mức tiêu hao calo thêm 10–17% trong vài giờ sau khi sử dụng.

- Kiểm soát cảm giác thèm ăn: EGCG giúp cải thiện độ nhạy insulin, ổn định đường huyết và giảm các cơn thèm đồ ngọt – yếu tố thường khiến quá trình giảm cân bị gián đoạn.

- Tăng sức bền và phục hồi sau vận động: Một thử nghiệm năm 2023 cho thấy, uống matcha đều đặn giúp giảm mệt mỏi cơ, tăng khả năng phục hồi sau tập luyện, hỗ trợ duy trì lối sống năng động – nền tảng quan trọng cho việc giảm cân bền vững.

Matcha không phải là "thần dược" giảm cân, mà chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp với chế độ ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên.

Cách sử dụng matcha để hỗ trợ giảm cân hiệu quả:

- Liều lượng hợp lý: Nên uống 1–2 ly matcha mỗi ngày, tương đương ½–1 thìa cà phê bột matcha nguyên chất. Mỗi khẩu phần chứa khoảng 30–70 mg caffeine, tùy theo loại trà.

- Chọn loại matcha chất lượng: Nếu có điều kiện, ưu tiên matcha cao cấp như ceremonial grade - loại matcha cao cấp nhất, thường được sử dụng trong các nghi lễ trà truyền thống Nhật Bản, có hương vị dịu, màu xanh sáng và giàu hoạt chất chống oxy hóa nhất.

- Cách pha: Có thể uống matcha truyền thống hoặc pha cùng sữa hạt không đường (matcha latte). Tránh các sản phẩm matcha latte đóng chai, bánh kẹo matcha hay đồ uống pha sẵn chứa đường, vì có thể làm mất tác dụng kiểm soát cân nặng.

- Thời điểm uống: Nên dùng matcha vào buổi sáng hoặc trước khi tập thể dục khoảng 30 phút để giúp tăng năng lượng, thúc đẩy quá trình đốt mỡ và cải thiện hiệu suất vận động.

3. Lưu ý khi uống matcha

Matcha là nguồn chất chống oxy hóa dồi dào, có thể hỗ trợ giảm cân và duy trì cân nặng khỏe mạnh thông qua việc tăng cường trao đổi chất, cải thiện năng lượng, giảm cảm giác thèm ăn. Tuy nhiên, matcha không phải là "thần dược" giảm cân, mà chỉ phát huy hiệu quả khi được kết hợp với chế độ ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên.

Để việc uống matcha đạt hiệu quả và an toàn, cần lưu ý:

- Không nên lạm dụng: Uống matcha ở liều thông thường là an toàn nhưng sử dụng quá nhiều (tương đương trên 338 mg EGCG/ngày) có thể gây tổn thương gan.

- Cẩn trọng với người nhạy cảm caffeine: Những người bị mất ngủ, hồi hộp, tim đập nhanh hoặc lo âu nên giảm liều hoặc dùng vào buổi sáng thay vì buổi tối.

- Tác dụng phụ nhẹ: Một số người mới dùng có thể cảm thấy đầy hơi, khó tiêu nên bắt đầu với lượng nhỏ rồi tăng dần theo khả năng dung nạp.

- Nguy cơ tương tác thuốc: Catechin trong matcha có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thu của một số thuốc như thuốc chống đông máu, thuốc điều trị tăng huyết áp... Vì vậy, người đang dùng thuốc điều trị mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.